Чимаев больше не швед! Но и представлять Россию в UFC он не будет

21 октября состоится грандиозный турнир UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). В соглавном бою должны сойтись Хамзат Чимаев и Пауло Коста. История их вражды тянется давно, поэтому теперь они попробуют выяснить всё в клетке. Стоит отметить, что для Хамзата этот турнир станет особенным. Боец постоянно представлял Швецию и выходил в октагон именно под её флагом. Но теперь ситуация поменялась.

Накануне стало известно, что Чимаев отказался от шведского гражданства. Об этом сообщило издание SVT со ссылкой на менеджера Махди Шаммаса: «Он эмигрировал, он больше не гражданин Швеции».

По информации источника, Хамзат будет представлять другую страну. Но не Россию. Теперь в UFC Борз будет выступать за ОАЭ. Фактически эту информацию успели подтвердить в самой организации. На официальном сайте в профиле Чимаева уже значится обновлённая информация.

Стоит отметить, что Хамзат всегда с большой теплотой относился к Швеции. Боец даже называл страну «вторым домом» и хотел привезти в страну крупный турнир UFC: «Меня любят дома. Я же там стал спортсменом, за меня очень много шведов болеет. Сейчас там этот политик грязные вещи делает, и мне все шведы пишут слова поддержки».

Но при этом Чимаев отмечал, что близость к России для него намного более важна. И заявлял, что Швеция никогда не сможет её превзойти.

Хамзат Чимаев боец UFC «В первую очередь я считаю себя мусульманином и чеченцем. Но Россия для меня намного ближе, чем Швеция. Ведь в Швеции я живу всего семь лет. Не думаю, что кто-то из россиян уедет, например, в Швецию и через десять лет будет считать себя шведом. Ты сам себе не позволишь так считать. Родина всегда в сердце. При этом я очень благодарен Швеции за то, что там так хорошо приняли мою семью. И я люблю эту страну».

И всё-таки представлять Чимаев будет не Россию. Скорее всего, именно из-за желания жить в ОАЭ, остаться там для тренировок. А сама страна для него довольно знаковая. Напомним, именно там боец ударно ворвался в UFC двумя боями за 10 дней. Сначала Борз разбил Джона Филлипса, а затем оказался сильнее Риса Макки. После этого у Хамзата был ещё один поединок в Абу-Даби. Чимаев спокойно расправился с Ли Джинлиангом. И теперь Борзу предстоит поединок с Пауло Костой в ОАЭ. Очень символично, что выходить на него боец собрался именно под флагом этой страны.