Гассиев — не Фьюри. Стать звездой тяжёлого веса у Мурата не получится

В минувшие выходные Мурат Гассиев впервые после перехода в супертяжёлую весовую категорию столкнулся с действительно серьёзной оппозицией. Российский боксёр так и не подобрал ключей к огромному шведу Отто Валлину и проиграл раздельным решением судей.

Вернёмся к решению Гассиева в 2018 году подняться в тяжёлый вес. Тогда после поражения от Александра Усика это не казалось плохим решением, Мурат искал возможность для перезагрузки, и перспективы открывались неплохие. Осетин был ещё на слуху, получил контракт с DAZN, но из-за травм дебют пришлось откладывать, а потом вмешались проблемы с американской визой. В итоге Гассиев провёл четыре боя с относительными ноунеймами: Нури Сефери, Михаэлем Валлишем, Карлоусом Уэлчем и Майком Балогуном. Эти победы вообще не давали россиянину какого-то толчка, да и его реальный уровень оставался загадкой. Как мы видим сейчас, отсутствие конкуренции плохо сказалось на Мурате.

Бой с Валлином идеально подсветил все недостатки россиянина. Во-первых, шведа банально недооценили. Его поединки, как правило, бывают очень вязкими, и он здорово пользуется габаритами. Мурат по большому счёту так и не вышел на удобную дистанцию, потому что Отто безостановочно работал джебом, и Гассиев не подобрал ответ.

Во-вторых, россиянин действовал очень прямолинейно. Он привык надеяться на нокаутирующую мощь и рассчитывал, что и в этот раз несколько тяжёлых попаданий помогут ему решить исход боя в свою пользу. Валлин оказался крепче, чем ожидали в команде Мурата, и спокойно держал удар. А чего-то нового за все 12 раундов Гассиев предложить не смог и действовал однообразно. Это был близкий бой из-за безударности шведа, но поражение здесь вполне закономерное. Если в своё время Тайсон Фьюри сумел собраться и спасти поединок с Валлином за счёт лучшего бокса, то россиянин адаптироваться не смог.

На самом деле, это глобальная проблема Мурата, и она не ограничивается одним боем с Валлином. Российский боксёр будет сталкиваться с похожими проблемами со всеми серьёзными соперниками в этой весовой категории. Здесь соперники не будут сваливаться от одного удара, здесь понадобится больше мощи либо больше разнообразия. Хорошим примером второго случая является Усик, который берёт своё футворком и чистым боксом. Гассиев так не может, и грамотные соперники этим будут пользоваться.

Ещё одна проблема — вес. Гассиев уступал Валлину примерно 10 кг и на взвешивании показал 98 кг, в предыдущем же бою с Балогуном — 108 кг. То есть Мурат так и не нашёл оптимального варианта для себя, а такие скачки тоже оказывают определённое влияние на выступления.

Лучший вариант для Мурата сейчас — вернуться в первый тяжёлый вес. Там Гассиев чувствовал себя хорошо, он точно сможет зайти как минимум на ещё один титульный забег. Плюс это более удобная оппозиция для Мурата, и там отсутствие разнообразия в стиле скажется в меньшей степени, потому что россиянин снова начнёт коллекционировать нокауты. Но для этого нужно ещё изменить подход, пригласить более мастеровитых партнёров и трезво оценивать свои возможности. А в супертяжёлом весе Гассиев больших успехов не добьётся.