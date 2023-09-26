Скандал с Головкиным, нокаут Ковалёва или супербой с Флойдом? Выбираем лучший бой Канело

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бойцовский вечер, в главном поединке которого встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло. Два действующих абсолютных чемпиона мира встретятся в ринге, на кону будут стоять титулы Канело. В преддверии поединка мы предлагаем вспомнить яркие поединки в карьере Альвареса. Какой из них был лучшим – решать вам.

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