Вышла под песню «Я русский» и сломила американку. Дудакова снова побеждает в UFC!

В Абу-Даби стартовал турнир UFC 294. В предварительном карде выступила россиянка Виктория Дудакова, которая разделила клетку с опытной 38-летней американкой Джин Ю Фрей. Это был единственный женский бой турнира.

Виктория подошла к бою с Фрей с идеальным рекордом 8-0. Удивительно, но Дудакова начинала спортивную карьеру совсем в другом направлении: занималась плаванием, неоднократно становилась победительницей чемпионатов страны по юниорам и выполнила норматив мастера спорта. Но всё же тяга к боевым искусствам, которая была у Виктории с детства, оказалась сильнее, и в 16 лет Дудакова увлеклась панкратионом и кикбоксингом. В новых для себя видах спорта Виктория освоилась довольно быстро, показывала отличные результаты, после чего решила перейти в ММА.

В смешанных единоборствах Дудакова начинала с различных российских лиг и, одержав пять побед, попала в Претендентскую серию Даны Уайта, где победила бразильянку Майру Силву. После чего и получила контракт с лучшей лигой мира. Дебют в UFC получился для Виктории более чем успешным: на 34 секунде россиянка провела тейкдаун, Истела Нунес неудачно упала и получила травму, а Дудакова одержала дебютную победу в лиге.

Во втором поединке в UFC в соперницах у россиянки оказалась опытная американка Джин Ю Фрей, за плечами которой было 20 профессиональных поединков. Начинала Джин с таких лиг как SCS, Invicta и даже Rizin, после чего подписала контракт с UFC. В лучшей лиге мира американка выступает с 2020 года, одержала две победы и потерпела три поражения.

К сожалению, Виктория не сумела уложиться в лимит своей весовой категории. Россиянка даже разделась за ширмой, но и это не помогло: Дудакова превысила максимально допустимую цифру на 200 граммов. Из-за этого Виктория вынуждена отдать 20% своего гонорара сопернице. Зато в октагон, как и обещала, Виктория вышла под известный хит исполнителя SHAMAN «Я русский».

Россиянка с первых секунд поединка занимала центр клетки, поддавливала американку и периодически взрывалась серией на руках, несколько раз Виктория заходила в клинч, где выбрасывала мощные удары коленями. Фрей же старалась отвечать на атаки россиянки, действуя вторым номером. Во второй половине раунда девушки столкнулись головами, рефери сделал паузу, после чего бой продолжился. Несколько раз Дудакова пыталась пройти в ноги, американка защищалась, но Виктория переходила в клинч, где активно добавляла колени. На последних секундах раунда Дудакова сумела поймать Фрей левым боковым, после чего Джин оказалась на полу. Россиянка бросилась добивать, но прозвучал гонг, который спас американку.

На старте второго раунда Виктория вновь донесла несколько мощных ударов до цели, после чего американка сумела провести тейкдаун и закрепиться сверху. Джин пыталась улучшить позицию, но при этом практически никак не атаковала Викторию. Несколько раз Дудакова скидывала с себя соперницу, но подняться в стойку удалось лишь за полторы минуты до конца раунда. Дудакова тут же пошла в атаку, работала сериями на руках и выбрасывала кики по корпусу.

Третий раунд начался с атак Виктории, на руках россиянка явно перебивала соперницу. Фрей попыталась несколько раз провести тейкдаун, но Дудакова справлялась с этими попытками. Активно использовала джеб россиянка, который раз за разом достигал цели. За минуту до конца раунда американка вновь попытался пройти в ноги, но Дудакова справилась с этой попыткой, и практически минуту спортсменки провели в клинче.

В итоге бой дошёл до судейского решения. Все рефери отдали победу россиянке со счётом 29-28. Виктория остаётся непобеждённой спортсменкой и продолжает поход за титулом UFC.