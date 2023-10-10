«Тим Цзю хуже отца, Фьюри — недолеченный наркоман». Откровенный Александр Беленький

В 2023 году бокс порадовал болельщиков большим количеством топовых событий. И складывается ощущение, что вид спорта переживает настоящее перерождение. Но остаётся и большое количество проблем, с которыми мировому боксу лишь предстоит справляться. Мы поговорили с легендой отечественной спортивной журналистики Александром Беленьким. Он объяснил, почему Тайсону Фьюри будет очень тяжело с Александром Усиком, России не нужен бой Дмитрий Бивола и Артура Бетербиева, а наш бокс переживает тяжёлые времена.

– 15 октября Тим Цзю проведёт поединок с Брайаном Мендосой. Как вы оцениваете прогресс сына Кости?

– Слежу за ним уже несколько лет. И даже говорил о нём с Костей. Я старался быть вежливым, однако имел в виду, что Тим Цзю – хороший боксёр, но довольно обычный. Сравнивал его с Костей и говорил, что никакого сравнения быть не может. Это то, что было за моими словами. Костя тогда очень хорошо понял меня. И сказал: «Понимаешь, я хочу, чтобы Тима воспринимали самостоятельно, не сравнивая со мной».

Тим – хороший боксёр. Он многое может. У него получается. У него хорошая правая рука. Тим Цзю развивался по лучшему сценарию, который предсказывал его отец. Он действительно бил справа, чувствовал себя лучше и лучше. Но я остаюсь при своём мнении – Тим довольно обычный. Он не хватает звёзд с неба. И я всё-таки полагаю, что в какой-то момент его движение вперёд и вверх остановится.

Другое дело, что его предстоящий соперник… Он не то чтобы плохой. Внешне даже представляет из себя грозную силу. Но он – обычный малый. У него хороший удар, однако ничего особенного нет. Думаю, Тим Цзю этот бой выиграет и устаканится в качестве чемпиона. Дальше же всё будет зависеть от того, каких соперников ему будут выбирать. Я очень хочу ошибиться, но плохо представляю его в качестве долгоиграющего чемпиона.

– Многие отмечают, что и Тим, и Никита имеют большие проблемы с обороной. Это видно?

– Конечно, видно. У Никиты даже больше. У него меньше опыта. А ещё он по характеру всегда был боксёром «порву, разорву». У Тима с обороной постепенно становится получше. Он работает, думает, слушает отца. Я очень рад буду ошибиться. Но пока в качестве долгоиграющего чемпиона его не вижу.

Тим Цзю Фото: Getty Images

– Как вы относитесь к потенциальному поединку Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола? Нужен ли он?

– Знаете, я отношусь к нему очень хорошо, но вообще-то одновременно и очень плохо. Неслучайно, отношение двоякое. У нас всего два чемпиона своих. И не обязательно им сходиться друг против друга. Если не получится раннего нокаута, бой будет очень тяжёлым. Бивол – умный, чувствительный. Он будет для Бетербиева действительно трудным соперником.

У Артура при этом есть уравнитель – его удар. И если он его сумеет провести, то Бивол проиграет. Этот удар всегда даёт смысл такому бою. Противостояние Бивола и Бетербиева напоминает мне битву Али и Формана. Дмитрий умеет обходить, видеть этот удар. Если спрашивать о шансах соперников – 50 на 50. И это очень большие шансы против Бетербиева. Никто из его предыдущих соперников такого не имел. Только когда Артур дрался с Гвоздиком, у меня случилось умопомрачение, и я сказал: «У Гвоздика есть шансы». Да не было у него никаких шансов. А у Бивола они есть.

Я посмотрел ещё раз, как Дмитрий виртуозно победил Альвареса. Есть боксёры, которые выглядят лучше, чем они есть. Например, Артуро Гатти. Он был блестящим мастером, но довольно ограниченным. И смотрелся очень хорошо, публика его любила. Однако когда он встречался с настоящими мастерами, всё становилось на круги своя. А Бивол, наоборот, кажется хуже, чем он есть. Он боксёр очень высокого уровня. Возможно, поединок с Канело поднял его. Но до этого боя считалось, что он не даёт кассу. Надеюсь, ситуация изменилась.

Вряд ли этот поединок нужен. Зачем из двух чемпионов делать одного, зачем?

