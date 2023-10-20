10 вопросов любителю ММА. Насколько хорошо вы знаете участников UFC 294?

Если ответите правильно хотя бы на половину — вы уже эксперт.

До самого ожидаемого турнира года в смешанных единоборствах — UFC 294 — фактически остаются считаные часы. Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Александр Волкановски, Шара Буллет — все эти ребята подарят нам зрелище высочайшего уровня. Да и в целом кард UFC 294 получился просто потрясающим, даже если оставить в стороне патриотические чувства. Будем надеяться, что и сами бои турнира в Абу-Даби нас порадуют.

Ну а скрасить ожидание поможет небольшая викторина для любителей ММА. Проверьте, насколько хорошо вы знаете участников UFC 294!

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