А ещё в карде дебют Шары Буллета и попытка Анкалаева вернуться в титульную гонку.

UFC 294: Волкановски идёт к поясу Махачева, Усман с показа мод — в клетку к Чимаеву. LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится главный турнир года – UFC 294. Он привлекает особенное внимание фанатов смешанных единоборств из России. В предварительном карде состоится долгожданный дебют Шары Буллета, соперником которого станет Бруну Силва. Также болельщиков ждёт женский бой Виктории Дудаковой и Джин Ю Фрей.

А в основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.

А в главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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