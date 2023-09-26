«Мурат не менял гражданство. Был россиянином и останется». Интервью с тренером Гассиева

30 сентября в Турции состоится большой боксёрский вечер. В главном событии выступит Мурат Гассиев (30-1). Новым соперником станет шведский боксёр Отто Валлин (25-1). Перед важнейшим поединком мы поговорили с наставником россиянина – Виталием Слановым. Заслуженный тренер России и Южной Осетии рассказал о подготовке к грозному оппоненту, обсудил проблемы мирового бокса и назвал самые ожидаемые поединки.
– Мурат активно готовится к предстоящему поединку с Валлином. Что интересного происходит?
– Первый этап подготовки прошёл во Владикавказе. Потом нужно было спрятаться от людей, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому мы дней за 40 до боя приехали в Турцию. Тут хорошая база, привезли спарринг-партнёров и прошли хорошую подготовку. Всё по плану.
– Ждёт очень крепкий оппонент, у которого всего одно поражение. Что можете о нём сказать?
– Очень приличный противник – прочный, крупный, левша. С хорошим любительским опытом. Он довольно серьёзный профессионал. Шапкозакидательских настроений нет, но и свою силу ощущаем, себя не недооцениваем. Верим в свои силы и молимся богу.
Мурат Гассиев
Фото: РИА Новости
– После того как Мурат перешёл в новый вес, все победы получаются слишком быстрыми. Это хорошо или плохо?
– Понимаете, это не что-то запланированное. Он всегда готовится на полный бой – все 12 раундов. А дальше – как пойдёт.
– А тренеру проще разбирать короткие бои или долгие?
– Он же не всего четыре боя провёл за карьеру. У него и до Усика были большие бои. И там много что можно было проанализировать. Бой против Феликса Коры очень мощный, в девятом раунде была остановка. С Дортикосом – 12, с Лебедевым – 12.
Виталий Сланов
Фото: Александр Патрин/ТАСС
– Поражение от Усика остаётся единственным в профессиональной карьере. Оно сильно поменяло Мурата?
– Это поражение – тоже урок. Мы проанализировали всё, получилось так, что есть поражение. Ничего страшного. Есть те, кто оправдывается. Мы не хотим уподобляться. На тот момент Усик был сильнее. Мы смотрим вперёд.
– А как легче драться. С нулём в графе «поражения» или без него?
– Это нужно у Мурата спросить. Мне как тренеру не важно – ноль или единица. Для меня лично его первое поражение стало большим стрессом. А он как-то расслабленно это воспринял. Он не был спокоен, но успокаивал меня. Мы не видим, что внутри происходит у боксёра. Мы с ним ни разу не разговаривали о том, как он ощущает себя после поражения. Это его дело, я в эти психологические игры не играю. Он мужчина, всё достойно воспринимает.
Мурат Гассиев
Фото: РИА Новости
– Мурат получил гражданство Армении. Насколько тяжело спортсменам, которые оказываются сейчас в этой ситуации, когда им даже не дают выбора?
– Это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и останется. Он может отказаться от всего остального, но гражданство не поменяет. Да, Мурат взял второе гражданство. Но не считаю это чем-то таким. Я просто говорю своё мнение. Он россиянин – и останется россиянином.
Я люблю Россию. Хотя был по всему миру. И в одной Америке раз 30 был. Но для меня любимые города – Москва и Владикавказ.
– Как вы оцениваете то, что делает в мировом боксе Умар Кремлёв?
– Я слежу за боксом много лет, на моей памяти было много президентов федераций. Но такого человека даже близко не было. Кремлёв – находка для бокса. Другого такого я и придумать не могу. То, что он делает для ветеранов бокса… Раньше ветераны заканчивали карьеру и были никому не нужны. Даже большие чемпионы спивались без внимания и средств. Умар для всех находит время и возможность помогать, поддерживать. Он приглашает их на соревнования, создал Фонд ветеранов.
То, что он проводит для массового бокса, несмотря на ограничения… Всего и не перечислишь. Он большая находка для бокса, и дай ему бог здоровья, чтобы хватило надолго. Находит время, находит средства. Большой молодец.
– В последнее время становится всё больше странных судейских решений. Как вы считаете, с чем это связано?
– Если честно, считаю, что в любительском боксе засуживают намного чаще, чем в профессионалах. Я бои не смотрел, однако в России в последнее время было много скандалов. Приглашённые иностранцы выигрывали, а им не отдавали победу. Но конкретные фамилии не хочу называть, это неэтично с моей стороны. А на международной арене единственный скандал на памяти, что разгромно выиграл Флойд Мейвезер, а одна судья выставила ничью.
