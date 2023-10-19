Пресс-конференция UFC 294: Махачев заставит молчать Волкановски, Чимаев даст жару. LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В его рамках состоится большое количество топовых противостояний. В основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном же поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.

А в главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.

19 октября пройдёт пресс-конференция, на которой будут все главные звёзды этого вечера. Соперники получат отличную возможность обратиться друг к другу, а также ответить на вопросы журналистов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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