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UFC Fight Night 229: Грант Доусон — Бобби Грин: где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция

UFC Fight Night 229: Доусон поставит на место Короля, нападающего на команду Хабиба. LIVE
Сергей Сорокин
Грант Доусон — Бобби Грин
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Комментарии
Обидчик Исмагулова стремительно рвётся в топ дивизиона Махачева.

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 229. В соглавном событии вечера сойдутся представители среднего веса – Джозеф Пайфер и Абдул Разак Альхассан.

UFC 2023. UFC Fight Night 229, Лас-Вегас, США
Джозеф Пайфер - Абдул Разак Альхассан
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Джозеф Пайфер
Не началось
Абдул Разак Альхассан

А в главном бою в октагон выйдут соотечественники. Американцы Грант Доусон и Бобби Грин проведут поединок в лёгком весе.

UFC 2023. UFC Fight Night 229, Лас-Вегас, США
Грант Доусон - Бобби Грин
08 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Грант Доусон
Не началось
Бобби Грин

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Грин решил сделать выпад в сторону команды Нурмагомедова:
Секрет Хабиба — тренировки в мечети без допинг-контроля. Боец из США «раскрывает правду»
Секрет Хабиба — тренировки в мечети без допинг-контроля. Боец из США «раскрывает правду»

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 229 Когда состоится турнир UFC Fight Night 229 Полный кард турнира UFC Fight Night 229
Live Сергей Сорокин

👑 В апреле Бобби Грин решил сменить имя на «Король»

В апреле Бобби Грин заявил о желании сменить имя. Боец решил, что теперь его будут звать Король.

«Я говорил, что закончу карьеру. Но на самом деле я имел в виду, что завершу выступления как Бобби Грин. Я принял решение сменить имя. Я больше не буду Бобби Грином. Теперь меня будут звать Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня. Говоря по правде, я хотел сделать это ещё несколько лет назад. Но этому мешали судебные разбирательства по алиментам с матерями моих детей», — приводит слова Бобби Грина MMANews.

12:05 Сергей Сорокин

🤔 Копылов: бой Грина с Фергюсоном был каким-то непонятным, и в итоге бонус отдали

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался о бое в рамках турнира UFC 291, в котором Бобби Грин победил Тони Фергюсона удушающим приёмом.

«Да, предпочтение отдают главным боям. Не понимаю, почему бонус дали Бобби Грину, который дрался с Тони Фергюсоном. Обычный удушающий, три раунда возился с ветераном. Какой-то непонятный бой, и в итоге бонус отдали. Вот этот момент, конечно, непонятен. Ну ничего страшного, наше от нас не уйдёт. Так что в следующий раз», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

11:32 Сергей Сорокин

🏀 Бобби Грин хочет подраться с топовым баскетболистом НБА?

37-летний американский боец UFC Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории, заявил о том, что готов подраться со значительно превышающем его в габаритах звёздным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Если бы Леброн хотел подраться со мной, это не было бы близко. Он большой чувак, но у него нет навыков. Мне очень жаль. Скиллы решают. Я подрался бы с ним в мгновение ока, даже не задумываясь. Да, чёрт возьми», — сказал Грин TMZ.

11:04 Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания UFC Fight Night 229

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229, в главном событии которого встретятся американцы Грант Доусон и Бобби Грин.

UFC Fight Night 229, результаты взвешивания:

Грант Доусон (70,76 кг) – Бобби Грин (70,76 кг);

Джозеф Пайфер (83,91 кг) – Абдул Разак Альхассан (83,68 кг);

Алекс Мороно (77,33 кг) – Хоакин Бакли (77,11 кг);

Дрю Добер (70,53 кг) – Рики Гленн (70,53 кг);

Александр Эрнандес (65,99 кг) – Билл Алджио (66,22 кг);

Филипе Линс (92,53 кг) – Ион Куцелаба (93,21 кг);

Каролина Ковалькевич (52,61 кг) – Диана Белбита (52,38 кг);

Натан Манесс (57,15 кг) – Матеус Мендонса (56,92 кг);

Ванесса Демопулос (52,61 кг) – Канако Мурата (52,38 кг);

Цилэн Аожи (61,68 кг) – Джонни Муньос (61,68 кг);

Монтана Де Ла Роса (57,15 кг) – Джей-Джей Олдрич (56,92 кг).

11:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 229

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 229 с главным боем Грант Доусон – Бобби Грин можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:02 Сергей Сорокин

💪 Хабиб ответил Бобби Грину, заявившему, что русские жульничают

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на недавнее заявление со стороны американского бойца смешанных единоборств Бобби Грина. Ранее Грин обвинил Хабиба, Ислама Махачева и некоторых других россиян (не назвав их) в жульничестве и возможном применении допинга.

«Нет ничего страшного в том, что ты отдаёшь должное чемпиону. И без разницы, нравится он тебе или нет. Но это дано не каждому. Для этого нужны мозги и желательно не из соломы.

Ислам, не даёшь ты им покоя. Я 49 раз сдавал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов, кто-нибудь передайте Бобби, то, что с ним сделал Ислам, это была чистая техника, наработанная годами. И передайте ему, что у меня около 300 любительских боёв по различным видам спорта. Ислам выступал в любительском (в ударном) виде спорта также с девяти лет и имеет за спиной огромный опыт. Я не говорю уже об опыте в профессионалах», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

11:02 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир UFC Fight Night 229

Турнир UFC Fight Night 229 состоится в ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 02:00 мск.

11:02 Сергей Сорокин

👊 Бобби Грин сделал мощный выпад в сторону команды Хабиба

Американский боец UFC Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории, сделал свой прогноз на поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева, обвинив россиянина в жульничестве и возможном использовании допинга.

«Я поставлю на Ислама, и единственная причина, почему я говорю так, — это потому что вас обманывают. Стоит заглянуть за кулисы. Почему их продолжают отправлять в Абу-Даби, понимаете о чём я?

Русские сейчас жульничают. Никакого неуважения ни к кому из россиян. Если вы мои поклонники, то я с вами, но я вижу некоторые забавные вещи. Например, Хабиб, Ислам и другие ходят в мечеть. Они тренируются там, куда USADA не может приехать. Месяцами они могут делать всё, что захотят», — сказал Грин в интервью YouTube-каналу JAXXON Podcast.

11:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 229

  • Грант Доусон – Бобби Грин;
  • Джозеф Пайфер – Абдул Разак Альхассан;
  • Алекс Мороно – Хоакин Бакли;
  • Дрю Добер – Рики Гленн;
  • Александр Эрнандес – Билл Алджио;
  • Филипе Линс – Ион Куцелаба;
  • Каролина Ковалькевич – Диана Белбита;
  • Натан Манесс – Матеус Мендонса;
  • Ванесса Демопулос – Канако Мурата;
  • Цилэн Аожи – Джонни Муньос;
  • Монтана Де Ла Роса – Джей-Джей Олдрич.
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Теги Бокс/ММА UFC UFC Бобби Грин •••

Заглавное фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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