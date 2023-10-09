Вечер бокса в Манчестере: Логан Пол решит конфликт с другом Макгрегора в ринге. LIVE

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт боксёрский вечер, который организует британская промоутерская компания Misfits совместно с DAZN. В рамках соглавного события турнира пройдёт поединок между популярным блогером Логаном Полом, который известен также выступлениями в реслинге, и другом экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Диллоном Дэнисом, дебютирующим в боксе. Также в этот вечер Томми Фьюри сойдётся с блогером KSI.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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