Бой Фёдора под Новый год и «последний танец» Хабиба. RIZIN сделала то, чего не удалось UFC

Rizin FF – промоушен, который известен по всему миру. Он появился на свет в 2015 году и моментально захватил внимание поклонников своим нестандартным подходом к продвижению продукта. Бывший президент легендарного Pride Нобуюки Сакакибара сделал всё, чтобы интерес к смешанным единоборствам в Азии вспыхнул с новой силой. И для этого он пошёл на то, на что не хватало сил даже у самого топового промоушена на планете – UFC.
Конец 2015 года ознаменовался для Японии созданием мощной лиги – Rizin Fighting Federation. Этим занялся Сакакибара, который хотел снова встряхнуть регион. Фактически он занялся возрождением Pride. За первыми шагами организации следил весь мир. После трёхлетнего простоя в MMA вернулся Фёдор Емельяненко. Россиянин отвергал все предложения от UFC. А теперь решил помочь «Прайду» переродиться. И пришёл Последний Император не один. Помимо него, ростер промоушена пополнили члены его команды: Вадим Немков, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов.
Первый турнир был разбит на две части. 29 декабря прошёл Rizin FF 1. Парни из «Фёдор-тим» были неумолимы. Сидельников, Токов и Немков одержали досрочные победы в первом раунде, а Молдавский задушил оппонента во второй 10-минутке. Вадим даже оказался в полуфинале Гран-при в весе до 100 кг. Правда, 31 декабря подарить соотечественникам победу он не смог – россиянин уступил будущему чемпиону UFC Иржи Прохазке.
В самом ожидаемом событии вечера сошлись Фёдор Емельяненко и Джайдип Сингх. Пока вся страна сидела за новогодним столом, Последний Император рубился с очень крепким соперником. Индус выиграл оба своих профессиональных боя в смешанных единоборствах, победил в нескольких статусных турнирах по кикбоксингу.
Джайдип Сингх и Фёдор Емельяненко
Фото: Rizin FF
Борьбы не получилось. С самого начала поединка Последний Император полностью завладел инициативой и действовал практически безупречно. На исходе третьей минуты россиянин отправил соперника на канвас, оказался сверху и брутально добил Сингха. Такое триумфальное возвращение Емельяненко стало лучшей рекламой для Rizin, промоушен начал быстро набирать популярность.
Правда, тот поединок Фёдора так и остался последним в лиге Сакакибары. Нобуюки до конца карьеры пытался уговорить россиянина провести ещё один бой, о чём рассказывал в 2019 году, но так и не смог этого добиться: «Он самый обожаемый боец в Японии. Конечно, и в США у него есть фанаты. Но Япония стала для него особым местом для карьеры. Пока он не завершил карьеру, мы надеемся, что он проведёт ещё один поединок в Японии когда-нибудь. Но, возможно, не сейчас».
В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в Okko.
Затем особенных всплесков в развитии Rizin не было довольно долго. Лига уделяла большое внимание талантливым представителям Японии, которые становились главными звёздами событий. Но в 2022 году произошло грандиозное событие, которое вновь встряхнуло индустрию. Любопытно, что связано оно было снова с новогодними праздниками и российской легендой. Но теперь главным лицом стал Хабиб Нурмагомедов.
Rizin анонсировала совместный турнир Bellator: Самураи против Гладиаторов. Боссы лиги заверили, что событие станет традиционным. А в качестве капитана команды Bellator был выбран Хабиб. Нурмагомедов, конечно, не дрался, но своих парней готовил тщательно, особенно ответственно подошёл к работе с Гаджи Рабадановым. Особенной сенсации не случилось. Чемпионы Bellator разобрались с Самураями и одержали итоговую победу на турнире.
От происходящего Хабиб остался просто в восторге. Об этом рассказал известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес.
«Хабиб ведь был на новогоднем шоу Bellator vs Rizin. Сразу после этого он написал мне: «Тренер, я в восторге! Это лучшее шоу, что я когда-либо видел». Он остался очень впечатлён, буквально влюбился в этот турнир, в то, как всё было организовано, в то, насколько вежливы были японские фанаты. Ему всё очень понравилось».
Через неделю после турнира Хабиб окончательно ушёл из спорта. И ни на одном турнире в официальной роли больше не появлялся. Rizin дважды сделала очень мощный выпад в сторону UFC. Сначала вернула в спорт Фёдора, который за свою карьеру так ни разу и не вышел в октагон лиги Даны Уайта. А затем устроила «последний танец» для Орла.
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