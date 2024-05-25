Джон Джонс: на подходе у меня самый важный бой в моей жизни

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что не хочет отвлекаться на социальные сети, поскольку его ожидает важнейший бой в его карьере.

«Мне льстит всё ваше мнение ко мне, но мне нужно покончить с отвлекающими меня вещами, так как мне предстоит самый важный бой в моей жизни», — написал Джонс.

Согласно официальному расписанию турниров UFC 9 ноября состоится турнир UFC 308. Вероятно, следующим соперником Джона Джонса станет экс-обладатель чемпионского пояса в категории до 120 кг Стипе Миочич. Сам Джонс неоднократно заявлял, что именно с ним хочет провести следующий бой.

Джон Джонс и Стипе Миочич должны были встретиться в ноябре 2023 года также на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Однако за полторы недели до боя Джонс сообщил, что травмировал плечо и вынужден сняться с поединка. После этого в UFC разыграли временный пояс между Аспиналлом и Павловичем на этом же турнире.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?