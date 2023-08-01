«Неправильное лечение». Бетербиева едва не погубила российская медицина?

Конец июля подкинул любителям профессионального бокса печальную новость – бой Артура Бетербиева и Каллума Смита пришлось отложить. Причиной стала болезнь россиянина, которая привела к необходимости провести срочную операцию. Постепенно ситуация начинает обрастать новой информацией. В частности, промоутер ивента Камиль Эстефан уже подтвердил, что боксёры выйдут в ринг не раньше ноября. А при самом негативном варианте развития событий придётся перенести поединок на следующий год.

Сам Артур очень стойко принял сложившуюся ситуацию. Он отметил, что именно врачи настояли на операции, поскольку сильно переживали за состояние спортсмена: «Я до последнего не хотел переносить предстоящий бой. Мы пытались дотянуть до боя и не делать операцию. Однако врачи настояли на её проведении, говорили, что [без операции] опасно. Операция уже прошла. Я чувствую себя получше. Мне обработали зуб, зашили десну, поставили лекарство. Вроде процесс заживления уже идёт».

Не все смотрят на случившееся так же оптимистично. Продолжает негодовать Эстефан, у которого сорвался топовый ивент. По мнению промоутера, виной всему стала российская медицина: «Артур воспользовался отпуском и отправился в Россию. Там ему пришлось прибегнуть к услугам стоматолога. После возвращения в Монреаль он чувствовал дискомфорт, но сперва это не мешало готовиться к бою — он даже провёл несколько спарринг-сессий с тренером Марком Рамсеем. Однако боль начала усиливаться. И он был вынужден обратиться к специалисту. Доктор прервал свой отпуск. Оказалось, что Артуру нужна незамедлительная операция. Её провели в воскресенье утром».

Камиль искренне негодует ещё и потому, что уверен – неправильное лечение могло очень сильно навредить россиянину, привести к плачевному исходу: «Сперва Артуру прописали антибиотики. Три разных типа антибиотиков, но это не сработало, ведь инфекция уже попала в кость. А это уже проблема. Ведь если её вовремя не остановить, то это может вас убить. А всё из-за неправильного лечения корневого канала».

Мы не знаем, что в действительности больше всего повлияло на болезнь: халатность врачей, проблемы медицины или особенности здоровья Артура. Но факт остаётся фактом – ближайшие четыре месяца о бое можно даже не думать. Остаётся лишь надеяться, что восстановление пройдёт быстро и безболезненно. А ещё хочется, чтобы Бетербиев прошёл полноценный лагерь и вышел на поединок со Смитом в идеальном состоянии. Слишком уж высоки ставки в этом бою.