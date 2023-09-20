Все признали, что у Шевченко украли победу. Может, UFC просто отдаст Вале пояс?

Всего несколько дней прошло с того момента, как Валентина Шевченко не смогла вернуть себе чемпионский пояс UFC. Поединок с Алексой Грассо сенсационно завершился ничейным исходом. И, стоит отметить, решение судей действительно получилось очень спорным. Теперь многие бойцы, комментаторы и даже сами боссы лиги склоняются к тому, что случилось настоящее ограбление. Практически все уверены, что Пуля должна была получить чемпионский пояс. Они огульно критикуют рефери Майкла Белла.

Одним из первых высказался бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг: «Шевченко выиграла пятый раунд. Она доминировала бóльшую часть раунда и совершила ошибку, когда Грассо вышла в маунт, но быстро исправилась. Я бы отдал пятый раунд Шевченко».

Затем очень резко высказался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо. Он вообще не стеснялся в выражениях: «Заслуживает ли Алекса Грассо получить 10-8 в последнем раунде? По-моему, в этом нет никакого смысла. Выиграла ли Алекса пятый раунд? Сто процентов. Был ли это раунд 10-8? Абсолютно точно нет. Майк Белл, меня от тебя просто тошнит. Меня от тебя просто тошнит. Ты должен уйти из судейства, потому что ты не понимаешь абсолютно ничего в ММА».

Но самой огненной, пожалуй, получилась реакция Даны Уайта, который был просто разгневан. Он не стал никого прикрывать и просто высказал своё мнение.

Дана Уайт президент UFC «Когда я узнал, что один из судей выставил счёт 10-8, я сказал, что этот парень должен быть под следствием за это. Это самый безумный бред, который я когда-либо видел в своей жизни. Я начал разговаривать с людьми, думаю, что завтра состоится семинар с атлетической комиссией штата Невада по поводу этого решения, так что, надеюсь, они смогут прояснить ситуацию».

Валентине особенно обидно, поскольку она действительно положила на кон многое. Пуля пожертвовала здоровьем и получила оскольчатый перелом. По словам её команды, после операции она будет месяц ходить в гипсе и ещё три месяца ей будет нельзя нагружать руку и бить. Об этом рассказал известный журналист Ариэль Хельвани. Таким образом, реальным сроком возвращения в октагон может стать весна следующего года.

Конечно, многие хотели бы, чтобы пояс Валентине отдали прямо сейчас. Но, говоря откровенно, на данный момент это попросту невозможно. И всё-таки организация понимает, что факт ограбления действительно есть. Поэтому Дана Уайт пообещал, что Шевченко и Грассо проведут ещё один поединок. У Пули будет последний шанс вернуть на своё плечо чемпионский пояс. Поэтому ей предстоит подготовиться к битве на максимум.