Скандал с Головкиным, нокаут Ковалёва или супербой с Флойдом? Выбираем лучший бой Канело

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бойцовский вечер, в главном поединке которого встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло. Два действующих абсолютных чемпиона мира встретятся в ринге, на кону будут стоять титулы Канело. В преддверии поединка мы предлагаем вспомнить яркие поединки в карьере Альвареса. Какой из них был лучшим – решать вам.
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Первый бой против Геннадия Головкина
16 сентября 2017 года состоялся первый поединок трилогии Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, на кону были титулы Головкина в среднем весе. Головкин провёл мощный поединок, старался действовать первым номером на протяжении всех раундов. Альварес действовал на контратаках, моментами жёстко встречая Геннадия. Несмотря на то что по статистическим показателям Головкин оказался лучше, судьи раздельным решением зафиксировали ничью – 118-110 – Канело, 115:113 – Головкин, 114:114. Судейское решение подверглось жёсткой критике, так как практически все эксперты увидели победу Головкина, но результат боя остался неизменным.
Бой с Флойдом Мейвезером
14 сентября 2013 года состоялся супербой между непобеждённым Флойдом Мейвезером и молодым, дерзким и мощным Альваресом, которому на тот момент было 23 года, и он не имел поражений. Опыт Флойда сказался в поединке, Мейвезер избегал жёсткого боя, спокойно перебивая мексиканца с дистанции за счёт скорости. Поединок прошёл всю дистанцию, двое судей отдали победу Флойду, один рефери насчитал ничью. Канело потерпел первое поражение в карьере.
Бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим
Канело провёл бой с сыном легендарного Хулио Сезара Чавеса в мае 2017 года. Боксёры договорились на промежуточный вес, Чавес-младший обещал доставить соотечественнику большие проблемы. Но в ринге противопоставить Альваресу ничего не смог. Канело доминировал весь бой, разбивал более крупного оппонента и одержал победу с разгромным счётом 120-108.
Бой с Сергеем Ковалёвым
Первый поединок Сауля Альвареса в полутяжёлом весе сразу был титульным: Сергей Ковалёв, некогда владевший тремя поясами в этом весе, на момент боя был чемпионом по версии WBO и согласился на поединок с Альваресом. На протяжении всего поединка мексиканец владел преимуществом, несмотря на то что значительно уступал в габаритах. Во второй половине боя Канело значительно прибавил в активности и сумел финишировать россиянина. В 11-м раунде Альварес ударом слева через блок пошатнул Крашера, а затем выбросил мощный правый хук, от которого Ковалёв упал на канаты, оказавшись в тяжёлом нокауте.
Реванш с Геннадием Головкиным
После спорного первого боя Альварес и Головкин провели второй поединок – другого варианта быть не могло. Бой тоже получился весьма и весьма близким, в первой половине поединка инициативой владел Геннадий, во второй добавил уже Альварес. Большинством судейских голосов победу одержал мексиканец – 115:113, 115:113, 114:114.
Бой против Билли Джо Сондерса
Еще один поединок Альвареса против ранее не битого соперника завершился победой мексиканца. В первой половине боя Сондерс грамотно защищался и набирал очки за счёт работы с дистанции. Но затем сказались опыт Альвареса и его мощь: в восьмом раунде он «накормил» Билли жесточайшими апперкотами. Во время боя Сондерс сделал вид, что не прочувствовал удары, но на девятый раунд не вышел. Позже стало известно, что Канело сломал сопернику орбитальную кость.
Бой с Калебом Плантом
Бой между Альваресом и Плантом был объединительным за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Непобеждённый Плант был андердогом, но сумел навязать Канело упорное сопротивление. К началу 11-го раунда Калеб выигрывал бой на записках всех судей — 96-94, 97-93, 98-92. Но нокаутирующая мощь мексиканца всё перевернула. В 11-м раунде левым боковым с подскока и серией добивающих ударов послал Планта в нокдаун. Калеб с трудом продолжил бой, но серия правых хуков от Канело – и Плант рухнул на пол, а рефери остановил поединок.
Бой против Джейсона Киркленда
Битва двух ярких нокаутёров обещала быть яркой и ожидания оправдала. Альварес уже в первом раунде отправил Джейсона в нокдаун. В третьем раунде для Киркленда всё закончилось: сначала Сауль ещё раз отправил соперника в нокдаун, а после этого идеальным правым боковым выключил Киркленду свет. Тот долго приходил в себя.
Бой с Амиром Ханом
В мае 2016 года Альварес защищал титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе против британца Амира Хана. Поднявшийся на одну категорию Хан в первой половине боя навязывал мексиканцу скоростной бокс и выглядел достаточно эффективно. Но в шестом раунде мощь Канело сделала своё дело: обманным ударом справа Сауль наглухо вырубил соперника, Хан ещё долго оставался лежать на полу после тяжелейшего нокаута.
Бой против Лиама Смита
Поединок с Лиамом Смитом прошёл за титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. На тот момент Смит шёл с очень неплохим рекордом 23-1 и проводил третью защиту пояса. На этот раз – неудачную. В седьмом раунде Альварес отправил Лиама в первый нокдаун в карьере, а в девятом раунде мощнейшим левым боковым по печени сложил Смита пополам и оформил очередной нокаут.
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