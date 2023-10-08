«Если это ранит чувства — ничего не поделаешь». Российский флаг вернётся в октагон UFC

В ночь на 8 октября в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Fight Night 229, главным событием которого стал поединок Гранта Доусона и Бобби Грина. Бой завершился запоминающимся апсетом, так как 37-летний Грин за 32 секунды убрал с пути Доусона, который до этого в UFC не проигрывал. Однако главное обсуждение развернулось вокруг главы промоушена Даны Уайта. А хедлайнеров вечера быстро позабыли.

Причиной стало заявление Уайта на пресс-конференции по окончании турнира: «Флаги возвращаются. Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и ситуация с отсутствием флагов, когда мексиканские бойцы шли в октагон без них, свела меня с ума. Так что я подумал: «К чёрту это. Мы возвращаем флаги». Это реально сводило меня с ума. Все знают моё отношение к большинству вещей в мире. Если обобщить, то мне на это пофиг. И это ответ на большинство вопросов. Все стали слишком мягкими, слишком чувствительными. Флаги возвращаются. Если какие-то флаги ранят твои чувства, это, конечно, чертовски плохо, но ничего не поделаешь».

Что же, для российских бойцов это, безусловно, очень позитивный шаг. Ещё приятнее то, что это произошло незадолго до турнира в Абу-Даби, который традиционно заполняют спортсменами, представляющими Россию. В целом, конечно, Дана Уайт уже далеко не первый раз показывает, что его совершенно не волнует политическая ситуация и он не собирается никак дискриминировать кого-либо из своих бойцов. Уайт рассматривает всё с точки зрения бизнеса, и его, как правило, абсолютно не интересует то, что будут говорить вокруг. Именно поэтому никто даже не заикался об исключении россиян из рейтинга, бойцы спокойно могли продвигаться к титульным поединкам, не было никакого ущемления. Более того, «вишенкой на торте» стало включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

Весной прошлого года в промоушене также нашли способ избежать каких-либо конфликтов, связанных с флагами. Вместо того чтобы поступить как большинство спортивных организаций в мире и просто запретить российский флаг, Уайт вообще запретил бойцам выходить с символикой любой страны. На плашках рядом с фамилиями бойцов по-прежнему красовались цвета их стран, а вот брать с собой флаг запретили. Более того, даже угрожали штрафовать за это. Небольшая поправка, которая оставляла всех в равных условиях.

Теперь Дана отменяет эту самую поправку, но при этом оставляет бойцов в равных условиях. На фоне того, что российские спортсмены продолжают выступать под нейтральными флагами на международных соревнованиях, этот шаг выгодно отличает UFC. Российские бойцы и их болельщики точно благодарны главе лучшего ММА-промоушена мира за такой жест.

В UFC в очередной раз показывают, что не хотят и не будут смешивать спорт и политику. Многие российские функционеры и известные спортивные деятели уже выразили своё уважение и благодарность Дане Уайту и организации, которую он возглавляет. В том числе и исполняющий обязанности главы Союза ММА России Андрей Терентьев: «Это вообще отличная тенденция, супер. Мы очень рады этому, нужно во всех видах спорта вернуть российские флаг и гимн. Хороший ход для UFC, они не вмешиваются в политику. Кто-то должен был это начать. Думаю, что и Bellator разрешит российский флаг».

И уже через неделю мы можем увидеть триколор в октагоне, когда на свой бой выйдет Ирина Алексеева. А спустя ещё семь дней после этого пройдёт тот самый турнир в Абу-Даби, где у нас тоже будет возможность лицезреть российский флаг на крупном соревновании.