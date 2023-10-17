«Махачев не знает, что такое сабмишен». Тренер Волкановски ненавидит самбо и много болтает

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294. В главном бою вечера свой чемпионский пояс в лёгком весе будет защищать россиянин Ислам Махачев. Изначально его соперником должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Но он получил неприятнейшее повреждение и был вынужден сняться с поединка. В итоге замену нашли практически моментально. На уведомлении в 11 дней в клетку выйдет австралиец Александр Волкановски.

Любопытно, что чемпион организации в полулёгком весе практически не разгоняет предстоящий поединок. Но вместо него за дело взялся тренер – Крейг Джонс. Он решил замахнуться на великое единоборство: «Мы много слышали о самбо, но никогда не видели, как оно работает. Если Ислам сделает сабмишен, то это будет сабмишен в джиу-джитсу. Если он проведет тейкдаун, то это будет тейкдаун в дзюдо. Самбо — это миф, для меня его не существует.

Победа Волкановски сделает его человеком, который продемонстрировал слабость самбо. Это превзойдёт его наследие в ММА, потому что мы убьём ещё одно боевое искусство. Большинство боевых искусств были убиты в 1993 году. Каким-то образом самбо дохромало и продержалось до 2023-го. Так что Волкановски убьёт самбо, и мы перестанем слышать об этом русском танце».

А главное, наставник Волкановски решил задеть Махачева тем, что первый поединок добрался до судейского решения. И сделал это в довольно своеобразной манере.

Крейг Джонс тренер Александра Волкановски, чемпиона UFC в полулёгком весе «Перед первым поединком мы много времени потратили впустую, работая над защитой от сабмишенов. Как оказалось, Ислам не знает, что это такое. Он просто висит на спине соперника 20 минут. Теперь мы будем выбираться из-под его контроля. В прошлый раз от него не было никакой угрозы сабмишенов. Алекс просто восстанавливал силы и бил в ответ. В этот раз мы будем действовать по-другому».

Понятно, почему Крейг хочет задеть Махачева. Видимо, он никак не может простить Хабибу Нурмагомедову знаменитую фразу про самбо и джиу-джитсу. В 2013 году Орёл перед своим боем против Тьяго Тавареса в Бразилии вышел с майкой, на которой была написана фраза, ставшая культовой: «Если бы самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу».

Хабиб Нурмагомедов Фото: JOSH HEDGES/GETTY IMAGES

Сам Джонс является многократным призёром чемпионатов мира по джиу-джитсу. И Крейг никак не может успокоиться. Он очень хочет, чтобы подопечный доказал: самбо слабее его любимого вида единоборств. Правда, сделать это будет невероятно сложно. На стороне самого российского вида единоборств – история. Выходцы из самбо даже сейчас составляют элиту MMA.

Просто посмотрите на фамилии, и всё сразу встанет на свои места. С самбо начинали братья Емельяненко. В 10 лет на свою первую тренировку пришёл Фёдор, а затем привёл за собой и Александра. Махачев и Нурмагомедов также занимались в детстве самым российским единоборством. Денис Гольцов и Михаил Мохнаткин, Вадим и Виктор Немковы. Из самбо выходили чемпионы, которые в дальнейшем на протяжении длительного времени прославляли Россию на международной арене.

Ислам Махачёв Фото: sambo.ru

Конечно, у джиу-джитсу тоже много достойных представителей. Но чаще всего их встречи с самбистами завершаются разочарованием. Ещё свежо в памяти сражение Махачева и Оливейры. Тогда уже во втором раунде россиянин отправил соперника в партер и задушил. Финишировал оппонента Ислам именно сабмишеном. Поэтому Крейгу стоит почитать историю, а также посмотреть поединки, в которых сходились представители самбо и джиу-джитсу.

Можно не сомневаться, Ислам видел слова Крейга. А наши бойцы с большим трепетом относятся к самбо. Поэтому теперь россиянин приложит максимальные усилия, чтобы финишировать соперника именно сабмишеном. Джонс хотел помочь подопечному, но может сыграть лишь негативную роль. Австралийцу на 11-дневном уведомлении будет очень непросто удержать злого Махачева. И если Волкановски будет вынужден сдаться, у Ислама появится отличная возможность позлорадствовать над наставником соперника.