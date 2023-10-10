В ММА нужен аналог Кубка Дэвиса. Brave могла свести восемь сборных — с Конором и Хабибом

Смешанные единоборства – вид спорта, в котором новшества появляются довольно редко. Но в 2022 году Brave CF была близка к тому, чтобы совершить исторический шаг. Она провела «ММА Суперкубок» среди сборных, на котором собрала национальные команды. Фактически боссы лиги придумали своеобразный аналог Кубка Дэвиса, который на протяжении длительного времени успешно проводится в большом теннисе. Правда, не все грандиозные планы организации из Бахрейна были претворены в жизнь. Но в будущем вполне можно наверстать всё то, чего не получилось сделать с первой попытки.

Изначально предполагалось, что Суперкубок станет главным событием «Международной бойцовской недели» в Бахрейне. Планировалось, что участниками станут восемь национальных команд. И особенное внимание приковывалось к двум сборным – России и Ирландии. Инсайдеры вовсю трубили о том, что по разные стороны баррикад в качестве тренеров окажутся непримиримые враги – Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

В дело вмешались обстоятельства. Договориться получилось не со всеми главными действующими лицами. Поэтому организация решила поменять формат соревнований. На протяжении всей недели проводились поединки, в которых принимали участие бойцы-любители. А итог всему этому был подведён в рамках турнира BRAVE CF 57, который и свёл профессиональных бойцов. Говоря откровенно, кард события звёздными именами не блистал, поэтому затерялся на фоне других лиг.

В нынешнем сезоне трансляции Brave доступны в Okko.

И всё-таки в Brave CF придумали очень интересный формат соревнований. Каждая национальная команда привезла девять бойцов (семь мужчин + две девушки), по одному в каждой категории. И на кону оказался довольно неплохой призовой фонд – $ 100 тыс. получил победитель.

Фактически идею подхватила организация RIZIN, которая стала устраивать такие «командные» соревнования. Она провела уже два турнира, на которых сражалась с парнями из Bellator. И там, к слову, именно Хабиб Нурмагомедов тренировал сборную мира. Но всё же это не тот формат, о котором мечтали боссы Brave CF. Национальные сражения всегда были намного более зрелищным вариантом, в котором некоторые противостояния носят принципиальнейший характер. И если действительно создать аналог теннисного Кубка Дэвиса, где спортсмены представляют не себя, а именно страну, следить за смешанными единоборствами может стать намного интереснее.

Очень хочется, чтобы идея боссов Brave FC не канула в Лету. Особенно на фоне новостей о том, что в UFC бойцам вновь разрешается выходить на свои поединки с флагами. Сражения национальных команд – новый формат в смешанных единоборствах. И он может вызвать у публики огромный ажиотаж. Главное, чтобы идею подхватили топовые представители каждой страны. И тогда даже сложно представить, каким мог бы быть оптимальный состав сборной России.