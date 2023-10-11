Оскорбления невесты и свадебное пари. Пол и друг Конора устроят самый странный бой года

В Манчестере 14 октября пройдёт боксёрский вечер, в рамках которого зрители увидят ряд поединков с участием известных блогеров и бойцов, которые тоже затесались в эту компанию. Одним из самых интересных поединков обещает стать встреча Логана Пола и Диллона Дэниса, которого в мире единоборств многие знают просто как друга Конора Макгрегора.

Бой пройдёт по правилам бокса, и соперники уже достаточно давно раскручивают поединок и стараются сделать его ещё более интересным. Особенно в этом преуспевает Дэнис. С момента официального анонса данного боя он выбрал себе генеральную линию в трэш-токе и не сходит с курса. Диллон устроил Полу настоящую травлю и чуть ли не каждый день выкладывает фотографии и видео невесты Логана Нины Агдал в компании самых разных мужчин, даже нашлись фото с самим Дэнисом. Боец в принципе ничего не стесняется и не брезгует даже откровенным контентом, пытаясь раззадорить Пола.

Логан пока не ответил публично, но закрыл комментарии на своих страницах, а Дэнис в какой-то момент публично пожаловался на то, что ему навязывают цензуру и грозят отменить бой, так как он зашёл слишком далеко.

Впрочем, Диллона это не остановило, он начинает каждый день с новой публикации, а теперь предложил оппоненту крайне необычное пари, которое может поставить блогера в очень неудобное положение. Суть в том, что если Дэнис одержит победу в поединке, то станет свидетелем на свадьбе блогера: «Поскольку ты хочешь заключить пари и настолько уверен, что нокаутируешь меня, то давай так: если я выиграю, ты должен сделать меня свидетелем на своей свадьбе».

Если это так и случится, то это будет похоже даже на унижение Пола, который сначала терпел весь этот трэш-ток на протяжении нескольких недель, а потом должен будет привести того, кто оскорблял его и его будущую жену, на свадьбу в качестве свидетеля. Ужасный расклад.

Судя по всему, Дэнис очень хочет попасть на свадьбу, потому что ещё в августе он отметился записью на своей странице в социальных сетях: «Кто со мной ворвётся на свадьбу Логана Пола в духе «Незваных гостей»?». Видимо, не просто так Диллон выбрал фильм, где главные герои проникали на чужие свадьбы, где знакомились с девушками и пытались их соблазнить.

Логан Пол же, в свою очередь, сторонник традиционных пари. Он первым предлагал спор, но не Дэнису, а Макгрегору: «Если ты так уверен в своём мальчике, то у меня есть для тебя предложение. Я бы заключил пари с Диллоном, но он бомжара. Я ставлю $ 1 млн, что побью твоего мальчика. Я знаю, что у тебя есть деньги. Два болвана, одна ночь. Я грохну вас обоих».

Нам осталось недолго, чтобы узнать, кто всё же будет праздновать победу в поединке и в пари.