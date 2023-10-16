Реванш Махачева и Волкановски, битва Чимаева и Усмана. Топ-6 боёв предстоящей недели

А ещё в списке шикарные боксёрские поединки и очередной шанс для Анкалаева.

Начинается очередная неделя, которая готовит большое количество ярких событий в мире смешанных единоборств и бокса. Безусловно, главным станет турнир UFC 294, который собрал огромное количество топовых боёв с участием российских спортсменов. Но и помимо него будет на что посмотреть. Сразу несколько топовых поединков запланировано в профессиональном боксе. Мы подготовили список из шести главных событий предстоящей недели (с 16 по 22 октября), которые просто необходимо отметить в своём календаре.

19 октября. Альберт Батыргазиев – Эндер Луцес

19 октября в Перми пройдёт турнир по профессиональному боксу от лиги Ural FC (Ural Fighting Championship). Он запланирован в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В главном событии вечера выступит олимпийский чемпион — 2020 Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6). Наш соотечественник получил в оппоненты непобеждённого венесуэльца Эндера Луцеса (20-0, КО 16). Поединок пройдёт в 10-раундовом формате. Оба боксёра великолепно используют свою нокаутирующую мощь, поэтому бой вряд ли доберётся до судейского решения.

21 октября. Джошуа Буатси – Дэн Азиз

21 октября в Лондоне (Англия) состоится очень интересный боксёрский турнир. Особенно любопытным выглядит бой, в котором зарубятся Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) и Дэн Азиз (19-0, 13 KO). Оба боксёра идут непобеждёнными, поэтому рассчитывают сохранить в своём рекорде заветный «нолик». Кроме того, на кону стоит очень многое. Соперники проведут претендентский бой по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). А это значит, что победитель получит возможность сразиться за заветный чемпионский пояс с россиянином Дмитрием Биволом.

Джошуа Буатси Фото: Matthew Lewis/Getty Images

21 октября. Джек Кэттеролл – Хорхе Линарес

21 октября жара будет не только в Лондоне. Параллельно другой турнир состоится в Ливерпуле (Англия). Там главным событием выглядит поединок, в котором сойдутся Джек Кэттеролл (27-1, 13 KO) и Хорхе Линарес (47-8, 29 KO). 38-летний венесуэлец вновь выйдет в ринг. Он является очень титулованным боксёром, а теперь вновь не дерётся без шанса получить пояс. На кону будет стоять титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Хорхе Линарес Фото: David Becker/Getty Images

21 октября. Магомед Анкалаев – Джонни Уокер

21 октября состоится фантастический турнир UFC 294. Многие называют его самым ожидаемым и главным в 2023 году. После длительного простоя в октагон возвращается Магомед Анкалаев (18-1-1). Его соперником станет Джонни Уокер (21-7). Россиянин последний поединок провёл 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282. Тогда он сражался за титул с Яном Блаховичем, дело завершилось ничьей. И Анкалаева откровенно откинули от чемпионской гонки. Теперь Магомед получил шанс исправить положение дел. Но в соперниках опасный бразилец, который идёт на серии из трёх побед.

21 октября. Камару Усман – Хамзат Чимаев

Всё тот же турнир, но уже соглавный поединок. И там наконец-то выступит Хамзат Чимаев (12-0). Борз должен был биться с Пауло Костой. Но в последний момент бразилец отказался выходить в клетку. Замену получилось найти практически моментально. И в качестве нового оппонента напротив Чимаева окажется сам Камару Усман (20-3)! Нигериец проиграл дважды подряд, оба раза не совладав с Леоном Эдвардсом. Однако теперь он намерен прервать чёрную полосу.

21 октября. Ислам Махачев – Александр Волкановски

А в главном событии вечера сойдутся Ислам Махачев (24-1) и Александр Волкановски (26-2). Их ждёт реванш. Впервые соперники бились 11 февраля 2023 года на турнире UFC 284. И тогда россиянин победил единогласным решением судей. Теперь австралиец попытается взять реванш. Правда, ситуация усугубляется тем, что о выходе на поединок Алекс узнал лишь за 11 дней до турнира. Но Волкановски настроен решительно и отступать не собирается.

Стоит отметить, что UFC 294 порадует целой россыпью ярких поединков. Помимо указанных, внимание привлекают бои Икрама Алискерова и Ворли Алвеса, Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова, Тима Эллиотта и Мухаммада Мокаева, Виктории Дудаковой и Джин Ю Фрей. А ещё состоится долгожданный дебют Шары Буллета, соперником которого станет Бруну Силва.