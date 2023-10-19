Пресс-конференция UFC 294: Махачев заставит молчать Волкановски, Чимаев даст жару. LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В его рамках состоится большое количество топовых противостояний. В основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном же поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.
А в главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.
19 октября пройдёт пресс-конференция, на которой будут все главные звёзды этого вечера. Соперники получат отличную возможность обратиться друг к другу, а также ответить на вопросы журналистов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
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🏁 Усман — о бое с Чимаевым: вся карьера готовила меня к этому моменту
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Это ведь происходит не впервые. Безумие, но это то же самое место. Вся карьера готовила меня к этому моменту. После своего первого профессионального боя я долго не мог выступить, но вы должны оставаться в зале и надеяться, что уже через пару недель будете драться. Вот чем мы занимаемся, бойцы дерутся.
Для меня это возможность, ещё одна возможность испытать себя, выйти на другой уровень, это часть жизни. Вы переживаете невероятные подъёмы и глубочайшие падения», — сказал Усман на пресс-конференции.
❤️ Камару Усман назвал свой любимый бой в карьере
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман назвал своё любимое выступление в профессиональной карьере.
«Большинство не может угадать, какой мой бой является любимым. Первый бой с Масвидалем? Нет, это первый бой с Ковингтоном. Большинство скажет, что это самый опасный бой, который у меня был.
Этот бой был невероятным вызовом, в нём было нечто первобытное. Я ни о чём не думал и ни о чём не переживал. Я вложил свою душу в этот бой. Не было ничего, что отвлекло бы меня в тот вечер. После мне сказали, что я пропустил много ударов, но это был самый весёлый бой, который у меня был. И я осознавал, что таких моментов будет немного», — сказал Усман на пресс-конференции.
😱 «Этот парень — тупица». Макгрегор жёстко высказался об Исламе Махачеве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о действующем обладателе титула организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.
Макгрегор отреагировал на высказывание Махачева, раскритиковавшего на пресс-конференции рейтинг pound-for-pound.
«Этот парень – тупица. Вот что случается, когда родственники спят друг с другом и у них рождается ребёнок. Вот результат», — написал Макгрегор в социальных сетях.
💥 Шара Буллет заявил, что хочет дебютировать в UFC с российским флагом
Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, готовящийся дебютировать в организации на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), отреагировал на слова генерального директора Даны Уайта.
Напомним, ранее Уайт заявил, что всем бойцам разрешается выходить на поединки с национальными флагами.
«Возможно, сейчас найду флаг и дам как минимум одному из своих секундантов, чтобы пронёс его. Очень рад, что UFC разрешил флаги. Мне нравится девиз: «Спорт вне политики». Спорт — посол мира. Я благодарен Дане Уайту, что он так управляет организацией, что не даёт политике проникнуть в спорт», – приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.
Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 294
«Чемпионат» осветит основные события предстоящей пресс-конференции перед турниром UFC 294.
🤼♂️ Чимаев — о бое с Усманом: Хабиб показал, чего стоит американская борьба
Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом организации Камару Усманом, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Американская борьба сильно отличается от борьбы горцев. Вы помните, что Хабиб Нурмагомедов сделал с Джастином Гэтжи? Я видел, как Гэтжи борется с Усманом, и они сопоставимы. Возможно, Усман немного лучше из-за того, что тяжелее.
Хабиб показал настоящее борцовское умение. Все понимают, что борьба со мной — это борьба с Хабибом, а он показал, чего стоит американская борьба», — сказал Чимаев на пресс-конференции.
Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 294
Пресс-конференция перед турниром UFC 294 состоится 19 октября в 16:00 по московскому времени. Соперники получат отличную возможность обратиться друг к другу, а также ответить на вопросы журналистов.
🔁 Тренер Махачева объяснил, почему Ислам был готов к замене соперника на UFC 294
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему его подопечный не беспокоится из-за замены бразильца Чарльза Оливейры на австралийца Алекса Волкановски в преддверии турнира UFC 294.
«Исламу всё равно, поэтому мы способны изменить план в любой момент. Мы можем менять его столько раз, сколько захотим, потому что Ислам – универсал. У него есть всё. Он владеет боксом, борьбой, джиу-джитсу и самбо.
Поэтому нас не волнует, как мы будем готовиться. Он готов дать отпор любому, кто войдёт в клетку», — приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 294
Посмотреть трансляцию турнира UFC 294 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💰 Усман ответил на слова Чимаева, заявившего, что он дерётся из-за денег
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман ответил на слова Хамзата Чимаева, заявившего, что он согласился драться с ним на коротком уведомлении из-за денег.
«Как вы считаете, у меня есть деньги? Что ж… Дело определённо не в деньгах. Я просил об этом бое… изначально, когда он был в моём весе. Однако не уложился в вес, не знаю, сколько раз…
Мне всё равно, это одна из тех ситуаций, когда ты пытаешься ухватиться за возможность, хочешь прочувствовать это. Когда я ждал боя, люди говорили: «С кем он дерётся? Он уже дрался с этим парнем дважды, трижды», — сказал Усман на пресс-конференции.
Дата и время турнира UFC 294
Турнир UFC 294 состоится 21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартует в 17:00 по московскому времени. Старт основного карда – в 21:00 мск.
💀 Джон Джонс ответил Махачеву, раскритиковавшему его лидерство в рейтинге P4P
Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс отреагировал на критику действующего обладателя титула организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.
«Тяжела голова, носящая корону. Критика естественна. Я хотел бы призвать молодых бойцов бить некоторые из моих рекордов вместо того, чтобы говорить. Вот это будет круто», — написал Джонс в соцсети Х (ранее Twitter).
Полный кард турнира UFC 294
- Ислам Махачев – Александр Волкановски;
- Хамзат Чимаев – Камару Усман;
- Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
- Икрам Алискеров – Ворли Алвес;
- Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
- Тим Элиот – Мухаммад Мокаев;
- Мохаммад Яя – Тревор Пик;
- Джавид Башарт – Виктор Генри;
- Майк Бриден – Аншул Джубри;
- Натаниэль Вуд – Муххамад Наимов;
- Седрик Думас – Абу Азайтар;
- Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей;
- Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.