Bellator 300: брат Хабиба разобьёт возрастного американца на юбилейном турнире? LIVE

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоится грандиозный турнир Bellator 300. Он готовит сразу несколько топовых поединков, на кону в которых будет стоять титул. Крис Сайборг Жустину попытается в пятый раз защитить пояс чемпионки Bellator в женском полулёгком весе. Ей будет противостоять Кэт Зингано.

Украшением Bellator 300 станет поединок, в котором сойдутся Усман Нурмагомедов и Брент Примус. Брат Хабиба проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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