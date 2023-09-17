Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile прошёл турнир UFC Fight Night 227, приуроченный ко Дню независимости Мексики. Главным событием вечера стал поединок действующей чемпионки в наилегчайшей весовой категории Алексы Грассо и Валентины Шевченко.

Это был второй поединок девушек между собой. В марте этого года на UFC 285 Грассо устроила громкий апсет, неожиданно победив Шевченко в четвёртом раунде. Мексиканка воспользовалась ошибкой Валентины и мгновенно оказалась у неё за спиной, а затем провела удушение сзади. Алекса ранее до таких высот не добиралась, а вот для Шевченко поражение стало первым с 2017 года. Пуля шла на серии из девяти побед, восемь из которых были добыты в титульных поединках. Кроме того, Шевченко — обладательница рекорда по количеству защит пояса в женских весовых категориях.

Грассо же впоследствии ещё и стала первым номером женского рейтинга pound-for-pound. Это стало возможным после того, как доминирующая чемпионка Аманда Нуньес завершила карьеру. Так что к реваншу с Шевченко Алекса подходила в статусе лучшего бойца UFC среди женщин. Валентина же была предельно настроена вернуть пояс, обещала разобрать соперницу и доказать, что поражение полугодичной давности было не более чем случайностью.

Поединок начался с осторожных попыток соперниц найти дистанцию. Шевченко вкладывалась в атаки более акцентированно, но нередко попадала в блок. Грассо больше двигалась, использовала челнок и старалась контратаковать каждую атаку экс-чемпионки. Зато в конце пятиминутки мексиканка оказалась в опасности. Валентина успешно провела тейкдаун и дважды угрожала сабмишеном, но Грассо спаслась, хотя, скорее всего, отдала этот отрезок.

Второй раунд чемпионка начала уже более активно и стала не только отвечать в разменах, но и атаковать самостоятельно. Шевченко подключилась к разменам и едва не поплатилась за это, потому что Алекса встретила соперницу мощным ударом справа и отправила её на настил, а затем едва не добила в клинче. Пуля снова попробовала попытать счастья в борьбе, но сделала это не совсем удачно. Более того, поднимаясь, словила увесистый ап-кик в челюсть, а в партере чемпионка уверенно работала локтями и не позволяла к себе подступиться.

В перерыве Шевченко советовали продолжать бороться, что она и сделала. Очередной тейкдаун, который Грассо не смогла остановить, и Валентина уже попыталась в очередной раз выйти на удушающий, который Грассо перетерпела. Обе девушки продемонстрировали упорство. Алекса отзащищалась от всех попыток сабмишена, а Шевченко постоянно искала возможность завершить бой досрочно.

С началом так называемых чемпионских раундов Грассо заняла осторожную позицию, выжидая нужный момент и не подпуская к себе соперницу. Шевченко всё равно пошла в борьбу, но впервые сделала это неудачно и получила ряд ударов коленями, причём их легальность вызывала вопросы, так как Валентина ставила руку на настил. Правда, в ответ Пуля открыла Алексе сечку, но пятиминутка ушла к Грассо за счёт более активной работы, в том числе в партере.

В финальном раунде девушки не форсировали события и работали дисциплинированно на дистанции. Шевченко была быстрее и точнее на руках, а вот чемпионка чаще допускала промахи и пропускала контратаки. За полторы минуты до конца Валентина допустила ошибку и отдала спину Грассо. Алекса тут же начала набрасывать кучу ударов по голове и попутно пыталась выйти на удушение сзади. Ситуация очень напоминала ту, в которой Пуля оказалась в первом бою, но на этот раз экс-чемпионка не позволила себя финишировать.

И Грассо, и Шевченко были уверены в своей победе по итогам пяти раундов, и обе стояли с поднятыми руками в ожидании вердикта. Судьи, в свою очередь, тоже не определились с победительницей боя. Один рефери отдал бой Грассо, один — Шевченко, а у третьего на карточках вышла ничья.

Таким образом, Алекса остаётся чемпионкой UFC, а для Валентины этот исход, по сути, равносилен поражению. Возможно, ошибка в конце пятого раунда стоила Шевченко пояса.