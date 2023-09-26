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Интервью с Виталием Слановым: тренер Мурата Гассиева, бой с Отто Валлином, возможный поединок Бетербиев – Бивол

«Мурат не менял гражданство. Был россиянином и останется». Интервью с тренером Гассиева
Сергей Сорокин
Интервью с Виталием Слановым
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Поговорили с Виталием Слановым – о будущем подопечного и главных проблемах мирового бокса.

30 сентября в Турции состоится большой боксёрский вечер. В главном событии выступит Мурат Гассиев (30-1). Новым соперником станет шведский боксёр Отто Валлин (25-1). Перед важнейшим поединком мы поговорили с наставником россиянина – Виталием Слановым. Заслуженный тренер России и Южной Осетии рассказал о подготовке к грозному оппоненту, обсудил проблемы мирового бокса и назвал самые ожидаемые поединки.

Все самые интересные подробности предстоящего события:
Мурат Гассиев – Отто Валлин: россиянин отправит громадного шведа в нокаут? LIVE
Live
Мурат Гассиев – Отто Валлин: россиянин отправит громадного шведа в нокаут? LIVE

– Мурат активно готовится к предстоящему поединку с Валлином. Что интересного происходит?
– Первый этап подготовки прошёл во Владикавказе. Потом нужно было спрятаться от людей, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому мы дней за 40 до боя приехали в Турцию. Тут хорошая база, привезли спарринг-партнёров и прошли хорошую подготовку. Всё по плану.

– Ждёт очень крепкий оппонент, у которого всего одно поражение. Что можете о нём сказать?
– Очень приличный противник – прочный, крупный, левша. С хорошим любительским опытом. Он довольно серьёзный профессионал. Шапкозакидательских настроений нет, но и свою силу ощущаем, себя не недооцениваем. Верим в свои силы и молимся богу.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: РИА Новости

– После того как Мурат перешёл в новый вес, все победы получаются слишком быстрыми. Это хорошо или плохо?
– Понимаете, это не что-то запланированное. Он всегда готовится на полный бой – все 12 раундов. А дальше – как пойдёт.

– А тренеру проще разбирать короткие бои или долгие?
– Он же не всего четыре боя провёл за карьеру. У него и до Усика были большие бои. И там много что можно было проанализировать. Бой против Феликса Коры очень мощный, в девятом раунде была остановка. С Дортикосом – 12, с Лебедевым – 12.

Виталий Сланов

Виталий Сланов

Фото: Александр Патрин/ТАСС

– Поражение от Усика остаётся единственным в профессиональной карьере. Оно сильно поменяло Мурата?
– Это поражение – тоже урок. Мы проанализировали всё, получилось так, что есть поражение. Ничего страшного. Есть те, кто оправдывается. Мы не хотим уподобляться. На тот момент Усик был сильнее. Мы смотрим вперёд.

– А как легче драться. С нулём в графе «поражения» или без него?
– Это нужно у Мурата спросить. Мне как тренеру не важно – ноль или единица. Для меня лично его первое поражение стало большим стрессом. А он как-то расслабленно это воспринял. Он не был спокоен, но успокаивал меня. Мы не видим, что внутри происходит у боксёра. Мы с ним ни разу не разговаривали о том, как он ощущает себя после поражения. Это его дело, я в эти психологические игры не играю. Он мужчина, всё достойно воспринимает.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: РИА Новости

– Мурат получил гражданство Армении. Насколько тяжело спортсменам, которые оказываются сейчас в этой ситуации, когда им даже не дают выбора?
– Это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и останется. Он может отказаться от всего остального, но гражданство не поменяет. Да, Мурат взял второе гражданство. Но не считаю это чем-то таким. Я просто говорю своё мнение. Он россиянин – и останется россиянином.

Я люблю Россию. Хотя был по всему миру. И в одной Америке раз 30 был. Но для меня любимые города – Москва и Владикавказ.

– Как вы оцениваете то, что делает в мировом боксе Умар Кремлёв?
– Я слежу за боксом много лет, на моей памяти было много президентов федераций. Но такого человека даже близко не было. Кремлёв – находка для бокса. Другого такого я и придумать не могу. То, что он делает для ветеранов бокса… Раньше ветераны заканчивали карьеру и были никому не нужны. Даже большие чемпионы спивались без внимания и средств. Умар для всех находит время и возможность помогать, поддерживать. Он приглашает их на соревнования, создал Фонд ветеранов.

