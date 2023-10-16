Сколько ест Фьюри и кто тренирует Нганну? Всё о грандиозном бое чемпионов по боксу и ММА

28 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его уникальный поединок: чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри разделит ринг с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, который дебютирует в профессиональном боксе.

Изначально многие эксперты восприняли организацию этого поединка в штыки, ведь большинство хотели увидеть бой Фьюри с Александром Усиком. Но стороны не сумели договориться, и в соперники Цыганский король выбрал Нганну, который уже давно хотел провести денежный боксёрский поединок.

Нганну практически сразу после официального объявления поединка отправился в зал и начал подготовку к дебюту. Более того, помогать Фрэнсису вызвался легендарный Майк Тайсон. Да, скорее всего, это некий пиар-ход, о чём говорил тренер экс-чемпиона UFC Эрик Никсик, но всё же присутствие, хоть и кратковременное, в тренировочным лагере Нганну такой легенды, как Тайсон – это большой шаг вперёд в приобретении опыта.

«Участие Тайсона? Это, скорее, рекламный ход. Но каждый раз, когда Майк был здесь, мы понимали, насколько это здорово. Очевидно, что он не может быть с нами постоянно и не проводит много тренировок, но, когда Майк здесь, он передаёт невероятный опыт. Не только богатство знаний, но и энергию. Чувствуешь напряжение, когда этот чувак находится с тобой в одной комнате», — рассказал Никсик в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Конечно, отсутствие боксёрского опыта – главный недостаток Нганну в предстоящем бою. Десять раундов по три минуты, большие перчатки, ринг вместо клетки – всё это в новинку для Фрэнсиса, и за такой короткий промежуток вряд ли можно сделать из экс-чемпиона UFC профессионального боксёра. Но при этом у Нганну есть уникальная физическая мощь, и одним ударом он может потушить свет любому сопернику: многие его оппоненты в ММА не доживали и до второго раунда. И, конечно, в этом Фрэнсис и его команда видят путь к победе.

«Помогаю Нганну научиться тому, на что он способен. Он способен на большее, чем я ожидал. У него есть всё необходимое, чтобы нокаутировать любого, кто стоит у него на пути. Как только он попадёт по челюсти Тайсона Фьюри, он нокаутирует его. Никто не сможет этого пережить», — сказал Майк Тайсон в одном из интервью.

А вот Фьюри, в отличие от Нганну, к тренировкам приступил далеко не сразу, ну, или во всяком случае, не делал акцент на подготовке. Цыганский король, как обычно, был активен в социальных сетях, умело использовал трэш-ток для раскрутки боя. Доставалось всем — от Нганну и Усика до Железного Майка.

А в конце сентября появилась информация, что Фьюри и Усик всё же подписали контракты на бой, который должен состояться в декабре этого года или же в январе следующего. То есть Тайсон настолько уверен в своих силах, что готов выйти на один из главных поединков в своей карьере всего через два месяца после боя с Нганну.

Самоуверенности Фьюри не занимать, но, несмотря на всё это, Тайсон всё же отправился в зал и начал подготовку к бою с экс-чемпионом UFC. Прежде всего Фьюри сел на диету, чтобы привести себя в форму. Ещё в начале сентября на первой дуэли взглядов Цыганский король выглядел заметно растолстевшим, но в минувшие выходные британец появился на поединке своего брата Томми Фьюри против блоггера KSI, и форма Тайсона была заметно лучше.

Сам Фьюри заявил, что сбросил 68 килограммов за четыре недели. В это, конечно, тяжело поверить, учитывая, как Тайсон любит всё приукрашивать, но то, что британец заметно похудел – в этом нет сомнений. Тайсон заявил, что ему помогла кето-диета, на которую он садится во время подготовки к поединкам.

Тайсон Фьюри Фото: Tom Dulat/Getty Images

«Я бы сказал, что прямо сейчас он находится на 3500 калориях в день, но это зависит от ситуации. По мере приближения к бою его работоспособность, очевидно, начинает расти. В две последние перед боем недели он, вероятно, будет есть по 5000–6000 калорий. Его вес будто бы уменьшается ближе к поединку», — приводит слова диетолога Тайсона Фьюри Джорджа Локхарта Daily Star со ссылкой на Betway.

Теперь он больше похож на собственную статую, которую установили в Лондоне в рамках промокомпании предстоящего поединка с Нганну. Там огромный Фьюри стоит с короной на голове, в золотых кроссовках и даже с виднеющимся прессом: Тайсону статую явно пришлась по душе, и он опубликовал её снимки в своих социальных сетях.

Статуя Фьюри в Лондоне: Фото В Лондоне установили статую Фьюри перед боем с Нганну

Предстоящий поединок Фьюри и Нганну будет коммерческим, а значит, Тайсон не рискует своим титулом WBC. Возможно, именно поэтому Фьюри относится к бою довольно легкомысленно, хотя против него в ринг выйдет один из самых опасных людей на планете.

Оба получат за поединок огромные гонорары: Фьюри заявил, что Нганну заплатят около $ 10 млн, в то время как чек Тайсона будет куда более весомым. К слову, за свой последний бой в UFC Фрэнсис получил $ 600 тыс. – вот и вся разница.

Фрэнсис Нганну Фото: Mike Lawrie/Getty Images

На бумаге Тайсон выглядит безоговорочным фаворитом. Огромный опыт, ноль в графе поражений в столь длительной профессиональной карьере, победы над такими монстрами, как Деонтей Уайлдер – всё это говорит за Фьюри. Но, как сказал Майк Тайсон, у Нганну есть удар такой силы, что если Фрэнсис попадёт, то Тайсону придётся тяжело. Осталось только попасть. Но проигравших всё равно не будет: по предварительным оценкам, Цыганский король заработает не меньше $ 50 млн, а его соперник получит примерно $ 10 млн. Такие деньги помогут скрасить любое поражение.