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Мурат Гассиев — Отто Валлин, кто победил, тяжёлый вес, профессиональный бокс, Тайсон Фьюри

Гассиев — не Фьюри. Стать звездой тяжёлого веса у Мурата не получится
Яхья Гасанов
Мурат Гассиев — Отто Валлин
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Россиянину нужно возвращаться в свой дивизион.

В минувшие выходные Мурат Гассиев впервые после перехода в супертяжёлую весовую категорию столкнулся с действительно серьёзной оппозицией. Российский боксёр так и не подобрал ключей к огромному шведу Отто Валлину и проиграл раздельным решением судей.

Вернёмся к решению Гассиева в 2018 году подняться в тяжёлый вес. Тогда после поражения от Александра Усика это не казалось плохим решением, Мурат искал возможность для перезагрузки, и перспективы открывались неплохие. Осетин был ещё на слуху, получил контракт с DAZN, но из-за травм дебют пришлось откладывать, а потом вмешались проблемы с американской визой. В итоге Гассиев провёл четыре боя с относительными ноунеймами: Нури Сефери, Михаэлем Валлишем, Карлоусом Уэлчем и Майком Балогуном. Эти победы вообще не давали россиянину какого-то толчка, да и его реальный уровень оставался загадкой. Как мы видим сейчас, отсутствие конкуренции плохо сказалось на Мурате.

Были ли судьи правы, отдав победу Валлину?
«Мурат выиграл очень убедительно». Гассиева действительно ограбили судьи?
«Мурат выиграл очень убедительно». Гассиева действительно ограбили судьи?

Бой с Валлином идеально подсветил все недостатки россиянина. Во-первых, шведа банально недооценили. Его поединки, как правило, бывают очень вязкими, и он здорово пользуется габаритами. Мурат по большому счёту так и не вышел на удобную дистанцию, потому что Отто безостановочно работал джебом, и Гассиев не подобрал ответ.

Во-вторых, россиянин действовал очень прямолинейно. Он привык надеяться на нокаутирующую мощь и рассчитывал, что и в этот раз несколько тяжёлых попаданий помогут ему решить исход боя в свою пользу. Валлин оказался крепче, чем ожидали в команде Мурата, и спокойно держал удар. А чего-то нового за все 12 раундов Гассиев предложить не смог и действовал однообразно. Это был близкий бой из-за безударности шведа, но поражение здесь вполне закономерное. Если в своё время Тайсон Фьюри сумел собраться и спасти поединок с Валлином за счёт лучшего бокса, то россиянин адаптироваться не смог.

На самом деле, это глобальная проблема Мурата, и она не ограничивается одним боем с Валлином. Российский боксёр будет сталкиваться с похожими проблемами со всеми серьёзными соперниками в этой весовой категории. Здесь соперники не будут сваливаться от одного удара, здесь понадобится больше мощи либо больше разнообразия. Хорошим примером второго случая является Усик, который берёт своё футворком и чистым боксом. Гассиев так не может, и грамотные соперники этим будут пользоваться.

Ещё одна проблема — вес. Гассиев уступал Валлину примерно 10 кг и на взвешивании показал 98 кг, в предыдущем же бою с Балогуном — 108 кг. То есть Мурат так и не нашёл оптимального варианта для себя, а такие скачки тоже оказывают определённое влияние на выступления.

Лучший вариант для Мурата сейчас — вернуться в первый тяжёлый вес. Там Гассиев чувствовал себя хорошо, он точно сможет зайти как минимум на ещё один титульный забег. Плюс это более удобная оппозиция для Мурата, и там отсутствие разнообразия в стиле скажется в меньшей степени, потому что россиянин снова начнёт коллекционировать нокауты. Но для этого нужно ещё изменить подход, пригласить более мастеровитых партнёров и трезво оценивать свои возможности. А в супертяжёлом весе Гассиев больших успехов не добьётся.

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