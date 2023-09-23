На турнире пройдёт семь боёв по ММА и пять — по правилам кикбоксинга.

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RCC Intro 28: бой за пояс Гран-при по кикбоксингу и встреча двух ярких нокаутёров. LIVE

23 сентября в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге состоится турнир RCC Intro 28, в рамках которого пройдут бои и по кикбоксингу, и по правилам ММА. В главном событии вечера сойдутся бойцы смешанных единоборств Владимир Селивёрстов и Асылжан Бакытжанулы. В соглавном событии – Алексей Ульянов и Жора Акопян, которые в поединке по правилам кикбоксинга определят победителя Гран-при RCC Fair Fight.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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