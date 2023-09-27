Баста разозлил бойцов, Милохин хочет бой с братом Хабиба. Как шоумены соприкоснулись с ММА

Так вышло, что в последние годы элемент шоу всё сильнее укореняется в мире смешанных единоборств. Бойцам зачастую недостаточно быть просто сильнее своего соперника в клетке, нужно ещё сделать так, чтобы тебя запомнили не только фанаты ММА. Иногда из-за близкого взаимодействия этих двух сфер происходят странные коллаборации — шоумены забредают в мир единоборств, а бойцы пытаются повлиять на поп-звёзд. И то, и другое выглядит достаточно нелепо.

11 сентября в Каспийске (Дагестан) прошёл концерт популярного исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста. Проблем с организацией мероприятия не возникло, но вот постфактум всполошились бойцы ММА.

Началось всё с видео в социальных сетях, на котором видно танцующих девушек на концерте. Ролик позже репостнул на свою страницу Ислам Махачев, отреагировал и Хасбик, а Мурад Мачаев в эфире РГВК и вовсе разразился мощным спичем, осудив людей, пошедших на концерт: «У нас в республике бесплатно проводятся мероприятия религиозные, но туда не ходят. Бесплатно всё, но не ходят! И при этом людям нет проблем заплатить до 10 000 рублей и пойти на концерт Басты. Если вывести среднее арифметическое, то за билеты платили от 1500 до 10 000 рублей. 6000 человек посетили концерт, это 30 миллионов рублей. Просто певец приехал и 30 миллионов рублей заработал. А это деньги, которые наши дагестанцы зарабатывают потом и кровью. И проблема нашего Дагестана не в том, что певец приехал, а в невежестве. Если у нас проводят религиозные мероприятия и на них не приходят девушки, кто угодно — их невежество никак не устранится. И проблема эта на всем Дагестане, каждый мужчина должен от себя устранять невежество. И когда вы говорите: «Почему порицают мужчин за то, что их жена или сестра пошла на этот концерт?» Потому что это проблема этих мужчин, они невежественны в этих вопросах. И с точки зрения религии если рассматривать этот вопрос — то музыка запрещена нам религией. Если мужчина устранит это невежество и у него будет знание в вопросах религии — он никогда в жизни свою жену не пустит на этот концерт».

Согласитесь, очень напоминает историю с концертом Егора Крида. Правда, тогда жители республики были резко против именно проведения мероприятия. Концерт в итоге отменили, а Хабиб Нурмагомедов выдал памятное: «Невелика потеря». Это не осталось без внимания со стороны Тимати, владельца лейбла Black Star, под которым и выступал тогда Крид. В итоге конфликт тогда получил новый виток и ещё долго тлел, вызывая бурные обсуждения в медиапространстве.

Это случаи, когда бойцы оказываются в мире шоу-бизнеса. Обратный пример подарил известный тиктокер Даня Милохин, и даже тут не обошлось без упоминания имени Хабиба. Блогер решил рассказать, что мечтает попасть в UFC, и, не откладывая дело в долгий ящик, бросил вызов брату Нурмагомедова, не уточнив, какому именно: «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю.

Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. По мне видно, что я такой сладенький. Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, надену серёжки, а перед боем их снимаю и даю хороших… Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей».

Казалось бы, что тут вообще происходит? Однако волну нелепицы подхватил комментатор Дмитрий Губерниев, который заявил, что готов прокомментировать такой поединок, и добавил, что шансы у бойцов будут 50 на 50. А вот глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре со Sport24 высказался на эту тему довольно сурово: «Не даю спортивную оценку заявлениям Милохина. Нет смысла входить в эту плоскость. Не понимаю, с чего Милохин среди оппонентов ищет кого-то из родственников Хабиба. При чём тут они? Здесь обсуждать особо нечего. Пускай называет более реальные фамилии. Если Милохин очень сильно хочет драться, можно помочь ему в этом вопросе. Знаю его как спортивного парня, который ещё с детдомовским прошлым. Но распыляться не люблю: давайте ему или тому поможем организовать бой. Я за реальные вещи. Ему нужно ракурс вызовов поменять в другую сторону. Будет трогать братьев Хабиба — до клетки не дойдёт».

У Милохина есть небольшой опыт выступлений в поп-ММА. В декабре 2021 года он проводил поединок с блогером Артуром Бабичем и выиграл единогласным решением. Правда, формат был странный — три раунда по минуте и всё это в огромных перчатках. Но, видимо, Милохин посчитал, что теперь он готов и к более серьёзным вызовам.