«Мурат не менял гражданство. Был россиянином и останется». Интервью с тренером Гассиева

30 сентября в Турции состоится большой боксёрский вечер. В главном событии выступит Мурат Гассиев (30-1). Новым соперником станет шведский боксёр Отто Валлин (25-1). Перед важнейшим поединком мы поговорили с наставником россиянина – Виталием Слановым. Заслуженный тренер России и Южной Осетии рассказал о подготовке к грозному оппоненту, обсудил проблемы мирового бокса и назвал самые ожидаемые поединки.

– Мурат активно готовится к предстоящему поединку с Валлином. Что интересного происходит?

– Первый этап подготовки прошёл во Владикавказе. Потом нужно было спрятаться от людей, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому мы дней за 40 до боя приехали в Турцию. Тут хорошая база, привезли спарринг-партнёров и прошли хорошую подготовку. Всё по плану.

– Ждёт очень крепкий оппонент, у которого всего одно поражение. Что можете о нём сказать?

– Очень приличный противник – прочный, крупный, левша. С хорошим любительским опытом. Он довольно серьёзный профессионал. Шапкозакидательских настроений нет, но и свою силу ощущаем, себя не недооцениваем. Верим в свои силы и молимся богу.

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

– После того как Мурат перешёл в новый вес, все победы получаются слишком быстрыми. Это хорошо или плохо?

– Понимаете, это не что-то запланированное. Он всегда готовится на полный бой – все 12 раундов. А дальше – как пойдёт.

– А тренеру проще разбирать короткие бои или долгие?

– Он же не всего четыре боя провёл за карьеру. У него и до Усика были большие бои. И там много что можно было проанализировать. Бой против Феликса Коры очень мощный, в девятом раунде была остановка. С Дортикосом – 12, с Лебедевым – 12.

Виталий Сланов Фото: Александр Патрин/ТАСС

– Поражение от Усика остаётся единственным в профессиональной карьере. Оно сильно поменяло Мурата?

– Это поражение – тоже урок. Мы проанализировали всё, получилось так, что есть поражение. Ничего страшного. Есть те, кто оправдывается. Мы не хотим уподобляться. На тот момент Усик был сильнее. Мы смотрим вперёд.

– А как легче драться. С нулём в графе «поражения» или без него?

– Это нужно у Мурата спросить. Мне как тренеру не важно – ноль или единица. Для меня лично его первое поражение стало большим стрессом. А он как-то расслабленно это воспринял. Он не был спокоен, но успокаивал меня. Мы не видим, что внутри происходит у боксёра. Мы с ним ни разу не разговаривали о том, как он ощущает себя после поражения. Это его дело, я в эти психологические игры не играю. Он мужчина, всё достойно воспринимает.

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

– Мурат получил гражданство Армении. Насколько тяжело спортсменам, которые оказываются сейчас в этой ситуации, когда им даже не дают выбора?

– Это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и останется. Он может отказаться от всего остального, но гражданство не поменяет. Да, Мурат взял второе гражданство. Но не считаю это чем-то таким. Я просто говорю своё мнение. Он россиянин – и останется россиянином.

Я люблю Россию. Хотя был по всему миру. И в одной Америке раз 30 был. Но для меня любимые города – Москва и Владикавказ.

– Как вы оцениваете то, что делает в мировом боксе Умар Кремлёв?

– Я слежу за боксом много лет, на моей памяти было много президентов федераций. Но такого человека даже близко не было. Кремлёв – находка для бокса. Другого такого я и придумать не могу. То, что он делает для ветеранов бокса… Раньше ветераны заканчивали карьеру и были никому не нужны. Даже большие чемпионы спивались без внимания и средств. Умар для всех находит время и возможность помогать, поддерживать. Он приглашает их на соревнования, создал Фонд ветеранов.

То, что он проводит для массового бокса, несмотря на ограничения… Всего и не перечислишь. Он большая находка для бокса, и дай ему бог здоровья, чтобы хватило надолго. Находит время, находит средства. Большой молодец.

– В последнее время становится всё больше странных судейских решений. Как вы считаете, с чем это связано?

