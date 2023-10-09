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Логан Пол — Диллон Дэнис, где смотреть трансляцию, во сколько начало, кто фаворит, онлайн-трансляция

Вечер бокса в Манчестере: Логан Пол решит конфликт с другом Макгрегора в ринге. LIVE
Яхья Гасанов
Логан Пол — Диллон Дэнис
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В карде также очередной бой брата Тайсона Фьюри.

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт боксёрский вечер, который организует британская промоутерская компания Misfits совместно с DAZN. В рамках соглавного события турнира пройдёт поединок между популярным блогером Логаном Полом, который известен также выступлениями в реслинге, и другом экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Диллоном Дэнисом, дебютирующим в боксе. Также в этот вечер Томми Фьюри сойдётся с блогером KSI.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

В активе у Логана Пола есть выставочный бой с самим Мейвезером
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Где смотреть турнир с боем Пол — Дэнис Когда начало турнира с боем Логан Пол — Диллон Дэнис Полный кард боксёрского вечера
Live Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Пол — Дэнис

Турнир полностью покажут на платформе DAZN. В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.

11:08 Яхья Гасанов

🤛🏽Для Дилона Дэниса это дебют в боксе

Дэнис всем известен, как друг Конора Макгрегора. До больших высот он не добрался и его рекорд в ММА всего 2-0. В боксе он тоже пробует дебютировать уже не первый раз, но часто мероприятия с его участием срывались. Теперь ещё одна попытка впервые выйти на ринг.

11:06 Яхья Гасанов

Когда начало турнира с боем Логан Пол — Диллон Дэнис

Боксёрский вечер запланирован на 14 октября и пройдёт в Манчестере(Великобритания). Начало турнира — в 21:00 мск.

11:04 Яхья Гасанов

😨На турнире пройдёт даже поединок в формате 2х2

Кард турнира забит различными популярными блогерами из самых разных стран от Англии до Бразилии. Но организаторы решили разнообразить шоу и добавили даже двойное противостояние. Блогеры Алекс Вассаби и NichLmao сразятся с Луис Пинедой и BDave.

11:02 Яхья Гасанов

Полный кард боксёрского вечера

Томми Фьюри — KSI;

Логан Пол — Диллон Дэнис;

Солт Папи — Слим Альбахер;

Дин The Great — Валид Sharks Мухсейн;

Кинг Кенни — Энтони Тейлор;

Виндерсон Нуньес — Нейт Бартлинг;

Алекс Вассаби & NichLmao — Луис Алькарас Пинеда & Брэндон Дэвис (BDave).

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