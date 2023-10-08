Усман — не Хабиб. Чемпион Bellator 25 минут мучился с середняком-ветераном

В ночь на 8 октября в Сан-Диего (США) прошёл юбилейный турнир Bellator 300. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгкой весовой категории между действующим чемпионом Усманом Нурмагомедовым и 38-летним ветераном смешанных единоборств Брентом Примусом. Кроме титула, на кону стояла путёвка в финал Гран-при Bellator.

Для Усмана это была вторая защита пояса чемпиона промоушена, который он завоевал в ноябре прошлого года, одолев бразильца Патрики Фрейре. В марте этого года Нурмагомедов без проблем прошёл другого ветерана MMA, Бенсона Хендерсона, проведя удушающий приём уже в первом раунде. Всего же у Усмана перед боем с Примусом было 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах, шесть из которых прошли в рамках Bellator. И брат Хабиба Нурмагомедова был намерен продлить свою беспроигрышную серию.

Брент Примус — бывший чемпион Bellator. Титул он завоевал в 2017 году в поединке с небезызвестным Майклом Чендлером, но потерял пояс уже через полгода. В последнем поединке Примус одержал победу над Мансуром Барнауи. Бойцы устроили кучу грэпплинг-разменов на все 25 минут боя, и Брент вышел победителем единогласным решением судей. До этого американец проиграл россиянину Александру Шаблию — зато сегодня собирался прикончить Усмана Нурмагомедова и вернуть пояс.

Поединок начался достаточно спокойно. Примус старался прессинговать и поджимать чемпиона к сетке. Усман же, в свою очередь, не форсировал события и постепенно «обстреливал» переднюю ногу и корпус Брента, вынуждая того останавливаться. Темп был невысоким, бойцы лишь периодически выдавали действительно яркие вспышки активности. Одна из таких привела к тейкдауну от Нурмагомедова, но на земле ни один, ни другой по большому счёту не создали друг другу проблем.

Во втором отрезке Усман стал чаще провоцировать Примуса на активные действия, но при этом ветеран очень часто промахивался и, соответственно, постепенно вымахивался. Российский боец, в свою очередь, спокойно контратаковал, менял этажи атак и был намного точнее. В следующей пятиминутке картина также не менялась. Нурмагомедов был на шаг впереди, легко считывал атаки Примуса и значительно превосходил того в точности и количестве ударов.

В начале четвёртого раунда Брент, понимая, что уступает, стал активнее идти вперёд, но в итоге получил серию ударов в ответ и тейкдаун следом за ними. В партере Усман периодически доводил тяжёлые удары локтями, но в целом пассивно контролировал соперника, сидя у него в гарде. Разумеется, это в первую очередь была заслуга американца, который после ряда чувствительных ударов стал вязать руки чемпиона и делал всё, чтобы избежать ещё большего урона.

В финальные пять минут Примус уже с разбитым лицом попытался ещё активнее пойти в атаку, но регулярно натыкался на контратаки и не получал шансов прорваться на ближнюю дистанцию. За две минуты до конца боя у американца были катастрофические 26 донесённых ударов при общей точности 24%. Для сравнения Нурмагомедов довёл до цели 150 ударов с точностью 61%. До финального гонга Примус так и не подобрал ключей к чемпиону, а последние мгновения и вовсе пролежал под российским бойцом без шансов выбраться.

Усман не сумел завершить бой досрочно, несмотря на то, что был явным фаворитом, но, тем не менее, он превзошёл соперника абсолютно в каждом аспекте и закономерно забрал победу единогласным решением судей. Таким образом, россиянин во второй раз защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе, а также вышел в финал Гран-при, где его соперником станет либо Александр Шаблий, либо Патрики Фрейре. Примус же не показал абсолютно ничего, что могло бы заставить напрячься Нурмагомедова. Однако брату Хабиба тоже есть куда расти.