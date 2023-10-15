UFC 294: Волкановски идёт к поясу Махачева, Усман с показа мод — в клетку к Чимаеву. LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится главный турнир года – UFC 294. Он привлекает особенное внимание фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде состоится долгожданный дебют Шары Буллета, соперником которого станет Бруну Силва. Также болельщиков ждёт женский бой Виктории Дудаковой и Джин Ю Фрей.
А в основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.
А в главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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❗️ Усман рассказал, как отреагировал на организацию боя с Чимаевым
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Когда мне позвонили, я только вышел из зала. Очевидно, это моя работа, это то, чем я занимаюсь. Я профессионал.
Итак, я вышел из зала, а затем мне позвонил мой менеджер, и я сразу пришёл в возбуждение. Вас волнует то, что может произойти, будто я имею шанс выиграть в лотерею миллиард долларов. Так что я взволнован.
Я позвонил своим тренерам, и никто меня не отговаривал. Я сказал: «Дайте мне проспаться». На следующий день я проснулся готовым и написал менеджеру: «Давай сделаем это», — приводит слова Усмана TMZ.
Где смотреть турнир UFC 294
Посмотреть трансляцию турнира UFC 294 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🗣 Анкалаев прокомментировал предстоящий бой с Джонни Уокером
Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое с бразильцем Джонни Уокером, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Он очень яркий боец, который дерётся, пытается показывать всё, чем владеет. Единственное, что у него есть — нестандартная ударная техника в стойке.
Может ли он создать проблемы в плане борьбы? Я не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне в борьбе что-то показать. В этом плане я не вижу опасности, вообще», — сказал Анкалаев в интервью MMA.Metaratings.ru.
Дата и время турнира UFC 294
Турнир UFC 294 состоится 21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартует в 17:00 по московскому времени. Старт основного карда – в 21:00 мск.
5️⃣❌ Волкановски: постараемся, чтобы бой с Махачевым не прошёл пять раундов
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски заявил, что настроен на досрочную победу в предстоящем реванше с россиянином Исламом Махачевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это будет захватывающе. Очевидно, я способен потрясти его. Мы постараемся, чтобы этот бой не продлился пять раундов. Я хочу покончить с этим раньше. Не хочу проверять его выносливость. Не поймите неправильно — я считаю, что способен на это, но мы не будем пытаться это сделать.
Учитывая, что я отдохнул как ментально, так и физически, я буду опасным парнем. Планирую нокаутировать его», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 294
- Ислам Махачев – Александр Волкановски;
- Хамзат Чимаев – Камару Усман;
- Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
- Икрам Алискеров – Ворли Алвес;
- Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
- Тим Элиот – Мухаммад Мокаев;
- Мохаммад Яя – Тревор Пик;
- Джавид Башарт – Виктор Генри;
- Майк Бриден – Аншул Джубри;
- Натаниэль Вуд – Муххамад Наимов;
- Седрик Думас – Абу Азайтар;
- Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
- Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.