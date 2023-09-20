Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Fight Night 227: Алекса Грассо — Валентина Шевченко, реакция Даны Уайта, мнения бойцов, третий поединок, реванш

Все признали, что у Шевченко украли победу. Может, UFC просто отдаст Вале пояс?
Сергей Сорокин
У Шевченко украли победу
Аудио-версия:
Комментарии
Ради возвращения чемпионского титула Пуля положила на кон своё здоровье.

Всего несколько дней прошло с того момента, как Валентина Шевченко не смогла вернуть себе чемпионский пояс UFC. Поединок с Алексой Грассо сенсационно завершился ничейным исходом. И, стоит отметить, решение судей действительно получилось очень спорным. Теперь многие бойцы, комментаторы и даже сами боссы лиги склоняются к тому, что случилось настоящее ограбление. Практически все уверены, что Пуля должна была получить чемпионский пояс. Они огульно критикуют рефери Майкла Белла.

Подробности титульной битвы:
Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс
Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс

Одним из первых высказался бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг: «Шевченко выиграла пятый раунд. Она доминировала бóльшую часть раунда и совершила ошибку, когда Грассо вышла в маунт, но быстро исправилась. Я бы отдал пятый раунд Шевченко».

Затем очень резко высказался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо. Он вообще не стеснялся в выражениях: «Заслуживает ли Алекса Грассо получить 10-8 в последнем раунде? По-моему, в этом нет никакого смысла. Выиграла ли Алекса пятый раунд? Сто процентов. Был ли это раунд 10-8? Абсолютно точно нет. Майк Белл, меня от тебя просто тошнит. Меня от тебя просто тошнит. Ты должен уйти из судейства, потому что ты не понимаешь абсолютно ничего в ММА».

Но самой огненной, пожалуй, получилась реакция Даны Уайта, который был просто разгневан. Он не стал никого прикрывать и просто высказал своё мнение.

Дана Уайт
Дана Уайт
президент UFC

«Когда я узнал, что один из судей выставил счёт 10-8, я сказал, что этот парень должен быть под следствием за это. Это самый безумный бред, который я когда-либо видел в своей жизни. Я начал разговаривать с людьми, думаю, что завтра состоится семинар с атлетической комиссией штата Невада по поводу этого решения, так что, надеюсь, они смогут прояснить ситуацию».

Валентине особенно обидно, поскольку она действительно положила на кон многое. Пуля пожертвовала здоровьем и получила оскольчатый перелом. По словам её команды, после операции она будет месяц ходить в гипсе и ещё три месяца ей будет нельзя нагружать руку и бить. Об этом рассказал известный журналист Ариэль Хельвани. Таким образом, реальным сроком возвращения в октагон может стать весна следующего года.

Противостояние ещё не закончено:
UFC нужна трилогия? Шевченко не вернула пояс из-за странного решения судьи
UFC нужна трилогия? Шевченко не вернула пояс из-за странного решения судьи

Конечно, многие хотели бы, чтобы пояс Валентине отдали прямо сейчас. Но, говоря откровенно, на данный момент это попросту невозможно. И всё-таки организация понимает, что факт ограбления действительно есть. Поэтому Дана Уайт пообещал, что Шевченко и Грассо проведут ещё один поединок. У Пули будет последний шанс вернуть на своё плечо чемпионский пояс. Поэтому ей предстоит подготовиться к битве на максимум.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android