– Если честно, считаю, что в любительском боксе засуживают намного чаще, чем в профессионалах. Я бои не смотрел, однако в России в последнее время было много скандалов. Приглашённые иностранцы выигрывали, а им не отдавали победу. Но конкретные фамилии не хочу называть, это неэтично с моей стороны. А на международной арене единственный скандал на памяти, что разгромно выиграл Флойд Мейвезер, а одна судья выставила ничью.

– Судя по тому, что Мурат всех побеждает досрочно, до решения судей он доводить не хочет.

– Если бы это всё так легко планировалось. Бой на бой не приходится. Иногда приходится побеждать по очкам. По возможности лучше выигрывать досрочно, конечно.

– Тайсон Фьюри сказал, что боксирует только ради денег. Как вы относитесь к этой фразе?

– Мне не нравится эта фраза. Потому что это бокс. Мы его любим, любим его красоту. Любим великие бои, которые были в истории. Они же проводились не ради денег. В этом отношении бокс немного поменялся. Даже лидеры мирового бокса. Например, бой Мейвезера и Пакьяо. Два величайших вышли, отработали. Не было большой интриги, не было рвения, никто не хотел на ринге умереть. Вышли, получили большие деньги. И зрителям ничего не доставили, никакого удовольствия.

– Многие ветераны продолжают драться в солидном возрасте. Как вы относитесь к таким боям?

– Плохо, очень плохо. Великие бойцы. Надо красиво и вовремя уходить. Я не хочу критиковать. Но посмотрите, что это за зрелище. Скорее всего, после последних боёв не будет особенного внимания к таким поединкам.

Виталий Сланов Фото: Из личного архива Виталия Сланова

– Фрэнсис Нганну пробует себя в боксе и сразу получает бой с Тайсоном Фьюри. Как вы это оцениваете?

– Мне не нравится. Чтобы дойти до боя с Тайсоном Фьюри, обычному боксёру придётся пройти невероятный путь. И тут какой-то товарищ выходит. И не важно, какой он в футболе или в MMA. И в первом же бою ему дают суперчемпиона. Мне это сильно не нравится. Это не то чтобы позорит, но принижает имидж большого бокса. Это неправильно, я считаю.

– Все ждут боя Бивола и Бетербиева. Как вы его оцениваете?

– Супербой. Такие поединки нужно проводить. Два супербойца. И Мурат мог не боксировать с Усиком. Лет 15 выигрывал бы у Балагунов, был бы чемпионом с поясами. Надо подраться. Причём в ближайшее время. Потому что возраст идёт и у одного, и у другого. Я бы с удовольствием этот бой посмотрел.

Я один день анализирую и отдаю предпочтение одному боксёру, на другой день – другому. Хорошо знаком с обоими. Поэтому буду болеть за хороший бокс.

– А есть ли разница, дерётся Мурат с россиянином или иностранцем?

– Лучше – с иностранцем. Но если другого выхода нет, а на кону пояса, то приходится выходить. Но вообще — лучше с иностранцем.

Мурат Гассиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как вы оцениваете прогресс братьев Цзю? Что можете сказать о ребятах?

– Конечно, смотрю их бои. Костя Цзю – наша легенда. И даже удивительно. Обычно дети бывают далеко не такие, как родители. А тут и Никита, и Тимофей показывают себя. И их ведут не очень аккуратно, сразу дают в соперники хороших бойцов.

– Какие три поединка вы бы хотели увидеть?

– Джервонта Дэвис с Шакуром Стивенсоном. Хотел бы посмотреть Бивола и Бетербиева. А ещё Геннадия Головкина с Джермаллом Чарло – два мощнейших нокаутёра.

– Многие говорят, что тяжёлый вес деградирует. Это так?

– Всякие моменты бывают. Но сейчас хороший подбор супертяжеловесов. Усик, Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Тот же Руис – очень приличный боксёр. Любой из них может преподнести сюрприз.

– В Саудовской Аравии грозятся сделать турнир для четырёх самых топовых супертяжеловесов. Как вы это оцениваете?

– Было бы супер, если бы сделали восьмёрку, как в Суперсерии. И было бы здорово, если бы там участвовал Мурат. Он бы неплохо там смотрелся.