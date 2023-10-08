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UFC Fight Night 229, итоги турнира, результат боя Грант Доусон — Бобби Грин, исход поединка, нокаут

Апсет года в UFC? Стареющий Грин снёс претендента на титул Махачева
Игорь Некрасов
UFC Fight Night 229, итоги турнира
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Доусон грезил о бое с Исламом, но упал от джеба ветерана.

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 229. В главном событии вечера в клетке сошлись представители лёгкого веса – Грант Доусон и Бобби Грин.

Грант Доусон – 29-летний американский проспект лёгкого дивизиона. Доусон дебютировал в ММА в 2014 году. Выступал в различных американских организациях, набил солидный рекорд 11-1 и получил шанс в претендентской серии Даны Уайта. Там Грант сабмишеном победил Адриана Диаза и получил контракт с лучшей лигой мира. В UFC Доусон выступает довольно активно и успешно: за три с половиной года Грант провёл девять поединков и ни разу не проиграл – восемь побед и одна ничья. В последнем поединке Доусон одолел Дамира Исмагулова, что подняло его на десятую строчку рейтинга лёгкого веса.

Подробнее о турнире:
UFC Fight Night 229: опыт разбил молодость. Грину понадобилось меньше минуты для нокаута!
Live
UFC Fight Night 229: опыт разбил молодость. Грину понадобилось меньше минуты для нокаута!

Бобби Грин – настоящий ветеран смешанных единоборств. 37-летний американец свой первый бой в профессионалах провёл ещё в далёком 2008 году, а в UFC выступает с 2013 года. Грин не хватал звёзд с неба в своей карьере, не дрался за титул и не был претендентом, но при этом имеет в своём резюме поединки со многими топовыми легковесами мира. Бобби в разные годы дрался с Дастином Порье, Эдсоном Барбозой, Рафаэлем Физиевым, Элом Яквинтой и, конечно, с Исламом Махачевым. В своём последнем бою Грин победил не кого-нибудь, а самого Тони Фергюсона. На момент поединка с Доусоном у Грина был рекорд 30-14 в профессиональных ММА.

Грин обвинил команду Хабиба:
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Секрет Хабиба — тренировки в мечети без допинг-контроля. Боец из США «раскрывает правду»

Перед боем с Грантом Доусоном Бобби всячески пытался привлечь к себе внимание. Сначала он обрушился с критикой на Хабиба и его команду, обвиняя российских бойцов в употреблении допинга, а на взвешивании отказался пожимать Гранту Доусону руку.

Доусон был явным фаворитом в поединке с Грином, но бой прошёл так, как мало кто ожидал. Бобби решительно стал наступать на соперника с первых секунд, демонстративно опускал руки. В одном из эпизодов Грин выбросил мощный джеб, поймал Доусона на движении и буквально срубил Гранта. Бобби тут же бросился добивать, несколько ударов в партере, на которые Доусон не отвечал — и рефери остановил поединок.

UFC 2023. UFC Fight Night 229, Лас-Вегас, США
Грант Доусон - Бобби Грин (W)
08 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Бобби Грин
Окончено
KO
Грант Доусон

37-летний Бобби Грин остановил проспекта лёгкого веса. А ведь перед боем с Грином Доусон говорил о потенциальных боях с топовыми соперниками, в том числе и с Исламом Махачевым. Похоже, слишком рано Доусон заговорил о таких величинах. А Бобби Грин одержал вторую победу подряд и, вероятнее всего, снова поднимется в топ-15 лёгкого дивизиона.

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