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RIZIN: история промоушена, бой Фёдора Емельяненко с Джайдипом Сингхом, Хабиб Нурмагомедов — капитан сборной Bellator

Бой Фёдора под Новый год и «последний танец» Хабиба. RIZIN сделала то, чего не удалось UFC
Сергей Сорокин
RIZIN сделала то, чего не удалось UFC
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В истории легендарной организации было много славных моментов.

Rizin FF – промоушен, который известен по всему миру. Он появился на свет в 2015 году и моментально захватил внимание поклонников своим нестандартным подходом к продвижению продукта. Бывший президент легендарного Pride Нобуюки Сакакибара сделал всё, чтобы интерес к смешанным единоборствам в Азии вспыхнул с новой силой. И для этого он пошёл на то, на что не хватало сил даже у самого топового промоушена на планете – UFC.

Конец 2015 года ознаменовался для Японии созданием мощной лиги – Rizin Fighting Federation. Этим занялся Сакакибара, который хотел снова встряхнуть регион. Фактически он занялся возрождением Pride. За первыми шагами организации следил весь мир. После трёхлетнего простоя в MMA вернулся Фёдор Емельяненко. Россиянин отвергал все предложения от UFC. А теперь решил помочь «Прайду» переродиться. И пришёл Последний Император не один. Помимо него, ростер промоушена пополнили члены его команды: Вадим Немков, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов.

В жизни Последнего Императора произошли большие изменения:
Готовится к боксу или бережёт репутацию? Фёдор Емельяненко больше не президент Союза ММА
Готовится к боксу или бережёт репутацию? Фёдор Емельяненко больше не президент Союза ММА

Первый турнир был разбит на две части. 29 декабря прошёл Rizin FF 1. Парни из «Фёдор-тим» были неумолимы. Сидельников, Токов и Немков одержали досрочные победы в первом раунде, а Молдавский задушил оппонента во второй 10-минутке. Вадим даже оказался в полуфинале Гран-при в весе до 100 кг. Правда, 31 декабря подарить соотечественникам победу он не смог – россиянин уступил будущему чемпиону UFC Иржи Прохазке.

В самом ожидаемом событии вечера сошлись Фёдор Емельяненко и Джайдип Сингх. Пока вся страна сидела за новогодним столом, Последний Император рубился с очень крепким соперником. Индус выиграл оба своих профессиональных боя в смешанных единоборствах, победил в нескольких статусных турнирах по кикбоксингу.

Джайдип Сингх и Фёдор Емельяненко

Джайдип Сингх и Фёдор Емельяненко

Фото: Rizin FF

Борьбы не получилось. С самого начала поединка Последний Император полностью завладел инициативой и действовал практически безупречно. На исходе третьей минуты россиянин отправил соперника на канвас, оказался сверху и брутально добил Сингха. Такое триумфальное возвращение Емельяненко стало лучшей рекламой для Rizin, промоушен начал быстро набирать популярность.

Вспоминаем исторический турнир более подробно:
Даже не вспотел. Фёдор Емельяненко победно вернулся в бои
Даже не вспотел. Фёдор Емельяненко победно вернулся в бои

Правда, тот поединок Фёдора так и остался последним в лиге Сакакибары. Нобуюки до конца карьеры пытался уговорить россиянина провести ещё один бой, о чём рассказывал в 2019 году, но так и не смог этого добиться: «Он самый обожаемый боец в Японии. Конечно, и в США у него есть фанаты. Но Япония стала для него особым местом для карьеры. Пока он не завершил карьеру, мы надеемся, что он проведёт ещё один поединок в Японии когда-нибудь. Но, возможно, не сейчас».

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в Okko.

Затем особенных всплесков в развитии Rizin не было довольно долго. Лига уделяла большое внимание талантливым представителям Японии, которые становились главными звёздами событий. Но в 2022 году произошло грандиозное событие, которое вновь встряхнуло индустрию. Любопытно, что связано оно было снова с новогодними праздниками и российской легендой. Но теперь главным лицом стал Хабиб Нурмагомедов.

Появление Орла удивило вообще всех:
Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!
Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!

Rizin анонсировала совместный турнир Bellator: Самураи против Гладиаторов. Боссы лиги заверили, что событие станет традиционным. А в качестве капитана команды Bellator был выбран Хабиб. Нурмагомедов, конечно, не дрался, но своих парней готовил тщательно, особенно ответственно подошёл к работе с Гаджи Рабадановым. Особенной сенсации не случилось. Чемпионы Bellator разобрались с Самураями и одержали итоговую победу на турнире.

От происходящего Хабиб остался просто в восторге. Об этом рассказал известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес.

Хавьер Мендес
Хавьер Мендес
тренер по смешанным единоборствам

«Хабиб ведь был на новогоднем шоу Bellator vs Rizin. Сразу после этого он написал мне: «Тренер, я в восторге! Это лучшее шоу, что я когда-либо видел». Он остался очень впечатлён, буквально влюбился в этот турнир, в то, как всё было организовано, в то, насколько вежливы были японские фанаты. Ему всё очень понравилось».

Через неделю после турнира Хабиб окончательно ушёл из спорта. И ни на одном турнире в официальной роли больше не появлялся. Rizin дважды сделала очень мощный выпад в сторону UFC. Сначала вернула в спорт Фёдора, который за свою карьеру так ни разу и не вышел в октагон лиги Даны Уайта. А затем устроила «последний танец» для Орла.

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