А он точно порхал как бабочка? Али считают величайшим, но его защита была дырявой

Мохаммед Али – величайший боксёр в истории. Поспорить с этим тезисом довольно сложно. Кассиус Марселлус Клей-младший, а именно такое имя боец получил при рождении, навсегда вписал своё имя в летопись спорта. При этом в карьере Величайшего были поражения – сразу пять. Он не был безупречным, а некоторые даже критикуют его стиль.

Али считается самым сильным аутфайтером в истории бокса. Это стиль, при котором спортсмен держится на расстоянии, выкидывает удары издалека. Мохаммед был довольно высоким – 191 сантиметр. А главное, имел очень большой размах рук – 198 сантиметров. Всё это позволяло не подпускать соперников на близкую дистанцию. Анджело Данди, который был тренером Величайшего, помог отточить этот стиль.

Стоит отметить, что Али полностью сломал устоявшиеся на тот момент техники. Но вместо этого создал свой уникальный стиль. Мохаммед перемещался по рингу на носочках, становясь ещё выше в глазах соперников. Кроме того, боксёр вёл себя вызывающе, заигрывал с публикой и позволял себе провоцировать оппонентов. Поэтому на долгие годы стиль Али стал ассоциироваться с красивым танцем. А сам Величайший сравнивал себя с насекомыми.

Мохаммед Али великий боксёр «Порхай как бабочка, жаль как пчела. Твои руки не могут ударить то, что не видят глаза».

Нестандартный стиль Али особенно сильно проявлялся в работе первым номером. Мохаммед всё равно не спешил сближаться с соперниками, а атаковал практически из любых позиций. Поставленный джеб мог вылететь совершенно неожиданно, а основной целью становилась голова. Сильной стороной Величайшего была фантастическая скорость. Некоторые атаки соперники просто не замечали, а понимали, что проигрывают, когда летели на канвас.

Главной проблемой Али являлась самонадеянность. И проявлялась она в том, что Мохаммед практически не оборонялся. Боксёр открывал своё тело для атак, чем пользовались оппоненты. Так было в первом проигранном бою в карьере, который Величайший отдал Джо Фрейзеру. Али напропускал много ударов, рассчитывал финишировать соперника, а в итоге проиграл единогласным решением судей.

Мохаммед Али Фото: GETTY IMAGES

Величайший часто забывал об обороне потому, что рассчитывал на свою нокаутирующую мощь. Стоит отметить, что в этом плане у Али всё было в полнейшем порядке. Он одержал 56 побед, 37 из которых оказались досрочными. 12 раз Мохаммед нокаутировал соперников напрямую, 25 раз нокаут был техническим.

Ещё одним сильнейшим качеством Али было умение держать удар. Он пропускал очень много, но практически всегда оставался на ногах. В поединке против Кена Нортона Али боксировал со сломанной челюстью. И уступил только решением судей, которые было раздельным. В боях против Сонни Бэнкса и Чака Вепнера попадал в нокдаун, но неизменно вставал и сносил соперников. А единственное досрочное поражение случилось на самом закате карьеры. В бою с Ларри Холмсом команда Величайшего приняла решение, что боксёр отказывается от продолжения борьбы в 10-м раунде.

Вспоминаем невероятную сенсацию:

Али – уникальный боксёр. Он создал свой собственный стиль, который покорил этот вид спорта. Мохаммед много пропускал и даже проигрывал. Но не из-за того, что не умел обороняться. А потому, что был полностью уверен в себе. Он понимал, что вырубить его наглухо – невозможно. Али полагался на железную челюсть. И знал, что в нужный момент сможет разбить соперника. Поэтому Мохаммед навсегда останется Величайшим.