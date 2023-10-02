Титульники брата Хабиба и обидчика Фёдора Емельяненко. Топ-7 боёв предстоящей недели

Начинается очередная неделя, которая в мире бокса и смешанных единоборств обещает порадовать большим количеством титульных поединков. Особенно интересным должен получиться бой брата Хабиба – Усмана Нурмагомедова. Он будет защищать свой пояс в противостоянии с Брентом Примусом. Мы собрали все самые топовые события из мира бокса и MMA на предстоящую неделю – со 2 по 8 октября.

4 октября. Абдул-Азиз Абдулвахабов – Мухамед Коков

В середине недели арена «Колизей» в городе Грозный примет турнир АСА 164. В главном событии вечера за титул сразятся Абдул-Азиз Абдулвахабов и Мухамед Коков. А ещё соперники определят полуфиналиста Гран-при в лёгком весе. Любопытно, что оба бойца имеют пояс. Только у Абдулвахабова он постоянный, а у Кокова – временный. Фаворитом выглядит Абдул-Азиз с рекордом 19-2. Но он возвращается после длительного простоя. Поэтому Мухамед (19-7) попытается сделать всё, чтобы стать полноправным чемпионом дивизиона.

7 октября. Ли Вуд – Джош Уоррингтон

7 октября в Шеффилде (Англия) состоится боксёрский вечер. Основное внимание к себе привлекает поединок, в котором сойдутся Ли Вуд и Джош Уоррингтон. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг). Вуд считается мощнейшим нокаутёром. Он имеет рекорд 27-3 и 16 побед забрал именно нокаутом. Против него выйдет опытный Джош Уоррингтон (31-2-1, 8 KO). На данный момент поясом обладает Ли.

Ли Вуд – Джош Уоррингтон Фото: Mark Robinson/Getty Images

7 октября. Хильберто Рамирес – Джо Смит-младший

В тот же вечер ещё один турнир состоится в Лас-Вегасе (США). В ринг возвращается мексиканец Хильберто Рамирес. Напомним, он был непобеждённым и шёл с рекордом 44-0, но проиграл россиянину Дмитрию Биволу. Теперь Зурдо попытается вновь вернуться на волну нокаутов. Напомним, из 44 побед мексиканца досрочно были добыты 30. Противостоять Рамиресу будет Джо Смит-младший (28-4, 22 KO). Он также славится умением финишировать соперников.

Хильберто Рамирес – Джо Смит-младший Фото: Francois Nel/Getty Images

В ночь с 7 на 8 октября. Грант Доусон – Бобби Грин

В ночь с 7 на 8 октября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 229. Лучшая лига планеты возвращается после недельной паузы. В главном бою вечера сойдутся Грант Доусон – Бобби Грин. Битва американцев может серьёзно повлиять на ситуацию в дивизионе легковесов. Доусон (18-2) в последнем поединке уверенно расправился с Дамиром Исмагуловым. А Грин (30-1-14) является многоопытным бойцом. Бобби прервал свою неудачную серию, когда финишировал Тони Фергюсона.

Грант Доусон – Бобби Грин Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ночь с 7 на 8 октября. Крис Сайборг Жустину – Кэт Зингано

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоится грандиозный турнир Bellator 300. Он готовит сразу несколько топовых поединков, на кону в которых будет стоять титул. Крис Сайборг Жустину (26-2) попытается в пятый раз защитить пояс чемпионки Bellator в женском полулёгком весе. Ей будет противостоять Кэт Зингано (14-4). Американка выдала серию из четырёх побед и вполне может навязать борьбу за титул.

Крис Сайборг Жустину Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

В ночь с 7 на 8 октября. Райан Бейдер – Линтон Васселл

На том же турнире сойдутся Райан Бейдер и Линтон Васселл. У них на кону будет стоять титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. На данный момент он принадлежит Бейдеру (31-7). Дарт защитил его трижды, причём два раза сталкивался с россиянами. Последовательно Бейдер разбил Валентина Молдавского, Чейка Конго и Фёдора Емельяненко. Противостоять ему будет опаснейший Васселл (23-8), идущий на серии из пяти побед. За этот отрезок Линтон также одолел двух россиян – всё того же Молдавского и Сергея Харитонова.

В ночь с 7 на 8 октября. Усман Нурмагомедов – Брент Примус

Украшением турнира Bellator 300 станет поединок, в котором сойдутся Усман Нурмагомедов и Брент Примус.

Брат Хабиба проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса. Он остаётся непобеждённым (17-0) и спокойно уничтожает соперников. Теперь в соперниках — опытный 38-летний американец (12-3) Любопытно, что в последнее время стабильности бойцу не хватает, он чередует победы и поражения. Но титульный шанс Примус всё равно получил. Складывается ощущение, что для Усмана поединок может стать лёгкой прогулкой.