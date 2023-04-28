«Фьюри будет уничтожен». Огромный китаец — новая сила супертяжёлого веса?

В супертяжёлом весе есть два короля, которым принадлежат все чемпионские пояса — Тайсон Фьюри и Александр Усик. Где-то неподалёку расположились Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которые ещё несколько лет назад обладали титулами. Остальные супертяжи серьёзно уступают вышеуказанной четвёрке как в уровне популярности, так и по достижениям. Но желающих прорваться на топ-уровень предостаточно.

Ещё недавно потенциальной суперзвездой королевского дивизиона считался Джо Джойс. Серебряного призёра ОИ-2016 раскручивали как могли, ведь боксёры из Великобритании — мечта любого промоутера. Две недели назад Джойс получил шанс стать временным чемпионом по версии WBO: победа открыла бы Джаггернауту дорогу к полноценным мировым титулам. Но скромный китайский парень Чжан Чжилэй оказался против.

39-летний здоровяк по прозвищу Большой взрыв тоже имеет серебряную медаль ОИ, но всю профессиональную карьеру провёл в статусе крепкого середняка. В августе 2022 года китаец потерпел первое поражение в карьере, уступив Филипу Хрговичу единогласным решением судей. Казалось, что Чжилэй станет для Джойса лёгкой жертвой, но оказалось, что Большой взрыв слишком крут для британца. Чжан попросту избил Джо, выиграв техническим нокаутом уже в шестом раунде.

И теперь китаец официально претендует на главные титулы мира! Да, возраст уже поджимает Чжилэя, но почему бы не устроить ещё один апсет? Боксёр из КНР действительно хорош в ринге: мастерски использует габариты, обладает неудобной правосторонней стойкой и очень вынослив. Да, этого вряд ли хватит для победы над большим и техничным Фьюри, но задавить Усика или перебить Джошуа — можно попробовать.

Впрочем, Чжилэй хочет встретиться именно с Цыганским королём: «Это было только начало. Я хочу драться за пояс чемпиона. Поединок с Фьюри? Давайте сделаем это. Я хочу этого, мне такой бой интересен, и моя команда этого хочет. Нужно встретиться в Пекине. Я смогу нокаутировать Фьюри. У него нет подбородка, так что он будет уничтожен», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Конечно, шансы китайского боксёра стать полноценным чемпионом мира не так высоки. Но должны же случаться сенсации? Габаритные парни с мощным ударом и крепкой челюстью умеют творить чудеса, даже уступая соперникам в мастерстве. Вдобавок Чжилэй максимально мотивирован, ведь конец карьеры уже близок, а деньги сами себя не заработают. Дайте Большому взрыву возможность блеснуть в поединке с настоящим топом. Он точно может удивить.