То, что он проводит для массового бокса, несмотря на ограничения… Всего и не перечислишь. Он большая находка для бокса, и дай ему бог здоровья, чтобы хватило надолго. Находит время, находит средства. Большой молодец.

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– В последнее время становится всё больше странных судейских решений. Как вы считаете, с чем это связано?
– Если честно, считаю, что в любительском боксе засуживают намного чаще, чем в профессионалах. Я бои не смотрел, однако в России в последнее время было много скандалов. Приглашённые иностранцы выигрывали, а им не отдавали победу. Но конкретные фамилии не хочу называть, это неэтично с моей стороны. А на международной арене единственный скандал на памяти, что разгромно выиграл Флойд Мейвезер, а одна судья выставила ничью.

– Судя по тому, что Мурат всех побеждает досрочно, до решения судей он доводить не хочет.
– Если бы это всё так легко планировалось. Бой на бой не приходится. Иногда приходится побеждать по очкам. По возможности лучше выигрывать досрочно, конечно.

Тайсон Фьюри сказал, что боксирует только ради денег. Как вы относитесь к этой фразе?
– Мне не нравится эта фраза. Потому что это бокс. Мы его любим, любим его красоту. Любим великие бои, которые были в истории. Они же проводились не ради денег. В этом отношении бокс немного поменялся. Даже лидеры мирового бокса. Например, бой Мейвезера и Пакьяо. Два величайших вышли, отработали. Не было большой интриги, не было рвения, никто не хотел на ринге умереть. Вышли, получили большие деньги. И зрителям ничего не доставили, никакого удовольствия.

– Многие ветераны продолжают драться в солидном возрасте. Как вы относитесь к таким боям?
– Плохо, очень плохо. Великие бойцы. Надо красиво и вовремя уходить. Я не хочу критиковать. Но посмотрите, что это за зрелище. Скорее всего, после последних боёв не будет особенного внимания к таким поединкам.

Виталий Сланов

Виталий Сланов

Фото: Из личного архива Виталия Сланова

– Фрэнсис Нганну пробует себя в боксе и сразу получает бой с Тайсоном Фьюри. Как вы это оцениваете?
– Мне не нравится. Чтобы дойти до боя с Тайсоном Фьюри, обычному боксёру придётся пройти невероятный путь. И тут какой-то товарищ выходит. И не важно, какой он в футболе или в MMA. И в первом же бою ему дают суперчемпиона. Мне это сильно не нравится. Это не то чтобы позорит, но принижает имидж большого бокса. Это неправильно, я считаю.

– Все ждут боя Бивола и Бетербиева. Как вы его оцениваете?
– Супербой. Такие поединки нужно проводить. Два супербойца. И Мурат мог не боксировать с Усиком. Лет 15 выигрывал бы у Балагунов, был бы чемпионом с поясами. Надо подраться. Причём в ближайшее время. Потому что возраст идёт и у одного, и у другого. Я бы с удовольствием этот бой посмотрел.

Я один день анализирую и отдаю предпочтение одному боксёру, на другой день – другому. Хорошо знаком с обоими. Поэтому буду болеть за хороший бокс.

– А есть ли разница, дерётся Мурат с россиянином или иностранцем?
– Лучше – с иностранцем. Но если другого выхода нет, а на кону пояса, то приходится выходить. Но вообще — лучше с иностранцем.

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как вы оцениваете прогресс братьев Цзю? Что можете сказать о ребятах?
– Конечно, смотрю их бои. Костя Цзю – наша легенда. И даже удивительно. Обычно дети бывают далеко не такие, как родители. А тут и Никита, и Тимофей показывают себя. И их ведут не очень аккуратно, сразу дают в соперники хороших бойцов.

– Какие три поединка вы бы хотели увидеть?
– Джервонта Дэвис с Шакуром Стивенсоном. Хотел бы посмотреть Бивола и Бетербиева. А ещё Геннадия Головкина с Джермаллом Чарло – два мощнейших нокаутёра.

– Многие говорят, что тяжёлый вес деградирует. Это так?
– Всякие моменты бывают. Но сейчас хороший подбор супертяжеловесов. Усик, Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Тот же Руис – очень приличный боксёр. Любой из них может преподнести сюрприз.

– В Саудовской Аравии грозятся сделать турнир для четырёх самых топовых супертяжеловесов. Как вы это оцениваете?
– Было бы супер, если бы сделали восьмёрку, как в Суперсерии. И было бы здорово, если бы там участвовал Мурат. Он бы неплохо там смотрелся.

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