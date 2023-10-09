Семейство Нурмагомедовых доминирует в ММА. Абдулманап вырастил настоящих чемпионов

В ночь на 8 октября Усман Нурмагомедов на турнире Bellator 300 без шансов разобрал Брента Примуса в пяти раундах и уверенно защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. Попутно российский боец довёл свою статистику в профессиональных смешанных единоборствах до 18 побед при нуле поражений.

И это очередной повод похвалить семью Нурмагомедовых и вновь зафиксировать их доминирование. Покойный Абдулманап Нурмагомедов воспитал великую династию спортсменов, которая, по всей видимости, будет ещё долгие годы кошмарить бойцов топовых промоушенов. Хотя уже сейчас показатели Нурмагомедовых впечатляют. Мы все знаем, что Хабиб, к примеру, так и ушёл непобеждённым с рекордом 29-0. 13 из этих побед были одержаны в UFC и абсолютно все – в доминирующей манере. На официальных судейских записках Орёл отдал соперникам всего два раунда — Конору Макгрегору и Джастину Гэтжи.

Теперь в главном промоушене мира рвётся к власти Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба. Сейчас у него 16 побед и ни одного поражения, он располагается на 11-м месте в рейтинге легчайшего веса, и есть все основания полагать, что он подберётся к вершине. Пока у Умара четыре победы в UFC, но сейчас он восстанавливается от травмы. В следующем году очередной из Нурмагомедовых может подойти к титулу. Усман Нурмагомедов, который доминирует в Bellator, приходится родным братом Умару. Усман пока не бьётся в лучшей лиге мира, но ему всего 25 лет, и всё впереди.

Немного выбивается из общего ряда Абубакар Нурмагомедов, у которого 17 побед при четырёх поражениях и одной ничьей в ММА. Однако общая статистика братьев Нурмагомедовых феноменальна — 80 побед, четыре поражения и ничья. Ислам Махачев, который всю жизнь тренировался с ними, тоже отлично вписался бы, если бы обладал нужной фамилией.

В мире смешанных единоборств появление нескольких крутых бойцов из одного семейства — не редкость. Самая крупная династия — Грейси. Этот клан на слуху уже многие годы, они около ста лет пропагандируют джиу-джитсу, создали такое ответвление, как бразильское джиу-джитсу, и адаптировали свой стиль под ММА. Первым в смешанные единоборства ушёл Ройс Грейси. Он выиграл UFC 1, UFC 2, UFC 4, первым попал в Зал славы промоушена и добрался до Pride. Сейчас на мировой арене можно выделить Роджера, Райана, Крона, Ральфа и ещё ряд бойцов семейства Грейси. Не так давно Кира Грейси стала первой женщиной-чемпионкой в знаменитом роду.

Кто знает, может, именно она следующей из клана возьмётся покорять UFC. Однако уже сейчас вклад этого семейства в развитие мировых единоборств сложно переоценить, это действительно великая династия.

К известным ММА-семьям можно причислить и Шемроков. Фрэнк Шемрок стал первым чемпионом UFC в полутяжёлом весе, брал титулы в Strikeforce, WEC и ушёл непобеждённым, как и Хабиб. Правда, его последователи были уже не так успешны в ММА, хотя выступали и в единоборствах, и в реслинге.

Фрэнк Мир в своё время тренировался в зале своего отца, у которого была собственная школа боевых искусств. Именно он настаивал на том, чтобы сын тренировался, и тот в итоге стал чемпионом UFC, выступал в Bellator. Сейчас дочь Фрэнка Изабелла Мир уже на карандаше UFC и даже заключила специальное соглашение, став послом промоушена. На её счету уже немало побед в борьбе и джиу-джитсу, так что в будущем мы можем увидеть ещё одну представительницу семейства Мир на мировой арене.

В России можно выделить семью Емельяненко. Фёдор — безусловная легенда единоборств, которая заслужила мировое признание. Кто-то даже считает его лучшим бойцом в истории. Александр Емельяненко не добился таких же высот, но свой кусочек славы тоже получил. А Иван Емельяненко, третий брат, только начинает путь в ММА.

В UFC в своё время гремели Нейт и Ник Диазы. Оба не добились больших и громких побед, но стали звёздами и привлекли к ММА немало фанатов. Формально оба ещё могут выступать, но уже находятся на спаде. Ник и вовсе очень давно не выступает, а Нейт попробовал себя в боксе и пока не решил, что будет делать дальше. Вообще, дуэты братьев и сестёр тоже достаточно распространённая история. Братья Фрейре, братья Пэттисы и сёстры Шевченко заслужили своё почётное место в числе лучших бойцов, но можно ли считать их династиями? Вряд ли. Пока это, скорее, единичные истории.

Пожалуй, Грейси остаются пока величайшим кланом в единоборствах, но к ним стремительно начинают приближаться Нурмагомедовы. Если не по вкладу в развитие ММА в мире, то как минимум с точки зрения результатов. И в этом аспекте Нурмагомедовы сейчас будут посильнее, так как на сегодняшний день с воспитанниками Абдулманапа не справиться никому.