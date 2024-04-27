Джастин Гэтжи считает, что у него остались шансы вернуться в титульную гонку

Популярный американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что не планирует завершать карьеру и всё ещё надеется вернуться в титульную гонку.

«Я точно знаю, что мои навыки никуда не делись. У меня всё ещё есть возможность выступать так, как делал это всегда. И пока у меня есть это умение и это желание, то не вижу причин отказываться от поединков.

Конечно, я не знаю, что ждёт нас в будущем. Ты просто должен жить настоящим. Мой потенциал в титульной гонке определённо уменьшился, но шансы по-прежнему остались. Я нокаутировал Дастина Порье, а теперь он борется за пояс. Никогда не знаешь, что произойдёт в этом спорте. Поэтому моя цель восстановиться физически и не сдавать в форме слишком сильно, учитывая возраст», — приводит слова Гэтжи портал BJ Penn.