UFC Fight Night 229: Доусон поставит на место Короля, нападающего на команду Хабиба. LIVE

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 229. В соглавном событии вечера сойдутся представители среднего веса – Джозеф Пайфер и Абдул Разак Альхассан.
А в главном бою в октагон выйдут соотечественники. Американцы Грант Доусон и Бобби Грин проведут поединок в лёгком весе.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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👑 В апреле Бобби Грин решил сменить имя на «Король»
В апреле Бобби Грин заявил о желании сменить имя. Боец решил, что теперь его будут звать Король.
«Я говорил, что закончу карьеру. Но на самом деле я имел в виду, что завершу выступления как Бобби Грин. Я принял решение сменить имя. Я больше не буду Бобби Грином. Теперь меня будут звать Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня. Говоря по правде, я хотел сделать это ещё несколько лет назад. Но этому мешали судебные разбирательства по алиментам с матерями моих детей», — приводит слова Бобби Грина MMANews.
🤔 Копылов: бой Грина с Фергюсоном был каким-то непонятным, и в итоге бонус отдали
Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался о бое в рамках турнира UFC 291, в котором Бобби Грин победил Тони Фергюсона удушающим приёмом.
«Да, предпочтение отдают главным боям. Не понимаю, почему бонус дали Бобби Грину, который дрался с Тони Фергюсоном. Обычный удушающий, три раунда возился с ветераном. Какой-то непонятный бой, и в итоге бонус отдали. Вот этот момент, конечно, непонятен. Ну ничего страшного, наше от нас не уйдёт. Так что в следующий раз», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
🏀 Бобби Грин хочет подраться с топовым баскетболистом НБА?
37-летний американский боец UFC Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории, заявил о том, что готов подраться со значительно превышающем его в габаритах звёздным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Если бы Леброн хотел подраться со мной, это не было бы близко. Он большой чувак, но у него нет навыков. Мне очень жаль. Скиллы решают. Я подрался бы с ним в мгновение ока, даже не задумываясь. Да, чёрт возьми», — сказал Грин TMZ.
⚖️ Результаты взвешивания UFC Fight Night 229
В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229, в главном событии которого встретятся американцы Грант Доусон и Бобби Грин.
UFC Fight Night 229, результаты взвешивания:
Грант Доусон (70,76 кг) – Бобби Грин (70,76 кг);
Джозеф Пайфер (83,91 кг) – Абдул Разак Альхассан (83,68 кг);
Алекс Мороно (77,33 кг) – Хоакин Бакли (77,11 кг);
Дрю Добер (70,53 кг) – Рики Гленн (70,53 кг);
Александр Эрнандес (65,99 кг) – Билл Алджио (66,22 кг);
Филипе Линс (92,53 кг) – Ион Куцелаба (93,21 кг);
Каролина Ковалькевич (52,61 кг) – Диана Белбита (52,38 кг);
Натан Манесс (57,15 кг) – Матеус Мендонса (56,92 кг);
Ванесса Демопулос (52,61 кг) – Канако Мурата (52,38 кг);
Цилэн Аожи (61,68 кг) – Джонни Муньос (61,68 кг);
Монтана Де Ла Роса (57,15 кг) – Джей-Джей Олдрич (56,92 кг).
Где смотреть турнир UFC Fight Night 229
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 229 с главным боем Грант Доусон – Бобби Грин можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪 Хабиб ответил Бобби Грину, заявившему, что русские жульничают
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на недавнее заявление со стороны американского бойца смешанных единоборств Бобби Грина. Ранее Грин обвинил Хабиба, Ислама Махачева и некоторых других россиян (не назвав их) в жульничестве и возможном применении допинга.
«Нет ничего страшного в том, что ты отдаёшь должное чемпиону. И без разницы, нравится он тебе или нет. Но это дано не каждому. Для этого нужны мозги и желательно не из соломы.
Ислам, не даёшь ты им покоя. Я 49 раз сдавал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов, кто-нибудь передайте Бобби, то, что с ним сделал Ислам, это была чистая техника, наработанная годами. И передайте ему, что у меня около 300 любительских боёв по различным видам спорта. Ислам выступал в любительском (в ударном) виде спорта также с девяти лет и имеет за спиной огромный опыт. Я не говорю уже об опыте в профессионалах», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
Когда состоится турнир UFC Fight Night 229
Турнир UFC Fight Night 229 состоится в ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 02:00 мск.
👊 Бобби Грин сделал мощный выпад в сторону команды Хабиба
Американский боец UFC Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории, сделал свой прогноз на поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, обвинив россиянина в жульничестве и возможном использовании допинга.
«Я поставлю на Ислама, и единственная причина, почему я говорю так, — это потому что вас обманывают. Стоит заглянуть за кулисы. Почему их продолжают отправлять в Абу-Даби, понимаете о чём я?
Русские сейчас жульничают. Никакого неуважения ни к кому из россиян. Если вы мои поклонники, то я с вами, но я вижу некоторые забавные вещи. Например, Хабиб, Ислам и другие ходят в мечеть. Они тренируются там, куда USADA не может приехать. Месяцами они могут делать всё, что захотят», — сказал Грин в интервью YouTube-каналу JAXXON Podcast.
Полный кард турнира UFC Fight Night 229
- Грант Доусон – Бобби Грин;
- Джозеф Пайфер – Абдул Разак Альхассан;
- Алекс Мороно – Хоакин Бакли;
- Дрю Добер – Рики Гленн;
- Александр Эрнандес – Билл Алджио;
- Филипе Линс – Ион Куцелаба;
- Каролина Ковалькевич – Диана Белбита;
- Натан Манесс – Матеус Мендонса;
- Ванесса Демопулос – Канако Мурата;
- Цилэн Аожи – Джонни Муньос;
- Монтана Де Ла Роса – Джей-Джей Олдрич.