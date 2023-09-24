Двухметровый китаец — реальная угроза Фьюри. Чжилэй нокаутировал английскую звезду

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошёл вечер профессионального бокса. В главном событии турнира состоялся бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе между обладателем пояса китайцем Чжан Чжилэем и любимцем местной публики британцем Джо Джойсом.

В апреле 2023 года боксёры впервые встретились друг с другом в ринге. Небитый Джойс, серебряный призёр Олимпийских игр, был явным фаворитом в поединке и считался одним из следующих претендентов на пояс Александра Усика. И, возможно, победи тогда Джойс, британские промоутеры вполне могли организовать этот поединок.

Но на пути Джо возник двухметровый китаец Чжан Чжилэй. Он гораздо опытнее Джойса и также является серебряным призёром Олимпиады. Только если Джойс выиграл медаль в 2016 году, то Чжан – на восемь лет раньше. В своём последнем поединке перед первой встречей с Джойсом Чжан проиграл в бою за статус обязательного претендента по версии IBF Филипу Хрговичу. Но, так как бой получился близким, китайский спортсмен получил ещё один шанс остаться в титульной гонке, и он им воспользовался.

Будучи андердогом, 40-летний Чжилэй сумел удивить боксёрский мир. За шесть раундов своими силовыми ударами он полностью закрыл глаз Джойса. Британец хоть и перебивал соперника по общему количеству атак, но по силовым попаданиям впереди был Чжан, что в итоге и сыграло роль: врач посоветовал остановить поединок из-за сильной гематомы у Джойса.

Конечно, многие назвали результат поединка апсетом, а промоутеры Джо тут же организовали реванш в надежде вернуть временный пояс. Более того, повторный поединок был проведён в Лондоне.

Но домашняя арена не помогла Джойсу. Крайне осторожно начали поединок боксёры, в первом раунде лишь выбрасывая джебы. Зато, начиная со второй трёхминутки, чемпион активизировался и стал больше попадать.

Чжилэй работал из левосторонней стойки и раз за разом доставал британца слева. В конце второго раунда британцу пришлось тяжело, Чжан потряс своего оппонента, но добить не хватило времени. В третьем раунде китайский спортсмен продолжал атаковать, мощно бил слева. Джо, дабы избежать урона, постоянно заходил под правую руку Чжилэя, но это сыграло с ним злую шутку. На исходе третьего раунда Чжан сначала выбросил левый прямой, а затем неожиданно для британца поймал Джо мощнейшим правым хуком. Британец рухнул на пол, и стало понятно, что продолжить бой он не сможет. Джойс поднялся на ноги, но едва на них стоял, и рефери остановил поединок.

40-летний Чжан Чжилэй вновь победил Джо Джойса, защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO и получил статус обязательного претендента. Возможно, именно Чжан станет следующим соперником Александра Усика, если украинец всё же не договорится о бое с Фьюри. Да и самому Тайсону Чжилэй может навязать серьёзное сопротивление.