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UFC Fight Night 227: Алекса Грассо — Валентина Шевченко, результат поединка, исход боя, кто победил, реакция на решение

UFC нужна трилогия? Шевченко не вернула пояс из-за странного решения судьи
Сергей Сорокин
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
Аудио-версия:
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Интересно, что именно увидел Майкл Белл в пятом раунде.

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC Fight Night 227. В главном событии вечера сошлись Алекса Грассо и Валентина Шевченко. Чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе принадлежал мексиканке. А Пуля рассчитывала взять реванш за недавнее поражение и вернуть себе титул. Но получилось иначе. Валентина не смогла победить, чемпионкой осталась Алекса. И теперь UFC предстоит подумать о том, заслуживает ли это противостояние трилогии.

Самые интересные события турнира:
UFC Fight Night 227: Копылов уничтожил Фремда! Шевченко не смогла вернуть пояс
Live
UFC Fight Night 227: Копылов уничтожил Фремда! Шевченко не смогла вернуть пояс

Стоит отметить, что по ходу поединка было сразу несколько спорных моментов. На экваторе четвёртого раунда Шевченко оказалась в сложнейшем положении. Показалось, что она смогла зафиксировать три точки опоры на канвасе. Но Грассо бросилась наносить опаснейшие удары коленями в голову. И с каждым выпадом от Алексы складывалось ощущение, что рука Пули всё-таки отрывается от настила. О дисквалификации речь вряд ли могла идти. Но сделать Алексе замечание рефери вполне мог.

Обзор титульного боя:
Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс
Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс

Однако самое удивительное случилось уже после завершения поединка. Судьи долго совещались и вынесли сенсационное решение. Поединок за чемпионский пояс завершился ничейным исходом. Решающей оказалась оценка бокового рефери Майкла Белла. Он единственный, кто рассмотрел в заключительной пятиминутке победу Грассо за явным преимуществом – 10:8. Два остальных судьи также были на стороне Алексы, но с другим счётом – 10:9.

UFC 2023. UFC Fight Night 227, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо - Валентина Шевченко
17 сентября 2023, воскресенье. 07:10 МСК
Алекса Грассо
Окончено
DRAW
Валентина Шевченко

Удивление такая оценка от Белла вызвала потому, что Шевченко на протяжении первой половины пятого раунда тотально доминировала по ударам. Ошибку она допустила лишь в самой концовке. Более того, Валентина достаточно организованно отзащищалась и не позволила сопернице оформить финиш. Кроме того, в самом конце Пуля выкинула несколько очень увесистых ударов. Поэтому вряд ли можно говорить о той самой безусловной доминации, на которую намекает оценка Белла.

Судейские записки

Судейские записки

Фото: UFC

Майкл по-прежнему считается одним из лучших судей в лиге. Поэтому сложно понять, почему именно он принял такое решение. Безусловно, можно говорить о том, что на итоговую победу Валентина вряд ли наработала. Грассо выглядела очень бодро, ни о какой чистой виктории Пули речи и не шло. Но возмущение вызывает конкретная оценка отдельного раунда, которая получилась именно такой. Сама Шевченко осталась возмущена решением. И даже попыталась найти оправдание действиям Белла.

Валентина Шевченко
Валентина Шевченко
бывшая чемпионка UFC

«Я думаю, что выиграла со счётом 3-2, но судьи, видимо, чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики и поэтому отдали ещё один раунд бойцу из Мексики. Я ожидала битву, именно это я и получила. Мы устроили войну, я шла до конца и думаю, что сделала достаточно. В честном поединке, в честном соревновании я бы победила».

Факт остаётся фактом. Видимо, UFC заинтересована в трилогии, поэтому судьи приняли очень спорное решение. Они оставили пояс на плечах Грассо, чтобы Валентина попробовала реваншироваться ещё раз.

Правда, такая ситуация может вызвать гнев у других топовых представительниц дивизиона. На пятки Пуле уже наступают Эрин Блэнчфилд и Манон Фиоро. Поэтому будет очень интересно посмотреть на то, какое именно решение примут боссы организации.

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