«Есть план подраться с Бетербиевым». В команде Бивола готовят новогодний подарок?

В 2023 году мировой бокс успел порадовать фанатов массой ярких противостояний. А совсем недавно был объявлен суперпоединок Тайсона Фьюри и Александра Усика. Но может громыхнуть ещё более ожидаемая новость, которую с нетерпением предвкушают болельщики из России. Все они рассчитывают насладиться боем Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Совсем недавно казалось, что пути наших соотечественников окончательно разошлись, они никогда не выйдут в один ринг. Но теперь стороны, кажется, близки к согласию.

Очень любопытным инсайдом решил поделиться Вадим Корнилов, который является менеджером Бивола. Он отметил, что Дмитрий рвался и готов был организовать этот поединок, но на пути встали представители его команды: «Дима хочет этого боя, я это могу уверенно и чётко сказать. Дима даже сказал: «Давай сразу на декабрь», хотя это было неразумно. Мы не склонялись к этому, потому что у него с ноября простой и выходить на один из самых сложных боёв в его жизни… Нужен был какой-то промежуточный бой».

Но намного более важные слова Корнилов произнёс позже. Он отметил, что прямо сейчас сохраняется вероятность, что поединок Бивола и Бетербиева будет проведён в самое ближайшее время.

Вадим Корнилов менеджер Дмитрия Бивола «Каллум Смит с Matchroom Boxing, то есть, в принципе, договориться мы можем. Если Каллум Смит прям не сильно хочет, то бой Бивол — Бетербиев реализуем в январе. Пока я не получил позитивный отзыв, но я это не исключаю».

Если Корнилов всё-таки сможет добиться желаемого, уже зимой мы получим невероятный поединок двух лучших боксёров из России. Но стоит отметить, что, возможно, командам действительно стоит повременить с проведением этого боя.

Во-первых, не в оптимальном состоянии находится Бетербиев. Он должен был подраться с Каллумом Смитом, но попал на операционный стол. Теперь Артур проходит восстановление, должен окончательно прийти в форму именно к январю. Но нет уверенности, что Бетербиев сможет подойти к установленной дате в идеальном состоянии. И если со Смитом это может не сильно сказаться на итоговом результате, то против Бивола любая мелочь рискует оказаться фатальной.

То же самое касается и Бивола. Россиянин последний раз появлялся в ринге 5 ноября 2022 года. Тогда Дмитрий в блестящем стиле разбил Хильберто Рамиреса. Но нужно понимать, что без промежуточного поединка его простой составит больше 14 месяцев – солидный срок. На это дополнительно накладывается и непростая обстановка в семье чемпиона. Бивол переживает развод с супругой, которая довольно резко высказывается о спортсмене. Поэтому моральное состояние россиянина также находится под большим вопросом.

Конечно, весь боксёрский мир ждёт противостояния Бивола и Бетербиева. Но прямо сейчас фанаты могут не получить именно того зрелища, на которое рассчитывают. Если представители команд действительно близки к консенсусу, то они смогут провести поединок и после промежуточных боёв. И тогда, совершенно точно, оба боксёра подойдут к главной битве в карьере в оптимальном состоянии.