Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Тест ММА, UFC 294 трансляция, Ислам Махачев — Алекс Волкановски во сколько бой, Хамзат Чимаев — Камару Усман, UFC 294

10 вопросов любителю ММА. Насколько хорошо вы знаете участников UFC 294?
Александр Фролов
Насколько хорошо вы знаете участников UFC 294?
Комментарии
Если ответите правильно хотя бы на половину — вы уже эксперт.

До самого ожидаемого турнира года в смешанных единоборствах — UFC 294 — фактически остаются считаные часы. Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Александр Волкановски, Шара Буллет — все эти ребята подарят нам зрелище высочайшего уровня. Да и в целом кард UFC 294 получился просто потрясающим, даже если оставить в стороне патриотические чувства. Будем надеяться, что и сами бои турнира в Абу-Даби нас порадуют.

Вспоминаем главные победы Махачева:
Лучший бой Махачева: нокаут Тибау, уничтожение Оливейры или битва с Волкановски?
Рейтинг
Лучший бой Махачева: нокаут Тибау, уничтожение Оливейры или битва с Волкановски?

Ну а скрасить ожидание поможет небольшая викторина для любителей ММА. Проверьте, насколько хорошо вы знаете участников UFC 294!

Если у вас не открывается наш тест, вы можете пройти его по ссылке.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android