Чимаев и Волкановски заработают больше Махачева? Главное — о гонорарах бойцов на UFC 294

В субботу, 21 октября, в Абу-Даби состоится UFC 294, который возглавит реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Для российского бойца это вторая защита титула, но впервые именно он будет главным хедлайнером крупного турнира. В Австралии он тоже выступал в качестве чемпиона, но это была территория соперника.

Принято считать, что ивенты в Абу-Даби приносят бойцам доход сверх стандартного гонорара, но сам Махачев отмечал, что дополнительных выплат нет, однако условия для бойцов создаются отличные. Но всё же попробуем примерно предположить, какие гонорары получат главные звёзды предстоящего турнира UFC.

Ислам Махачев в феврале 2022 года провёл поединок с Бобби Грином и получил за него $ 211 тыс. Эта сумма уже включает в себя бонус за победу. Однако следующий бой россиянина был уже за титул и возглавлял номерной турнир, так что и оклад, разумеется, значительно подрос. Так, просто за выход в октагон Ислам, по информации разных источников, получил $ 500 тыс. Но были ещё бонус за победу в размере $ 100 тыс., бонус за лучшее выступление в $ 50 тыс., плюс разные отчисления от спонсоров и рекламы. И, что немаловажно, Махачев получил процент от PPV, что, вероятно, позволило ему получить суммарно чуть больше $ 1 млн — в пять раз больше, чем за предыдущий бой. При всём этом сообщалось, что заработок Оливейры оказался как минимум не меньше.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Уже в статусе чемпиона Ислам отправился в Австралию. Его базовый гонорар, судя по разным источникам, уже был не ниже $ 700 тыс., но общая сумма заработка за бой с Волкановски вновь оказалась в районе $ 1,1 млн. Сам Алекс за этот бой получил больше. Он был главной звездой турнира, его доля от PPV выше. Теперь бойцы в совершенно других позициях. В Абу-Даби Махачев точно заработает больше, чем в предыдущих боях, так как за последний год он превратился в полноценную звезду промоушена, да и турнир должен показать хорошие показатели по PPV, а это благоприятно скажется на чеке российского бойца.

Но есть и нюанс. Вероятно, Волкановски даже в такой позиции заработает не меньше, а может, и больше. Во-первых, менеджер австралийца Эш Белкастро сообщил, что Алекс получил новый контракт сразу после того, как принял бой с Махачевым на коротком уведомлении. Конечно, суммы, прописанные в соглашении, не озвучивались, но была фраза о том, что теперь Волкановски будет получать на уровне главных звёзд промоушена.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в этот раз базовый гонорар претендента будет приближаться к миллиону, а добавим к этому прибавку за согласие спасти турнир на коротком уведомлении, которая точно будет, и получим солидный заработок. Возможно, даже выше, чем у Ислама.

Есть и второй нюанс — главная суперзвезда этого турнира, скорее всего, бьётся не в мейн-ивенте. Дана Уайт уже неоднократно говорил, что Хамзат Чимаев входит в число главных активов промоушена. А бывший боец, ныне аналитик Чейл Соннен предполагал, что именно бой Чимаева будет наиболее интересным для американского рынка, а именно оттуда UFC получает львиную долю PPV. У Хамзата слетел соперник, но с точки зрения статуса и звучности имени Камару Усман сделает афишу UFC 294 ещё более привлекательной. Не будем забывать, что это в недавнем прошлом доминирующий чемпион полусреднего веса.

По словам Чимаева, за последний поединок с Нейтом Диазом, который в итоге сорвался, ему гарантировали $ 1 млн и процент от PPV. В итоге Борз дрался с Кевином Холландом, но есть сомнения, что его чек стал сильно меньше. Вполне вероятно, что Хамзат превзойдёт по деньгам даже участников главного боя. Камару Усман, в свою очередь, в августе 2022 года получил за бой с Эдвардсом базовый гонорар в размере $ 500 тыс. Это не считая процента от PPV, спонсоров и различных бонусов. Камару тогда проиграл нокаутом, но не потерял свой контракт. В марте за реванш с Леоном он заработал примерно те же цифры. Теперь Усман не только получит солидный гонорар, но и бонус за «спасение боя», а это сделает сумму ещё более впечатляющей.

Магомед Анкалаев, чей бой станет третьим по значимости на турнире, пока не может похвастаться высокими гонорарами, несмотря на высокое место в рейтинге и отличную серию без поражений. В 2021 году за победу над Волканом Оздемиром российский боец заработал $ 116 тыс. с учётом бонуса за победу. В июле 2022 года его базовый оклад за бой с Энтони Смитом уже подрос. Анкалаев за это время успел возглавить турнир серии Fight Night с Тиаго Сантосом и победить, так что гонорар уже был примерно $ 150 тыс. А победы помогали зарабатывать ещё больше. По информации некоторых источников, за бой с Яном Блаховичем Магомед получил уже $ 200 тыс. базового оклада и долю с PPV, показатель которых, вероятнее всего, был не очень большим. И в бою с Джонни Уокером дагестанец таких денег не получит. Статус поединка другой, значимость для турнира тоже совершенно другая.

Кстати, сам Уокер получает не сильно меньше. За победу над тем же Смитом в мае он получил чуть больше $ 150 тыс., то есть его базовый оклад близок к Анкалаеву, несмотря на то что российский боец — второй в рейтинге, а бразилец — седьмой. Очевидно, что проблемы Магомеда с медийностью влияют и на его заработок.

Мухаммад Мокаев и Саид Нурмагомедов тоже достаточно давно выступают в UFC. Первый провёл уже четыре поединка в лучшем промоушене мира и входит в рейтинги, так что его гонорар уже подрос. После трёх поединков он писал в социальной сети, что пока получает базовые $ 16 тыс. Бой с Тимом Эллиоттом должен принести значительно больше, и сумма уже приближается к $ 50 тыс. Сам Эллиотт уже считается ветераном промоушена, и его чек точно будет пожирнее. Предполагается, что он получит около $ 80–100 тыс.

Мухаммад Мокаев Фото: PA Images via Getty Images

У Саида Нурмагомедова уже восемь боёв в UFC (6-2), и он уже на неплохом счету в организации. Сообщалось, что за бой с Коди Стаманном в начале 2022 года он получил гарантированные $ 60 тыс. Соответственно, эта сумма не снижалась и в последующих трёх поединках и не снизится теперь.

Идём дальше, Икрам Алискеров и Виктория Дудакова — новички UFC. Оба пришли через Претендентскую серию и вряд ли получили контракт, который отличается от стандартного. Как правило, новички начинают с $ 12 тыс. за выход и $ 12 тыс. за победу, плюс спонсоры, плюс возможный бонус за лучшее выступление или лучший бой. То есть в лучшем случае сумма добежит примерно до $ 70–75 тыс. Но есть в карде и ещё один новичок — Шарабутдин Магомедов. Шара уже неоднократно в интервью давал понять, что контракт у него далёк от стандартов для новичков. Последнее, что мы узнали от российского бойца по поводу зарплаты — в сумме фигурируют пять нулей.

То есть, скорее всего, речь идёт о базовых $ 100 тыс. Так что от Магомедова многого ждут в UFC, раз согласились пойти на такие условия при том, что у Буллета нет больших регалий в мире ММА.