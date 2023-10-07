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Bellator 300: Нурмагомедов — Примус, где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция, полный кард турнира

Bellator 300: брат Хабиба разобьёт возрастного американца на юбилейном турнире? LIVE
Сергей Сорокин
Bellator 300: Нурмагомедов — Примус
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Усману Нурмагомедову подсунули очередную угасающую звезду лиги.

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоится грандиозный турнир Bellator 300. Он готовит сразу несколько топовых поединков, на кону в которых будет стоять титул. Крис Сайборг Жустину попытается в пятый раз защитить пояс чемпионки Bellator в женском полулёгком весе. Ей будет противостоять Кэт Зингано.

Украшением Bellator 300 станет поединок, в котором сойдутся Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Брат Хабиба проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Bellator 2023. Bellator 300, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов - Брент Примус
08 октября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Брент Примус
Самые ожидаемые поединки предстоящих дней:
Титульники брата Хабиба и обидчика Фёдора Емельяненко. Топ-7 боёв предстоящей недели
Титульники брата Хабиба и обидчика Фёдора Емельяненко. Топ-7 боёв предстоящей недели

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Где смотреть турнир Bellator 300 с боем Нурмагомедов – Примус Когда состоится турнир Bellator 300 Полный кард турнира Bellator 300
Live Сергей Сорокин

2️⃣9️⃣ Усман Нурмагомедов ответил, хочет ли превзойти рекорд Хабиба из 29 побед

«Нет (смеётся). Вы же имеете в виду рекорд Хабиба? Я не знаю… Каждый раз в моей голове одна цель – победить в предстоящем бою, побить Брента Примуса и забрать свой пояс домой, вот и всё. Я никогда не ставлю цель на пять-десять лет вперёд. Потому что мы никогда не знаем, что произойдёт», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

12:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир Bellator 300 с боем Нурмагомедов – Примус

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

12:02 Сергей Сорокин

🔥 Усман Нурмагомедов сказал, почему побьёт Примуса на Bellator 300

«Да, у Примуса большое имя, бывший чемпион и всё такое… Мне 25 лет. И я очень тяжело тренируюсь, я тренируюсь дважды в день всю неделю и довожу своё тело до предела. И я быстро восстанавливаюсь, потому что я молод. И я не думаю, что кто-то, кому уже 38 лет, способен тренироваться дважды в день семь раз в неделю и при этом нормально отдыхать.

Он будет в хорошей форме, будет готов к бою, но у него есть только удар справа и правый лоу-кик. Шаблий побил его, потому что Примус ничего не показал», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

12:02 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир Bellator 300

Турнир Bellator 300 состоится на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) в ночь с 7 на 8 октября. Прелимы начинаются в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

12:02 Сергей Сорокин

💪 Хабиб обратился к брату Усману перед его боем с Примусом на Bellator 300

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова. 8 октября в рамках полуфинального поединка Гран-при Усман встретится с американцем Брентом Примусом. Противостояние пройдёт на турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США).

«Удачной сгонки, брат. Я рядом», — написал Нурмагомедов.

12:02 Сергей Сорокин

Полный кард турнира Bellator 300

Основной кард

  • Усман Нурмагомедов (Россия) — Брент Примус (США). Легкий вес. Титульный бой, полуфинал Гран-при;
  • Крис Сайборг (Бразилия) — Кэт Зингано (США). Женский полулегкий вес. Титульный бой;
  • Лиз Кармуш (США) — Илима-Лей Макфарлейн (США). Женский наилегчайший вес. Титульный бой.

Прелимы

  • Девион Франклин (США) — Слим Трабелси (Тунис). Тяжелый вес;
  • Генри Корралес (США) — Кай Камака-третий (США). Полулегкий вес;
  • Сара МакМанн (США) — Лиа МакКорт (Северная Ирландия). Женский полулегкий вес;
  • Илара Джоанн (Бразилия) — Джена Бишоп (США). Женский наилегчайший вес;
  • Бобби Серонио-третий (США) — Альберто Гарсия (США). Легчайший вес;
  • Ромеро Коттон (США) — Грант Нил (США). Средний вес;
  • Серхио Коссио Домингес (Мексика) — Джессе Робертс (США). Легкий вес;
  • Мухамед Берхамов (Россия) — Херман Террадо (США). Полусредний вес;
  • Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан) — Мацей Розанский (Польша). Тяжелый вес;
  • Дмитрий Гриценко (Украина) — Джастин Монтальво (США). Промежуточный вес;
  • Брайс Мередит (США) — Мигел Пеймберт (США). Легчайший вес;
  • Лоррани Сантос (Бразилия) — Джекки Каталин (США). Женский полулегкий вес;
  • Джош Хокит (США) — Спенсер Смит (США). Тяжелый вес.
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