Bellator 300: брат Хабиба защищает пояс. Усману дали на растерзание нового ветерана. LIVE

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоится грандиозный турнир Bellator 300. Он готовит сразу несколько топовых поединков, на кону в которых будет стоять титул. Крис Сайборг Жустину попытается в пятый раз защитить пояс чемпионки Bellator в женском полулёгком весе. Ей будет противостоять Кэт Зингано. Также на турнире сойдутся Райан Бейдер и Линтон Васселл. У них на кону будет стоять титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
Украшением Bellator 300 станет поединок, в котором сойдутся Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Брат Хабиба проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса.
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2️⃣9️⃣ Усман Нурмагомедов ответил, хочет ли превзойти рекорд Хабиба из 29 побед
«Нет (смеётся). Вы же имеете в виду рекорд Хабиба? Я не знаю… Каждый раз в моей голове одна цель – победить в предстоящем бою, побить Брента Примуса и забрать свой пояс домой, вот и всё. Я никогда не ставлю цель на пять-десять лет вперёд. Потому что мы никогда не знаем, что произойдёт», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.
Где смотреть турнир Bellator 300 с боем Нурмагомедов – Примус
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
🔥 Усман Нурмагомедов сказал, почему побьёт Примуса на Bellator 300
«Да, у Примуса большое имя, бывший чемпион и всё такое… Мне 25 лет. И я очень тяжело тренируюсь, я тренируюсь дважды в день всю неделю и довожу своё тело до предела. И я быстро восстанавливаюсь, потому что я молод. И я не думаю, что кто-то, кому уже 38 лет, способен тренироваться дважды в день семь раз в неделю и при этом нормально отдыхать.
Он будет в хорошей форме, будет готов к бою, но у него есть только удар справа и правый лоу-кик. Шаблий побил его, потому что Примус ничего не показал», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.
Когда состоится турнир Bellator 300
Турнир Bellator 300 состоится на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) в ночь с 7 на 8 октября. Прелимы начинаются в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.
💪 Хабиб обратился к брату Усману перед его боем с Примусом на Bellator 300
Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова. 8 октября в рамках полуфинального поединка Гран-при Усман встретится с американцем Брентом Примусом. Противостояние пройдёт на турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США).
«Удачной сгонки, брат. Я рядом», — написал Нурмагомедов.
Полный кард турнира Bellator 300
Основной кард
- Усман Нурмагомедов (Россия) — Брент Примус (США). Легкий вес. Титульный бой, полуфинал Гран-при;
- Крис Сайборг (Бразилия) — Кэт Зингано (США). Женский полулегкий вес. Титульный бой;
- Райан Бейдер (США) — Линтон Васселл (США). Тяжелый вес. Титульный бой;
- Лиз Кармуш (США) — Илима-Лей Макфарлейн (США). Женский наилегчайший вес. Титульный бой.
Прелимы
- Девион Франклин (США) — Слим Трабелси (Тунис). Тяжелый вес;
- Генри Корралес (США) — Кай Камака-третий (США). Полулегкий вес;
- Сара МакМанн (США) — Лиа МакКорт (Северная Ирландия). Женский полулегкий вес;
- Илара Джоанн (Бразилия) — Джена Бишоп (США). Женский наилегчайший вес;
- Бобби Серонио-третий (США) — Альберто Гарсия (США). Легчайший вес;
- Ромеро Коттон (США) — Грант Нил (США). Средний вес;
- Серхио Коссио Домингес (Мексика) — Джессе Робертс (США). Легкий вес;
- Мухамед Берхамов (Россия) — Херман Террадо (США). Полусредний вес;
- Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан) — Мацей Розанский (Польша). Тяжелый вес;
- Дмитрий Гриценко (Украина) — Джастин Монтальво (США). Промежуточный вес;
- Брайс Мередит (США) — Мигел Пеймберт (США). Легчайший вес;
- Лоррани Сантос (Бразилия) — Джекки Каталин (США). Женский полулегкий вес;
- Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США). Тяжелый вес.