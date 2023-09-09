Российская столица ММА — не в Москве. В регионах всё намного круче

Российские смешанные единоборства стремительно развиваются, а лиги проводят топовые события. Промоушенов становится всё больше, поэтому у бойцов появляется выбор. Фанаты также выбирают своих любимчиков в этом направлении, следят за любимыми организациями. Мы провели голосование, в котором предложили читателям определить лучшую лигу в России на данный момент. И результаты получились достаточно неожиданными.

Единственным представителем Москвы в призовой тройке оказалась лига AMC Fight Nights. Организация Камила Гаджиева всегда держит марку, приглашает топовых бойцов. Отдельно стоит отметить, что промоушен давно сколотил свой ростер, изменения в котором являются точечными. Основная ставка делается не на количество, а на качество. Поэтому каждый кард боссы собирают очень скрупулёзно, приглашают настоящих суперзвёзд смешанных единоборств.

ТУРНИР AMC FIGHT NIGHTS Фото: vk.com/fightnightsofficial

На втором месте расположилась лига ACA. Майрбек Хасиев делает всё, чтобы создать промоушен, который будет конкурентоспособен не только в России, но и на международной арене. Босс лиги даже горит желанием «сломать хребет» UFC. Ставка делается на молодых талантов, которые выращены в Чечне. Поэтому каждое событие собирает огромное количество местной публики. Отдельно стоит отметить, что турниры проводятся по всей России. И каждый превращается в зрелище с большим количеством интернациональных противостояний и сочных нокаутов.

ТУРНИР ACA Фото: vk.com/acamma

А первой оказалась лига RCC, которая базируется в Екатеринбурге. Промоушен стремительно разрастается и становится огромным проектом. Он уже давно зарекомендовал себя на сцене MMA и бокса, а теперь попробовал свои силы ещё и в кула́чке. Именно по этой причине интерес к каждому отдельному событию – колоссальный. RCC также не гонится за количеством, старается проводить турниры высочайшего уровня. Это касается и визуального оформления, и приглашённых спортсменов. Практически каждое событие собирает в карде местных бойцов, что повышает интерес болельщиков.

ТУРНИР RCC Фото: vk.com/rcc_mma

Голосование показало, что наиболее активно и мощно российские смешанные единоборства развиваются в регионах. И у этого есть объективные причины. Москва пресыщена топовыми спортивными событиями. Практически ежедневно лучшие арены столицы собирают фанатов на футбольных, хоккейных и баскетбольных матчах. Кроме того, в последнее время становится всё больше событий в других видах спорта. Поэтому у болельщиков огромный выбор, далеко не все делают его в пользу MMA.

В регионах же публика намного менее избалована. Фанаты с восторгом воспринимают каждое событие, приходят не только посмотреть на зрелище, но и поддержать своих земляков. И это – не плохо. Развитие смешанных единоборств в регионах позволило России иметь около десятка реально крепких промоушенов. Пожалуй, такого высокого уровня нет даже в США. Осталось сделать так, чтобы самые топовые лиги России действительно стали конкурентоспособными на уровне UFC и Bellator. Хочется, чтобы со временем эти мечты стали реальностью.