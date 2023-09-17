UFC нужна трилогия? Шевченко не вернула пояс из-за странного решения судьи

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC Fight Night 227. В главном событии вечера сошлись Алекса Грассо и Валентина Шевченко. Чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе принадлежал мексиканке. А Пуля рассчитывала взять реванш за недавнее поражение и вернуть себе титул. Но получилось иначе. Валентина не смогла победить, чемпионкой осталась Алекса. И теперь UFC предстоит подумать о том, заслуживает ли это противостояние трилогии.

Стоит отметить, что по ходу поединка было сразу несколько спорных моментов. На экваторе четвёртого раунда Шевченко оказалась в сложнейшем положении. Показалось, что она смогла зафиксировать три точки опоры на канвасе. Но Грассо бросилась наносить опаснейшие удары коленями в голову. И с каждым выпадом от Алексы складывалось ощущение, что рука Пули всё-таки отрывается от настила. О дисквалификации речь вряд ли могла идти. Но сделать Алексе замечание рефери вполне мог.

Однако самое удивительное случилось уже после завершения поединка. Судьи долго совещались и вынесли сенсационное решение. Поединок за чемпионский пояс завершился ничейным исходом. Решающей оказалась оценка бокового рефери Майкла Белла. Он единственный, кто рассмотрел в заключительной пятиминутке победу Грассо за явным преимуществом – 10:8. Два остальных судьи также были на стороне Алексы, но с другим счётом – 10:9.

Удивление такая оценка от Белла вызвала потому, что Шевченко на протяжении первой половины пятого раунда тотально доминировала по ударам. Ошибку она допустила лишь в самой концовке. Более того, Валентина достаточно организованно отзащищалась и не позволила сопернице оформить финиш. Кроме того, в самом конце Пуля выкинула несколько очень увесистых ударов. Поэтому вряд ли можно говорить о той самой безусловной доминации, на которую намекает оценка Белла.

Судейские записки Фото: UFC

Майкл по-прежнему считается одним из лучших судей в лиге. Поэтому сложно понять, почему именно он принял такое решение. Безусловно, можно говорить о том, что на итоговую победу Валентина вряд ли наработала. Грассо выглядела очень бодро, ни о какой чистой виктории Пули речи и не шло. Но возмущение вызывает конкретная оценка отдельного раунда, которая получилась именно такой. Сама Шевченко осталась возмущена решением. И даже попыталась найти оправдание действиям Белла.

Валентина Шевченко бывшая чемпионка UFC «Я думаю, что выиграла со счётом 3-2, но судьи, видимо, чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики и поэтому отдали ещё один раунд бойцу из Мексики. Я ожидала битву, именно это я и получила. Мы устроили войну, я шла до конца и думаю, что сделала достаточно. В честном поединке, в честном соревновании я бы победила».

Факт остаётся фактом. Видимо, UFC заинтересована в трилогии, поэтому судьи приняли очень спорное решение. Они оставили пояс на плечах Грассо, чтобы Валентина попробовала реваншироваться ещё раз.

Правда, такая ситуация может вызвать гнев у других топовых представительниц дивизиона. На пятки Пуле уже наступают Эрин Блэнчфилд и Манон Фиоро. Поэтому будет очень интересно посмотреть на то, какое именно решение примут боссы организации.