– А если бы один из них был претендентом на титул?

– Тогда конечно. Я понимаю, что один из них хочет титул, имеет на это право и должен получить бой. Конечно. А так… Мне будет очень жалко, если этот бой состоится. Но при этом буду рад. Вот такое двоякое отношение. Буду рад, но будет больно. Одного чемпиона мы потеряем.

– У Дмитрия не очень простая ситуация. Он переживает сложный развод с супругой. Однако его команда рассчитывает провести бой в ближайшее время. Всё это может сильно сказаться?

– Очень сильно. Я бы не рискнул проводить бой в ближайшее время. Но всё зависит от человека. Есть люди, которых неприятности в жизни делают сильнее и злее, более опасными. Может быть, Дмитрий относится к этому типу. Однако я бы всё-таки подождал. Это дополнительный риск для Бивола. Но, может быть, он пойдёт ему на пользу.

– Поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа завершился судейским скандалом. Как вы считаете, тот самый спорный удар был легитимным?

– Давайте зададим вопрос. Был удар ниже пояса? Был. Значит, все действия судьи – абсолютно правильные. С какой стороны ни посмотри, удар, хоть и немного, был ниже пояса. Всё. Есть буква закона. Приводили другие примеры. Приводили Ковалёва и Уорда. Там американец ударил ниже пояса. Так что — если один раз против Ковалёва поступили абсолютно нечестно, против других нужно работать точно так же? Я так не считаю.

– Усик договорился о поединке с Тайсоном Фьюри. Чего можно ждать от этого боя?

– Чего угодно. Фьюри – недолечившийся наркоман. И какой он будет в бою, одному богу известно. У него была очень серьёзная зависимость. И когда он откосил от боя с Кличко, Тайсон знал, что делал. Кличко — прекрасный боксёр, но тогда Фьюри был плох. Я не знаю, какой он сейчас. И никто не знает. Нам остаётся только гадать.

Сейчас Фьюри выйдет против Нганну, и даже это нам ничего не скажет. Потому что Тайсон должен победить легко. Его он разбил бы, даже если бы продолжал свои кокаиновые эксперименты. Усик – боксёр необычайно хитрый, необычайно умный. Был бы он сантиметров на 5-7 повыше, я бы, не думая, отдал победу Александру. Но сейчас… не знаю… Фьюри – боксёр очень высокого качества. Тайсон чувствует дистанцию, каждый сантиметр. Это редкое явление.

И всё-таки Усик лучше. Он хитрее, умнее, чувствует дистанцию. Вопрос один: не мелковат ли он. Поэтому – 50 на 50.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

– Тайсон Фьюри заявил, что дерётся исключительно за деньги. Как вы относитесь к этой фразе?

– В своё время так же сказал Ларри Холмс, который стал первым боксёром, досрочно победившим Мохаммеда Али. Он говорил так несколько лет своей карьеры перед боем с Майком Тайсоном. И тогда все это воспринимали нормально. Я вас уверяю, что среди боксёров практически половина думает точно так же, просто об этом не говорит. Я отнёсся к его фразе с полным равнодушием.

– Нганну переходит в бокс и сразу получает такой поединок. Это сильно скажется на молодых спортсменах?

– Конечно. Это тормозит развитие бокса. С Мейвезером дрался Пол. И все эти случаи очень сильно работают против молодых боксёров. Такие парни год за годом работают, терпеливо идут к бою за титул. А тут кто-то приходит из другого вида спорта и получает всё и сразу. Это несправедливо абсолютно. Понимаю, что этот бой принесёт деньги. Но, по мне, этого Пола должны сдуть так, чтобы его краном поднимали с ринга. Нужен большой случай, чтобы публика от этих боёв отказалась. Полное безобразие, что сейчас они так популярны.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

– А в России сейчас сильно распространены бои ветеранов, возрастных спортсменов. Они негативно сказываются на имидже бокса?

– Да. Я вообще не понимаю, как Тактаров мог проводить этот бой, надеясь на что-то другое. Он же не был ударным бойцом. Поединок получился ровно таким, как я и ожидал. Я сразу предположил, что они уйдут в партер. Думал, что Тактаров не будет драться. И бой получился именно таким, каким он и должен был получиться.

