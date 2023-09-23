RCC Intro 28: бой за пояс Гран-при по кикбоксингу и встреча двух ярких нокаутёров. LIVE

23 сентября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге состоится турнир RCC Intro 28, в рамках которого пройдут бои и по кикбоксингу, и по правилам ММА. В главном событии вечера сойдутся бойцы смешанных единоборств Владимир Селивёрстов и Асылжан Бакытжанулы. В соглавном событии – Алексей Ульянов и Жора Акопян, которые в поединке по правилам кикбоксинга определят победителя Гран-при RCC Fair Fight.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Полные итоги взвешивания RCC Intro 28, четыре бойца не уложились в вес
Асылжан Бакытжанулы, Марсело Гуарилья, Ахмедов Сафармамад и Пурширмухаммад Мухаммадреза превысили лимиты своих весовых категорий и отдадут часть гонорара соперникам.
67,90 кг — Саралиев Ахмед (2-0)
68 кг — Кодзоев Магомед (3-2)
77,60 кг — Новиков Александр (3-1)
77,20 кг — Цапенко Михаил (4-2)
76,80 кг — Васильев Александр (дебют)
77,30 кг — Келат Али (12-2)
57,46 кг — Халатян Гор (5-2-1)
58,34 кг — Ахмадов Сафармамад (5-1-2)
122,35 кг — Шумаев Сергей (3-1)
125,8 кг — Пурширмухаммад Мухаммадреза (-)
80 кг — Караваев Артур (17-8)
79,70 кг — Туганбаев Жакып (9-2)
107,45 кг — Веселкин Сергей (13-3)
101,05 кг — Багужаев Ахмад (-)
61,25 кг — Назрулоев Халим (7-0)
62,6 кг — Марсело Гуарилья (20-9-1)
75 кг — Хамбахадов Сайфуллах (47-14)
74,95 кг — Джамал Юсупов (-)
77,50 кг — Хамзин Ильяс (11-3)
76,75 кг — Ричард Годой (15-5)
70,70 кг — Акопян Жора (27-3)
70,85 кг — Ульянов Алексей (44-8-1)
94,90 кг — Асылжан Бакытжанулы (14-4-1), Алматы, Казахстан
93,15 кг — Селиверстов Владимир (14-5), Сызрань, Россия
Где смотреть турнир RCC Intro 28
Прямая трансляция всех поединков турнира эксклюзивно будет в эфире телеканала Udar. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию о главных событиях турнира.
🔥 Бакытжанулы: думаю, с Селивёрстовым будет интересная заруба в стойке
«Настрой на поединок у меня, как обычно, боевой, хочу показать зрелищный бой. Оппонент очень хороший. Я его знаю, мы вместе проходили сборы в горах Дагестана. Он очень хороший парень, очень техничный. Я люблю зарубиться, поэтому, думаю, будет интересная заруба в стойке», — сказал Асылжан пресс-службе RCC.
Когда состоится турнир RCC Intro 28 с главным боем Селиверстов — Бакытжанулы
Турнир RCC Intro 28 состоится в 23 сентября в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург. Начало турнира — в 15:00 мск.
❌ Соперником Селивёрстова изначально должен был стать Михаил Рагозин
Владимир Селивёрстов лишь в апреле дебютировал в RCC. Тогда он за 20 секунд финишировал Николая Коваленко и получил в соперники Михаила Рагозина, который не смог выступить на турнире. Ему на замену вышел Асылжан Бакытжанулы.
Полный кард турнира RCC Intro 28
- Владимир Селиверстов — Асылжан Бакытжанулы, ММА;
- Алексей Ульянов — Жора Акопян, кикбоксинг;
- Ильяс Хамзин — Ричард Годой, ММА;
- Джамал Юсупов — Сайфуллах Хамбахадов, кикбоксинг;
- Халим Назрулоев — Марсело Гуарилья, ММА;
- Сергей Весёлкин — Ахмед Багужаев, кикбоксинг;
- Артур Караваев — Жакып Туганбаев, ММА;
- Сергей Шумаев — Пурширмухаммад Мохаммадреза, кикбоксинг;
- Гор Халатян — Сафармамад Ахмадов, ММА;
- Александр Васильев — Келат Али, кикбоксинг;
- Александр Новиков — Максим Цапенко, ММА;
- Ахмед Саралиев — Магомед Кодзоев, ММА.
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