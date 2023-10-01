«Мурат выиграл очень убедительно». Гассиева действительно ограбили судьи?

30 сентября в Турции свой очередной поединок провёл Мурат Гассиев. В соперниках оказался неуступчивый швед Отто Валлин. Боксёры провели в ринге все 12 раундов, после чего все ждали судейского решения. К сожалению, рефери приняли сторону Викинга. Они отдали победу Валлину раздельным вердиктом. Ожидаемо, сразу после завершения боя пошли разговоры о том, что Гассиева ограбили.

Одним из первых о ситуации высказался тренер российского бойца Виталий Сланов. Он заявил, что сомневается в справедливости вынесенного решения.

Виталий Сланов Тренер российского боксёра Мурата Гассиева «Что сейчас спорить с решением судей? Был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком то раунде попал в глаз, и всё. Были удары по защите. Думаю, Мурат выиграл очень убедительно. Но отдали, как отдали. Мурат попадал, атаковал, выигрывал. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Просто уходил. Но всё равно скажу так, что бой не понравился. Не пошло, не наш день».

Стоит отметить, что Гассиев действительно не смог удивить соперника. На протяжении всех 12 раундов россиянин работал однотипно. Он искал печень оппонента, редко менял этажи. Поэтому даже атаки, которые всё-таки долетали до шведа, не заставили Викинга зашататься. А вот сам Мурат в одном из моментов едва не поплыл. Отто поймал нашего соотечественника на встречном движении и попал точно в глаз. Гассиева зашатало, но он быстро пришёл в себя, всё-таки смог восстановиться.

Стоит отметить, что швед выбрал тактику на бой практически идеально. Он перевесил россиянина практически на 10 килограммов. Поэтому понимал, что Гассиеву может просто не хватить тоннажа ударов. А сам Валлин работал практически безостановочно. Отто выкидывал мимолётные удары, отвечал атакой на каждый выпад Мурата. И, говоря откровенно, именно по количеству, скорее всего, превзошёл россиянина довольно серьёзно. Поэтому итоговое решение вряд ли можно называть ограблением.

Но самый большой вопрос вызывает не сам факт поражения. Удивляет, насколько по-разному судьи решили оценить поединок. Два рефери отдали победу шведу со счётом 115-113. А последний принял сторону россиянина, причём с разгромными цифрами – 117:111. Судья насчитал сразу девять (!) раундов, которые остались за Муратом. Конечно, оценки – понятие субъективное. Но выглядит всё так, будто рефери смотрели совершенно разные события.

Спорить относительно справедливости решения можно долго, но факт остаётся фактом. Валлин одерживает важнейшую победу, продлевает удачную серию и рвётся к топу весовой категории. А вот Мурат вновь наткнулся на преграду. Стоило столкнуться с топовым оппонентом, как дело тут же завершилось осечкой. Теперь россиянину снова будут подбирать не самого сильного соперника?