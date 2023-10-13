Сын российской легенды легко защитит пояс? Где смотреть бой Тим Цзю — Брайан Мендоса

Дата и время боя Тим Цзю — Брайан Мендоса

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. В главном бою выступят Тим Цзю (23-0) и Брайан Мендоса (22-2). Они сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Тим получил пояс, которого был лишён Джермелл Чарло. И теперь наследник Кости проведёт первую защиту.

Турнир стартует в 5:30 по московскому времени. А главный бой ориентировочно стартует около 8:30 мск.

Прямая трансляция боя Цзю — Мендоса

В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера в своей онлайн-трансляции.

Полный кард боксёрского вечера

Тим Цзю – Брайан Мендоса;

Сэм Гудман – Мигель Флорес;

Сергей Воробьёв – Уэйд Райан;

Натаниэль Мэй – Джексон Джон Инглэнд;

Хассан Хамдан – Дэнверс Кушири;

Шаннел Дарган – Амбер Амелия;

Тоесе Вусиуту – Юлиус Ллойд Лонг.

Материалы о предстоящем событии

Прогноз на бой Тим Цзю — Брайан Мендоса

Своим прогнозом на предстоящий титульный поединок поделился один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький.

«Его предстоящий соперник… Он не то чтобы плохой. Внешне даже представляет из себя грозную силу. Но он обычный малый. У него хороший удар, но ничего особенного нет. Думаю, что Тим Цзю этот бой выиграет и устаканится в качестве чемпиона. А дальше всё будет зависеть от того, каких соперников ему будут выбирать. Я очень хочу ошибиться, но плохо представляю его в качестве долгоиграющего чемпиона», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также прогноз на бой оставил и непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон.

«Мендоса – отличный боец, и он мне нравится. Думаю, он победит Тима Цзю. Я не большой поклонник Тимофея. Я действительно не вижу в нём ничего особенного. Однако в бою с Тони Харрисоном он вроде как доказал, что я ошибался в отношении него. Возможно, он немного лучше, чем я думаю», — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его выступление в MillCity Boxing.