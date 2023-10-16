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Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, когда бой, 28 октября 2023 года, кто фаворит, Майк Тайсон

Сколько ест Фьюри и кто тренирует Нганну? Всё о грандиозном бое чемпионов по боксу и ММА
Игорь Некрасов
Всё о грандиозном бое Фьюри — Нганну
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Парни заработают столько, что вряд ли смогут унести в одиночку.

28 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его уникальный поединок: чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри разделит ринг с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, который дебютирует в профессиональном боксе.

Изначально многие эксперты восприняли организацию этого поединка в штыки, ведь большинство хотели увидеть бой Фьюри с Александром Усиком. Но стороны не сумели договориться, и в соперники Цыганский король выбрал Нганну, который уже давно хотел провести денежный боксёрский поединок.

Он шансах Нганну:
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?

Нганну практически сразу после официального объявления поединка отправился в зал и начал подготовку к дебюту. Более того, помогать Фрэнсису вызвался легендарный Майк Тайсон. Да, скорее всего, это некий пиар-ход, о чём говорил тренер экс-чемпиона UFC Эрик Никсик, но всё же присутствие, хоть и кратковременное, в тренировочным лагере Нганну такой легенды, как Тайсон – это большой шаг вперёд в приобретении опыта.

«Участие Тайсона? Это, скорее, рекламный ход. Но каждый раз, когда Майк был здесь, мы понимали, насколько это здорово. Очевидно, что он не может быть с нами постоянно и не проводит много тренировок, но, когда Майк здесь, он передаёт невероятный опыт. Не только богатство знаний, но и энергию. Чувствуешь напряжение, когда этот чувак находится с тобой в одной комнате», — рассказал Никсик в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Конечно, отсутствие боксёрского опыта – главный недостаток Нганну в предстоящем бою. Десять раундов по три минуты, большие перчатки, ринг вместо клетки – всё это в новинку для Фрэнсиса, и за такой короткий промежуток вряд ли можно сделать из экс-чемпиона UFC профессионального боксёра. Но при этом у Нганну есть уникальная физическая мощь, и одним ударом он может потушить свет любому сопернику: многие его оппоненты в ММА не доживали и до второго раунда. И, конечно, в этом Фрэнсис и его команда видят путь к победе.

«Помогаю Нганну научиться тому, на что он способен. Он способен на большее, чем я ожидал. У него есть всё необходимое, чтобы нокаутировать любого, кто стоит у него на пути. Как только он попадёт по челюсти Тайсона Фьюри, он нокаутирует его. Никто не сможет этого пережить», — сказал Майк Тайсон в одном из интервью.

А вот Фьюри, в отличие от Нганну, к тренировкам приступил далеко не сразу, ну, или во всяком случае, не делал акцент на подготовке. Цыганский король, как обычно, был активен в социальных сетях, умело использовал трэш-ток для раскрутки боя. Доставалось всем — от Нганну и Усика до Железного Майка.

А в конце сентября появилась информация, что Фьюри и Усик всё же подписали контракты на бой, который должен состояться в декабре этого года или же в январе следующего. То есть Тайсон настолько уверен в своих силах, что готов выйти на один из главных поединков в своей карьере всего через два месяца после боя с Нганну.

О потенциальном поединке Фьюри и Усика:
Фьюри и Усик договорились! Убедить двух чемпионов смогли только саудовские деньги
Фьюри и Усик договорились! Убедить двух чемпионов смогли только саудовские деньги

Самоуверенности Фьюри не занимать, но, несмотря на всё это, Тайсон всё же отправился в зал и начал подготовку к бою с экс-чемпионом UFC. Прежде всего Фьюри сел на диету, чтобы привести себя в форму. Ещё в начале сентября на первой дуэли взглядов Цыганский король выглядел заметно растолстевшим, но в минувшие выходные британец появился на поединке своего брата Томми Фьюри против блоггера KSI, и форма Тайсона была заметно лучше.

Сам Фьюри заявил, что сбросил 68 килограммов за четыре недели. В это, конечно, тяжело поверить, учитывая, как Тайсон любит всё приукрашивать, но то, что британец заметно похудел – в этом нет сомнений. Тайсон заявил, что ему помогла кето-диета, на которую он садится во время подготовки к поединкам.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Tom Dulat/Getty Images

«Я бы сказал, что прямо сейчас он находится на 3500 калориях в день, но это зависит от ситуации. По мере приближения к бою его работоспособность, очевидно, начинает расти. В две последние перед боем недели он, вероятно, будет есть по 5000–6000 калорий. Его вес будто бы уменьшается ближе к поединку», — приводит слова диетолога Тайсона Фьюри Джорджа Локхарта Daily Star со ссылкой на Betway.

Теперь он больше похож на собственную статую, которую установили в Лондоне в рамках промокомпании предстоящего поединка с Нганну. Там огромный Фьюри стоит с короной на голове, в золотых кроссовках и даже с виднеющимся прессом: Тайсону статую явно пришлась по душе, и он опубликовал её снимки в своих социальных сетях.

Статуя Фьюри в Лондоне:
Фото
В Лондоне установили статую Фьюри перед боем с Нганну

Предстоящий поединок Фьюри и Нганну будет коммерческим, а значит, Тайсон не рискует своим титулом WBC. Возможно, именно поэтому Фьюри относится к бою довольно легкомысленно, хотя против него в ринг выйдет один из самых опасных людей на планете.

Оба получат за поединок огромные гонорары: Фьюри заявил, что Нганну заплатят около $ 10 млн, в то время как чек Тайсона будет куда более весомым. К слову, за свой последний бой в UFC Фрэнсис получил $ 600 тыс. – вот и вся разница.

Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну

Фото: Mike Lawrie/Getty Images

На бумаге Тайсон выглядит безоговорочным фаворитом. Огромный опыт, ноль в графе поражений в столь длительной профессиональной карьере, победы над такими монстрами, как Деонтей Уайлдер – всё это говорит за Фьюри. Но, как сказал Майк Тайсон, у Нганну есть удар такой силы, что если Фрэнсис попадёт, то Тайсону придётся тяжело. Осталось только попасть. Но проигравших всё равно не будет: по предварительным оценкам, Цыганский король заработает не меньше $ 50 млн, а его соперник получит примерно $ 10 млн. Такие деньги помогут скрасить любое поражение.

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