Одного из бойцов должны сдуть так, чтобы и он сам отказался от этого в будущем, и другие отказались. Такие поединки на низком уровне всегда были популярны. Причём даже среди боксёров, которые выступали в качестве зрителей. Однажды мне один из спортсменов сказал: «Чем ниже уровень, тем интереснее будет бой». Тогда я очень сильно удивился. Теперь понимаю, что он имел в виду.

И всё равно, делать из этих боёв невесть что – это неправильно. Бокс должен быть боксом. Сильнейшие должны драться с сильнейшими.

– Фёдор Емельяненко также собирается дебютировать в боксе. Стоит ли ему это делать?

– Я шапочно знаком с Емельяненко. Он очень хороший человек. Но в качестве места, в котором можно дожить свой спортивный век – бокс не годится. Какие-то спортсмены могут продлить свой век с помощью бокса. Но это не годится. Если Емельяненко встретится с сильным тяжеловесом, мы же понимаем, что это будет. И всё это оставляет негативный отпечаток на боксе. Лучше бы этого не было.

– А если просто провести бой с Тайсоном? Хотя бы ради ностальгии?

– Это может привести только к разочарованию. Чтобы поностальгировать по Майку, достаточно, чтобы он секунд пять-семь продемонстрировал какую-то технику один. Хотя бы бой с тенью. Там виден его былой уровень. А уровень его как боксёра… Он провёл бой с Роем Джонсом. Ну, там же ничего не осталось от боксёра. Грустно, грустно.

Майк Тайсон Фото: Getty Images

– Как вы считаете, кто из современных боксёров выглядит наиболее перспективным?

– Наоя Иноуэ – боксёр потрясающий. Я смотрел его бои и получил колоссальное удовольствие. Теренс Кроуфорд, на мой взгляд, лучший боксёр во всех весах. Альварес остановился в своём развитии, пошёл вниз. Он много уже боёв провёл, больше 60. И идёт вниз. Даже бой с Чарло, который он провёл… Джермелл ничего не делал, просто ничего не делал. Никакого чуда там не было.

Очень про многих боксёров говорят. О большом будущем. Я не люблю это делать. До того момента, как боксёр станет чемпионом мира, вообще о нём нельзя ничего говорить. Сейчас очень хорошее время. Хотя находятся старые пердуны, которые говорят: «Вот в наше время…» Что в ваше время? Теренс Кроуфорд не был бы тем, кем он является? Был бы. Ещё как был бы. В любую эпоху – хоть сейчас, хоть 100 лет назад. Теренс Кроуфорд – позолоченного уровня человек.

Очень сильно поражение от Кроуфорда скажется на Эрроле Спенсе. У него сложился определённый имидж для себя. И он не подозревал, что с ним можно сделать то, что сотворил Теренс. Я думал, что Кроуфорд легко победит по очкам. Не думал, что будет нокаут. Спенс – хороший парень, жаль его. Теперь ему будет значительно тяжелее.

– А ребята из России. Кто самый перспективный? Например, есть Сергей Воробьёв, который будет драться в одном карде с Тимом Цзю.

– Наверное, у Сергея есть очень хорошая перспектива. Я его видел в бою с Пересом. Но там всё закончилось за минуту. Однако чтобы о нём всерьёз говорить, нужно с кем-то встретиться. Боксёр хорош настолько, насколько хорош его соперник.

– Есть мнение, что уровень бокса в России очень сильно упал. Неужели всё так плохо?

– Неважно дело, неважно. И там я сказал, что у российского бокса один хороший лидер – Умар Кремлёв. Если при нём наши боксёры не смогут вылезти, они не смогут сделать этого никогда. Сейчас уровень довольно средний.

А Умар – очень большой человек. Он абсолютно не боится идти против системы. Но есть объективные факторы. Как он против них пойдёт, как их обыграет? И я очень надеюсь, что он это сделает.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

– В конце – небольшой блиц. Три лучших боксёра в истории?

– Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард и Теренс Кроуфорд.

– Ваш самый любимый бой?

– Триллер в Маниле между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Я могу его пересматривать. Он у меня любимый.

– А бой, который разочаровал?

– Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо. Если сказать, что я не ожидал такого боя, это не так. Но надеялся, что так не будет.

– Три самых перспективных боксёра ближайших лет?

– Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ и Дмитрий Бивол.