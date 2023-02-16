Самое постыдное поражение Али. Как Величайший проиграл беззубому алкоголику

В жизни Мохаммеда Али было много знаковых поединков. Но самым запоминающимся получился тот, от которого не ждали ничего необычного. 15 февраля 1978 года Величайший должен был столкнуться с Леоном Спинксом. Все заранее списали соперника Али со счетов, не давая ему особенных шансов на итоговый успех. Пресса и вовсе дала этому поединку статус «мисс-матча», на победу Леона давали 10 к 1! А он неожиданно заставил замолчать всю планету.

После боя Величайшего против Эрни Шейверса начали активно говорить о возможном завершении карьеры. Весь поединок Али владел инициативой и перебивал соперника. Но в 14-м раунде получил такой урон, что с трудом стоял на ногах. Получилось дожить до гонга и победить решением судей, но за здоровье Мохаммеда были большие опасения. А врач Фредди Пачеко даже обратился к Анджело Данди, лидеру «Нации ислама» Уоллесу Мухаммаду и жене Али, чтобы они убедили боксёра уйти из спорта.

В итоге Мохаммед и сам поверил в то, что предстоящий поединок с Спинксом станет прощальным. Он не уделял подготовке должного внимания, провёл всего лишь несколько спаррингов прямо перед боем. В поведении Али чувствовалась невероятная уверенность в собственных силах. Но именно она и сыграла с Величайшим злую шутку.

Спинкс к тому моменту всего лишь год находился на профессиональном ринге. Но успел провести семь поединков, среди которых был и триумф над непобеждённым Альфио Ригнетти. Леон был по-настоящему безбашенным. Днём он ожесточённо тренировался, отдавая все силы подготовке к поединку жизни. А ночью отправлялся гулять по ночным клубам. Весь эпатажный образ бойца дополняло отсутствие двух передних зубов, которое он не скрывал, улыбаясь во весь рот.

Однажды утром Али был на пробежке и увидел, как его будущий соперник возвращался домой с очередной весёлой попойки. Его походка и внешний облик ясно давали понять, что отдохнул он на славу. Это было ещё одним поводом для легенды мирового бокса спустя рукава отнестись к такому безответственному оппоненту. Ну куда ему тягаться с Великим после всех этих похождений по вечеринкам и барам. Кстати, где-то в тот момент и появилось прозвище, которое навсегда приклеилось к Спинксу — Неоновый Леон.

А теперь перейдём к самому поединку, ход которого получился невероятным. Али, разумеется, не стал отказываться от излюбленной манеры защиты у канатов. Он рассчитывал на то, что Спинкс быстро выдохнется, что позволит играючи с ним расправиться. Но Леон порхал как бабочка и жалил как пчела, как это делал в лучшие свои годы Величайший.

Лишь к экватору поединка Величайший понял свою ошибку и судорожно попытался исправить положение дел. Но было поздно – весь бой Спинкс выглядел свежее и быстрее, не позволяя Али даже перевести дух, не говоря уже о том, чтобы перевернуть ход схватки. Мохаммеду достаточно было выправить ситуацию в последних раундах, судьи определённо были заряжены на его победу. Но более молодой оппонент доминировал до финального гонга, и у двух рефери из трёх рука не поднялась отдать победу Али. Правда, третий насчитал на победу Али, но тут мы спишем всё на двойку по арифметике.

Невероятная сенсация подстегнула Величайшего, и он принял решение остаться в большом спорте. А через семь месяцев состоялся реванш. Али подготовился намного лучше и полностью переиграл Спинкса. Но даже это не смогло скрасить поражение в первом поединке. Спустя год на пресс-конференции Величайший заявил, что оно стало самым обидным в его карьере. И ту беззубую улыбку Али запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Спинкс же пытался достичь величия и в боксе, и в MMA, и даже в реслинге, но особенной славы не снискал. А после завершения карьеры продолжил вести тот самый разрушительный образ жизни. Последствия не заставили себя долго ждать. Леон покатился вниз, обанкротился и некоторое время вынужден был жить на улице. Зубы он, кстати, вставить успел, когда ещё был при деньгах. Вот только и их отсудила жена после развода. В конце своего жизненного пути Леон работал грузчиком, а скончался автор одного из главных апсетов в истории бокса в возрасте 67 лет совсем недавно — в 2021 году.