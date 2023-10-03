«Мои руки стоят по $ 100 млн каждая». Боксёр Папин — про кулáчку и паспорт России

28 октября в Москве состоится бой между российскими тяжеловесами Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым. Для Папина это будет первый поединок за год. Мы поговорили с Алексеем, и он рассказал о том, как оценивает своего соперника, высказался о желании биться за пояс и раскрыл, почему его совершенно не привлекают кулачные бои. Кроме того, он обьяснил, почему нормально относится к российским боксёрам, выступающим под флагом другой страны, и заявил, что Владимир Минеев при желании легко мог пробиться в UFC.

— Год вы провели без боёв. Как ваше физическое состояние, здоровье? Залечивали травмы?

— Физическое состояние отличное, сейчас набираю форму. Думаю, подойду в хорошем состоянии к поединку. Год без боёв, к сожалению, в моей карьере уже не в первый раз. Всё нормально, главное — пройти хороший лагерь и подойти к бою без травм. Повреждения свои залечил, да.

— Как появилась возможность провести бой с Сосланом Асбаровым? Как оцените его уровень?

— Ни для кого не секрет, все прекрасно видели, что Сослан после моего крайнего поединка вышел в ринг. Я никому вызовы не делал, никого не приглашал. Сослан вышел, чтобы провести бой, бросить вызов. Я рад этому поединку, хорошее противостояние. Два последних боя Сослан провёл действительно хороших. Оцениваю его как высококлассного спортсмена, хорошего боксёра, всё-таки мастер спорта международного класса. И, как я уже сказал, последние поединки у него достаточно хорошие, которые дают рост.

— Асбаров, помимо бокса, выступает и на голых кулаках. Вам такая инициатива как?

— Да никак. Мой тренер с детства мне говорил, что одна рука стоит $ 100 млн и вторая рука стоит $ 100 млн, надо их беречь. Когда в первый раз пришёл по приглашению на кулачные бои, я посмотрел и в 10 боях увидел четыре сломанные руки. Это только то, что я увидел. Так себе история. При том что там больших денег особо не заработаешь. После бокса жизнь продолжается, и хочется жить здоровым, да и чтобы руки были целы.

— Даст ли этот поединок вам что-то с точки зрения продвижения к титулу? Знаю, вы не оставили мечту стать чемпионом мира.

— Во-первых, это хорошее противостояние. Это хороший боксёр, хороший оппонент, с которым интересно провести бой, с которым интересно боксировать. Это не какой-то пассажир, который вышел, раз-два и пошёл обратно в угол. Это хороший поединок, который даст мне своеобразный рост. Движение к титулу, конечно, будет продолжаться независимо от моих соперников. Сейчас с кем есть возможность боксировать, с теми и боксирую. Дадут возможность биться за пояс, я буду биться за пояс.

Алексей Папин Фото: «Мир бокса»

— Предыдущие бои у вас были с Вацлавом Пейсаром, Диланом Прашовичем и Дамиром Бельо. Они не смогли составить вам конкуренцию, Асбаров выше их уровнем?

— Да, я считаю, что Асбаров выше уровнем. Во всяком случае Пейсара и Бельо. Дилан Прашович — очень хороший боксёр, но у него, скажем так, есть ахиллесова пята — это печень. Да, у него была травма, он до конца не залечил её и вышел в ринг, причём несколько раз подряд. Будем надеяться, что он её залечит. А так боксёр он действительно высококлассный, быстрый, жёстко бьющий, техничный. Если он вернётся в ринг, залечив травму, то может добиться высоких результатов. В принципе, он и был претендентом на пояс чемпиона мира.

— Вы были достаточно высоко в рейтингах WBC, но организация исключила россиян из рейтингов. На вас это отразилось сильнее всего? Какие чувства испытывали?

— Если честно, был готов к этому морально. Конечно, расстроился. Столько времени было потрачено. Нельзя сказать, что впустую, но всё равно заветный пояс из-под носа ускользнул.

— Сейчас, насколько я знаю, вы хотите дойти до титула по линии WBA. В рейтинге есть ещё двое россиян — Алексей Егоров и Евгений Тищенко, готовы при необходимости встретиться с ними?

— Да. Если необходимость в этом будет, то, конечно, готов встретиться. Но я думаю, что нас вряд ли будут сводить, потому что в рейтинге WBA много других зарубежных спортсменов, занимающих высокие места.

