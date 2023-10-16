В Абу-Даби блеснут не только суровые парни из России. Дудакова взлетает быстрее Махачева

Осталось меньше недели до самого ожидаемого турнира года – UFC 294. Кард будет буквально изобиловать огненными противостояниями. Любопытно, что в его рамках запланирован всего лишь один женский поединок. Но от этого он вызывает лишь повышенный интерес, а девушки чувствуют ответственность. Право выступить на главном старте года выпало Виктории Дудаковой. Теперь она попытается показать себя максимально ярко в компании наших парней.

Карьера Виктории пока складывается просто великолепно. Начинала Дудакова в разных промоушенах, среди которых были AMC Fight Nights и Gorilla Fighting. А первых серьёзных успехов получилось добиться в Open Fighting Championship. Там россиянка завоевала титул чемпионки Гран-при Open FC в минимальном весе. А дальше пришлось преодолевать серьёзные трудности, чтобы прорваться в лучшую лигу на планете.

30 августа 2022 года Дудакова выступила на турнире Dana White’s Contender Series. Соперницей Виктории стала бразильянка Мария Силва. Оппонентка считалась фаворитом, а ещё ситуация усугублялась травмой россиянки. Наша соотечественница получила серьёзное повреждение ноги, что было хорошо заметно и по ходу, и после поединка. Но Дудакова продемонстрировала невероятный характер и волю к победе. Судьи заняли сторону Виктории единогласно. Поэтому Дана Уайт просто не мог оставить уроженку Волгограда без контракта.

А в UFC Дудакова стартовала ещё более ярко. Её соперницей на турнире UFC Vegas 77 стала другая бразильянка – Истела Нуньес. Россиянка была невероятно заряжена на победу. Буквально в первые же мгновения боя она прошла оппонентке в ноги и повалила на канвас, а затем провела шикарный болевой приём. Нуньес была вынуждена признать превосходство Виктории и сдаться. На это нашей соотечественнице понадобилось всего лишь 34 (!) секунды.

Прошло чуть более трёх месяцев, а Дудакова уже получила возможность выступить на главном для фанатов смешанных единоборств из России турнире года. Что ещё более ценно, это единственный женский поединок в карде. Лига лишний раз продемонстрировала, что рассчитывает на Викторию и готова подкидывать ей самые серьёзные вызовы. А так и до пояса недалеко! Пока россиянка летит буквально ракетой. И остановить девушку с таким характером будет невероятно сложно.