– Судя по тому, что Мурат всех побеждает досрочно, до решения судей он доводить не хочет.
– Если бы это всё так легко планировалось. Бой на бой не приходится. Иногда приходится побеждать по очкам. По возможности лучше выигрывать досрочно, конечно.
– Тайсон Фьюри сказал, что боксирует только ради денег. Как вы относитесь к этой фразе?
– Мне не нравится эта фраза. Потому что это бокс. Мы его любим, любим его красоту. Любим великие бои, которые были в истории. Они же проводились не ради денег. В этом отношении бокс немного поменялся. Даже лидеры мирового бокса. Например, бой Мейвезера и Пакьяо. Два величайших вышли, отработали. Не было большой интриги, не было рвения, никто не хотел на ринге умереть. Вышли, получили большие деньги. И зрителям ничего не доставили, никакого удовольствия.
– Многие ветераны продолжают драться в солидном возрасте. Как вы относитесь к таким боям?
– Плохо, очень плохо. Великие бойцы. Надо красиво и вовремя уходить. Я не хочу критиковать. Но посмотрите, что это за зрелище. Скорее всего, после последних боёв не будет особенного внимания к таким поединкам.
Виталий Сланов
Фото: Из личного архива Виталия Сланова
– Фрэнсис Нганну пробует себя в боксе и сразу получает бой с Тайсоном Фьюри. Как вы это оцениваете?
– Мне не нравится. Чтобы дойти до боя с Тайсоном Фьюри, обычному боксёру придётся пройти невероятный путь. И тут какой-то товарищ выходит. И не важно, какой он в футболе или в MMA. И в первом же бою ему дают суперчемпиона. Мне это сильно не нравится. Это не то чтобы позорит, но принижает имидж большого бокса. Это неправильно, я считаю.
– Все ждут боя Бивола и Бетербиева. Как вы его оцениваете?
– Супербой. Такие поединки нужно проводить. Два супербойца. И Мурат мог не боксировать с Усиком. Лет 15 выигрывал бы у Балагунов, был бы чемпионом с поясами. Надо подраться. Причём в ближайшее время. Потому что возраст идёт и у одного, и у другого. Я бы с удовольствием этот бой посмотрел.
Я один день анализирую и отдаю предпочтение одному боксёру, на другой день – другому. Хорошо знаком с обоими. Поэтому буду болеть за хороший бокс.
– А есть ли разница, дерётся Мурат с россиянином или иностранцем?
– Лучше – с иностранцем. Но если другого выхода нет, а на кону пояса, то приходится выходить. Но вообще — лучше с иностранцем.
Мурат Гассиев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– Как вы оцениваете прогресс братьев Цзю? Что можете сказать о ребятах?
– Конечно, смотрю их бои. Костя Цзю – наша легенда. И даже удивительно. Обычно дети бывают далеко не такие, как родители. А тут и Никита, и Тимофей показывают себя. И их ведут не очень аккуратно, сразу дают в соперники хороших бойцов.
– Какие три поединка вы бы хотели увидеть?
– Джервонта Дэвис с Шакуром Стивенсоном. Хотел бы посмотреть Бивола и Бетербиева. А ещё Геннадия Головкина с Джермаллом Чарло – два мощнейших нокаутёра.
– Многие говорят, что тяжёлый вес деградирует. Это так?
– Всякие моменты бывают. Но сейчас хороший подбор супертяжеловесов. Усик, Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Тот же Руис – очень приличный боксёр. Любой из них может преподнести сюрприз.
– В Саудовской Аравии грозятся сделать турнир для четырёх самых топовых супертяжеловесов. Как вы это оцениваете?
– Было бы супер, если бы сделали восьмёрку, как в Суперсерии. И было бы здорово, если бы там участвовал Мурат. Он бы неплохо там смотрелся.
- 26 сентября 2023
-
09:50
-
09:30
-
09:18
-
08:15
-
07:57
-
07:49
-
05:31
-
01:05
-
00:45
- 25 сентября 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:04
-
22:00
-
21:51
-
21:07
-
20:51
-
20:06
-
19:50
-
19:03
-
18:38
-
17:56
-
17:44
-
17:35
-
16:10
-
15:48
-
14:58
-
14:35
-
13:48
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
11:57