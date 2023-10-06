Секрет Хабиба – тренировки в мечети без допинг-контроля. Боец из США «раскрывает правду»

Обвинения в сторону российских спортсменов уже давно перестали удивлять. И бойцы UFC исключениями не являются. Не так давно все следили за попытками приписать Исламу Махачеву использование капельниц перед поединком с Александром Волкановски. Тогда ситуация скатилась в абсурд, а Дэн Хукер выставил себя «болтуном», который так и не смог ничего доказать. Но австралиец совершенно точно смог напомнить о себе, привлечь внимание. И теперь по тому же пути внезапно решил пойти Бобби Грин.

Американец внезапно попытался привязать к допингу то, что российские бойцы отправляются для подготовки в Абу-Даби. Он решил, что у этого действия есть какие-то скрытые смыслы.

Бобби Грин американский боец UFC «Я поставлю на Ислама, и единственная причина, почему я говорю так, — это потому, что вас обманывают. Стоит заглянуть за кулисы. Почему их продолжают отправлять в Абу-Даби, понимаете о чём я? Русские сейчас жульничают. Никакого неуважения ни к кому из россиян. Если вы мои поклонники, то я с вами, но я вижу некоторые забавные вещи. Например, Хабиб, Ислам и другие ходят в мечеть. Они тренируются там, куда USADA не может приехать. Месяцами они могут делать всё, что захотят».

Говоря откровенно, слова Грина выглядят полнейшим абсурдом. Во-первых, перед боем с Волкановски USADA буквально проверяла Махачева на прочность. За полтора месяца он восемь раз сдавал анализы на допинг! И всё это буквально перед поединком, скрыть следы использования запрещённых веществ в тот момент было бы просто невозможно. Ислам спокойно соглашался на все тестирования, поскольку прекрасно понимал – он абсолютно чист.

Во-вторых, абсолютно непонятна фраза о том, что Хабиб Нурмагомедов и его друг тренируются в мечети. Совершенно очевидно, что спортсмены занимаются в залах – свидетельством этого становятся фотографии и видео из социальных сетей. Да и сложно себе представить, чтобы российские бойцы постоянно находились в мечетях, скрываясь от допинг-офицеров. Нет никаких сомнений, что USADA прекрасно знает адреса, по которым находятся Ислам Махачев и остальные представители команды Орла. И в нужный момент они могут без всяких препятствий прилететь в Абу-Даби, чтобы соблюсти все необходимые процедуры.

Высказывания Грина выглядят попыткой хайпануть на славе российского чемпиона и его старшего товарища – Хабиба. Американец даже не входит в топ-15 своего дивизиона. А единственным побитым за последние четыре поединка соперником является бедняга Тони Фергюсон. Кроме того, Бобби пытается поквитаться за поражение от Ислама, которое случилось в феврале прошлого года. Тогда Махачев уверенно разбил соперника, нокаутировав его уже в первом раунде.