— Ваше единственное поражение в карьере было в близком бою с Макабу. Были мысли о реванше?

— Эти мысли по сей день меня посещают. Несмотря на то что он сейчас лишился титула чемпиона мира, я хочу этот поединок. Бой с Макабу для меня принципиален.

— Как относитесь к такому жанру, как поп-бокс? В России активно развивается это направление, есть свои локальные звезды.

— Равнодушно отношусь, есть профессиональные боксёры и есть поп-бокс, вот и всё. Два абсолютно разных направления. Мы прекрасно понимаем, что поп-бокс не может пока конкурировать с действующими спортсменами.

Алексей Папин Фото: «Мир бокса»

— Есть ли шансы у таких бойцов попасть в профессионалы или это не выйдет за пределы шоу?

— Да думаю, что есть. Если действительно молодой, медийный парень начинает этим заниматься, развивать свои качества и у него это получается, то почему бы и нет? Возьмём вот двух братьев, американских блогеров (Джейк Пол и Логан Пол. — Прим. «Чемпионата»), у них достаточно неплохо получается.

— Если скажут как Дмитрию Биволу, что нужно выступать под флагом другой страны, чтобы боксировать за титул, то готовы?

— Сейчас этот вопрос вообще неактуален, так как боксировать за титулы можно. Никто, кроме WBC, не запрещает. Можно боксировать в WBO, WBA. Просто не дают проводить бои за титулы на территории России и Беларуси. А так боксировать можно.

— Как относитесь к российским боксёрам, которые в ринге представляют другую страну? Бетербиев, теперь вот Гассиев.

— Нормально отношусь, ребята пахали всю жизнь, представляли нашу страну. Пояса, которые они выигрывают, везут не куда-то там. Гассиев, допустим, не повезёт пояс в Армению. Он привезёт его в Осетию, в Россию. Так же и Бетербиев. Поэтому, если есть возможность завоевать пояс, пускай это делают.

— На ваш взгляд, бой Бетербиева и Бивола состоится? Кого видите фаворитом?

— Я думаю, что бой состоится, потому что он действительно интересен. По крайней мере, российской публике. Да и в мире, в принципе. И Бивол, и Бетербиев — достаточно громкие имена в мировом боксе. Фаворитом вижу Бивола. Думаю, он сможет перебоксировать Бетербиева.

— Нашумевшая тема — удар Дюбуа в бою с Усиком. Легальный удар или судья ошибся?

— Удар действительно был легитимный. То, что судья не начал отсчёт, было ошибкой, думаю. Но, опять же, если бы судья начал отсчитывать нокдаун, то Усик бы встал, быстрее продолжил бой и всё равно бы победил.

Александр Усик — Даниэль Дюбуа Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

— Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну? Как вам такие бои с участием бывших бойцов ММА? Шанс Нганну только в лаки-панче?

— Думаю, это достаточно интересный поединок для публики. Нганну популярен, Тайсон Фьюри популярен. Конечно, по правилам бокса тут абсолютно разные уровни. Думаю, да, шансы Нганну только в том, что Фьюри заиграется, и тогда Фрэнсис сможет нанести свой удар. Только так.

— Не так давно Фёдор Емельяненко высказался о желании выступить в боксе и выразил желание получить в соперники Майка Тайсона. Как относитесь к такой инициативе? Видите ли смысл в таких боях?

— На самом деле, это две легенды, пускай заработают деньги. Я буду рад, если Тайсон и Фёдор заработают немного, а лучше много денег. Они этого заслужили.

— Вы дружите с Владимиром Минеевым. Как вам его последний бой, простой не сказывается на нём?

— Простой сказывается на любом спортсмене, Володя хорошо и грамотно отработал. Первый раунд достаточно напряжённый был, конечно, но вот левый сбоку сделал своё дело. Ещё в концовке первого раунда думал: «Кидай левый сбоку». И тут навстречу левый сбоку — и всё на месте.

— Минеев вряд ли перейдёт в профессиональный бокс, а в ММА он мог бы выступать на самом высоком уровне?

— Владимир и так выступает на высоком уровне. Будь у него цель и задача попасть в UFC, то, думаю, он бы без проблем туда попал и очень хорошо бы там себя проявил. Минеев действительно очень талантливый, и это спортсмен высокого уровня.