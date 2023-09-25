Мурат Гассиев – Отто Валлин: россиянин отправит громадного шведа в нокаут? LIVE

Пока финишировать скандинавского боксёра не смог даже великий Тайсон Фьюри.

30 сентября в Турции состоится большой боксёрский вечер. В главном событии вечера выступит Мурат Гассиев. Российский боксёр имеет профессиональный рекорд 30-1. Он выдал серию из четырёх побед – последовательно разбил Нури Сефери, Михаэля Валлиша, Карлоуса Уэлча и Майка Балогуна. Новым соперником станет шведский боксёр Отто Валлин. Он имеет профессиональный рекорд 25-1 (14 KO). Единственное поражение Валлин потерпел от Тайсона Фьюри. Но даже Цыганский король не смог отправить шведа в нокаут.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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