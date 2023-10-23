Фьюри боится темнокожего великана? Цыган настоял на увеличенном ринге в боксёрском бою

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок тяжеловесов Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. И хотя франко-камерунец не является профессионалом, бой пойдёт в рекорд обоих. Разве что Фьюри не поставит на кон свой титул WBC.

Несмотря на очевидный перевес в сторону британского чемпиона, опасения всегда есть и будут. Нганну прославился недюжинной силой удара, и с этим в любом случае надо считаться. Фьюри это отлично понимает: «Многие заинтригованы моим поединком за звание неоспоримого чемпиона против Александра Усика, однако в следующую субботу мне предстоит встретиться с гораздо более опасным соперником, как я считаю. Фрэнсис крупнее, сильнее, мощнее, у него есть дар нокаутёра. Александр Усик, как мы видели, не наносит особого ущерба своим оппонентам. Если подставить голову под удары Усика, он, наверное, максимум синяк оставит. А от ударов Нганну, я думаю, у вас будет сотрясение мозга».

Очевидно, Тайсон правильно оценивает риски и, несмотря на то что всегда и везде уверенно говорит о своей победе, всё же держит в голове и самый неожиданный исход. Сам Нганну на днях рассказал, что Фьюри настоял на том, чтобы ринг в этом поединке был максимального размера. Цыганский король, конечно, уже отреагировал и заявил, что готов биться даже в телефонной будке. Однако он, скорее всего, лукавит.

Понятно, что Нганну сильно уступает в навыках, поэтому будет закладываться на тяжёлые удары. В уменьшенном ринге у него будет больше шансов справиться с более техничным и подвижным Фьюри. У Тайсона отличный футворк, он может легко вымотать соперника, поэтому сложно представить себе, что Цыган самостоятельно откажется от одного из преимуществ.

До этого Нганну уже выражал опасения, что Фьюри жульничает с перчатками: «Он очень хитёр со своими перчатками. Я думаю, что он жульничает. Слышал много жалоб на его перчатки, на то, что у его перчаток нет защиты. Даже когда он дрался с Деонтеем Уайлдером, тот жаловался на это. Дерек Чисора жаловался на это, и это то, о чём мы поговорим с командой и комиссией Великобритании. Мы собираемся поехать на бой, и нам нужно проверить каждую перчатку. Вы не говорите мне об этом, комиссия. Все перчатки должны быть проверены. Если вы хотите, чтобы мы дрались без оружия, давайте драться без оружия, но не давайте мне перчатки весом 10 унций, а он носит перчатки весом восемь или шесть унций, потому что у него нет защиты».

Разумеется, Фрэнсис перестраховывается и хочет убедиться в том, что Фьюри не получит дополнительных преимуществ к уже имеющимся. Однако Тайсон на то и Цыганский король, что создаст себе наилучшие условия и постарается исключить любые риски апсета.