UFC 294 — самый странный турнир года? Появление Волкановски и Усмана спутало все карты

21 октября в Абу-Даби состоится, пожалуй, самый ожидаемый турнир UFC этого года. Уже традиционно октябрьский номерной ивент заполняют преимущественно российскими бойцами. UFC 294 не стал исключением.

Изначально турнир должен был возглавить реванш между действующим чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии ожидался поединок Хамзата Чимаева, чей простой затянулся, и Пауло Косты, который бьёт рекорды по снятиям с поединков. Помимо них, звучных имён хватает — Магомед Анкалаев, Мухаммад Мокаев, Шара Буллет, Виктория Дудакова. Но редкий турнир сейчас обходится без экстренных замен.

Первой ласточкой стала отмена поединка между Икрамом Алискеровым и Нассурдином Имавовым. Второй был вынужден сняться с боя из-за травмы. С этой небольшой проблемой в UFC справились быстро, и на замену отправился Варлей Алвес. Для Алискерова это, конечно, шаг назад. Вместо рейтингового соперника, бой с которым должен был стать третьим по значимости на турнире, он получил бразильца, идущего на серии из двух поражений.

Однако главные странности были впереди, потому что на прошлой неделе UFC 294 понёс колоссальные потери, которые били и по зрелищности турнира, и по афише, и по уровню интриги. Сначала выбыл Чарльз Оливейра, который умудрился отспарринговать без защиты в день перед вылетом в Абу-Даби и в итоге получил серьёзное рассечение, которое не позволило ему выступить. Бразилец объяснил, что хотел бы в титульном реванше быть готовым на 100% и даже 120%, а не на 80 %, поэтому и принял решение об отказе от участия. Ещё немного позже Дана Уайт сообщил, что и Пауло Коста с большой вероятностью выбывает из-за стафилококка и перенесённой операции. Казалось, кард разваливается на глазах, но браво матчмейкерам и Уайту, которые в считаные часы пересобрали турнир так, что он стал ещё сильнее на бумаге.

На замену Чарльзу Оливейре вышел действующий чемпион в полулёгком весе Алекс Волкановски. Австралиец не особо раздумывал и принял поединок на коротком уведомлении, а теперь жаждет реванша с Махачевым. Исламу и вовсе не было разницы, с кем биться. Сразу после новости об Оливейре он сказал менеджеру, что выйдет с тем, кого ему дадут. А в соглавное событие к Чимаеву отправился недавний король полусреднего веса Камару Усман. И от такой замены в шоке был даже бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Визуально турнир стал только ярче, потому что вы найдёте невероятно мало случаев, когда бойцы уровня Волкановски и Усмана вписываются в поединок с крайне опасным соперником в такие сроки. И короткие уведомления, которые оставляют множество вопросов, делают этот турнир скорее странным. Как бы ни завершились главные бои UFC 294, найдётся место сомнениям. Будут вопросы, а какими могли быть поединки, если бы все главные участники прошли полный лагерь и акклиматизацию. Ну а в случае побед Махачева и Чимаева им просто не отдадут должное, списав всё на то, что соперники приехали с коротким лагерем. В то же время мы потеряли ожидаемый реванш Оливейры с Исламом. Да, первый бой был абсолютно неконкурентным, но Чарльз никогда не проигрывал реванши и интригу создать мог. А конфликт Чимаева и Косты выглядел захватывающим и тянулся больше года. Разборку этих парней точно хотелось увидеть и заодно оценить, как борьба Хамзата работает против больших ребят.

Ну а теперь победа Махачева над Волкановски и вовсе может отбросить австралийца далеко даже от мыслей снова подняться в лёгкий вес, потому что смысла в трилогии не будет. Бойцы из рейтинга полусреднего веса Чимаев и Усман будут биться за то, чтобы выйти на титульник в среднем весе. И от всех этих сомнений, которые плодятся и будут плодиться, предстоящий турнир выглядит всё более странным. Но стоит признать, что при этом остаётся столь же ожидаемым.