Кто круче — Хабиб или Махачев? Мы точно знаем ответ, но он понравится не всем

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся фантастический турнир UFC 294. В главном бою вечера российский чемпион Ислам Махачев защищал свой пояс в лёгком весе. В соперниках оказался австралиец Александр Волкановски, который вышел на 11-дневном уведомлении, проявив фантастическую смелость.

Правда, особенной борьбы не получилось. Уже в первом раунде россиянин брутально финишировал соперника.

Исламу уже не избежать сравнений с легендарным другом – Хабибом Нурмагомедовым. У них действительного много общего. Если Махачев одержит ещё одну победу в своём дивизионе – он сравняется с Орлом по количеству удачных защит пояса. Оба – доминирующие чемпионы. Пожалуй, сильно отличается лишь манера побед. Любопытно, что виктория с Оливейрой была добыта после классного удара в стойке, а Волкановски Ислам практически вырубил. Хабиб же делал ставку на свою борьбу, где ему попросту не было равных.

Можно бесконечно спорить о том, кто круче – Хабиб или Ислам. На стороне Нурмагомедова «нолик» в графе поражений. У Махачева козырь в виде двух побед над действующим чемпионом другого дивизиона. А главное, он намеревается пойти штурмовать полусредний вес. И если у Ислама это получится, россиянин может превзойти Орла, стать двойным чемпионом организации.

В жизни Хабиба был свой главный поединок в карьере. Это, безусловно, победа над Конором Макгрегором. Именно тогда россиянин окончательно доказал всем, что является настоящей глыбой. И снял лишние разговоры о своих слабых сторонах. После первого поединка с Волкановски многие говорили, что победа Ислама не совсем заслуженная. И Махачев выдал свой главный бой. Он уничтожил Алекса и заставил замолчать всех скептиков.

Но стоит ли сравнивать бойцов? Хабиб – идеальный пример непобеждённого чемпиона. Он выходил против лучших представителей своего дивизиона и стирал их в порошок. Достаточно просто вспомнить, что все три защиты чемпионского титула получились досрочными. Ислам – более универсален и не боится новых вызовов. Он дважды принял вызов в виде одного из самых культовых бойцов организации. И со второй попытки лишь убедительнее расправился с Великим.

А ещё Ислам является примером того, что даже «единичка» в графе поражений не мешает стать легендарным. Он проиграл Адриану Мартинсу во втором поединке в UFC. А затем начал рвать и метать. Победная серия Махачева достигла 13 побед подряд. Напомним, ровно столько же в лучшей лиге на планете было у Хабиба. А это значит, что всего один шаг отделяет Ислама от того, чтобы превзойти Орла.

Сам Махачев вряд ли придаёт этому значение. Он прекрасно понимает, что идёт по своему уникальному пути. А Орёл искренне радуется за своего наследника, помогает достигать новых высот. И не нужно никаких сравнений. Ислам и Хабиб – великие. Возможно, именно потому, что всегда шли рядом и помогали друг другу, а не пытались бежать наперегонки.