Никто не понял, как Фьюри спасся. Цыган встал после удара лучшего нокаутёра мира

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, который возглавит поединок звёздного британца, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

К этому поединку Фьюри подходит без единого поражения в профессиональной карьере. Несмотря на то что в бою с Нганну на кону не будет стоять чемпионский титул, он всё равно пойдёт в рекорд обоих бойцов. Однако почти пять лет назад всё могло сложиться так, что Цыганский король мог лишиться статуса непобеждённого бойца.

В декабре 2018 года Фьюри, вернувшийся в профессиональный спорт после глубокой депрессии, решил, что готов попробовать отобрать титул у Деонтея Уайлдера, который к тому моменту уже защитил пояс семь раз. Но для начала Тайсон сбросил почти 70 килограммов, чтобы вернуться в рабочий вес, и разобрался с Сефером Сефери и Франческо Пьянетой, и только тогда понял, что пора переходить к более крупным боям. Стоит отметить, что Уайлдер стал целью Фьюри гораздо раньше — в 2014 году. Британец искал соперника после того, как травмировался Дэвид Хэй, и Деонтей был одним из вариантов. Однако в итоге переговоры не увенчались успехом, и тогда соперником Фьюри стал Дерек Чисора, который очень хотел реванш.

Долгожданный поединок начался осторожно. Цыганский король вышел в ринг в отличной форме. Уайлдер агрессивно шёл за головой соперника и искал возможность задействовать свой главный козырь, но Фьюри работал очень технично и раздёргивал соперника, перебивая его. Постепенно Деонтей начал вымахиваться, а Тайсон, наоборот, перехватил инициативу и значительно превосходил чемпиона за счёт лучшей скорости и техники. Уайлдер настойчиво летел за нокаутом, но промахивался.

В девятом раунде Бронзовый бомбардировщик прорвался на дистанцию и едва не закончил бой. Деонтей даже толком не попал по Фьюри, но вложился с такой силой, что этого хватило для нокдауна. Тайсон оправился очень быстро и продолжил в привычной манере выматывать оппонента, у которого после локального успеха словно открылось второе дыхание. Фьюри спасался в клинчах и замедлял Уайлдера, но в начале заключительного, 12-го раунда пропустил комбинацию из прямого и левого бокового и рухнул на канвас. Комбинация была настолько резкой и мощной, что чемпион уже отправился праздновать победу. Казалось бы, это очередной скальп в карьере грозного нокаутёра, но тут Фьюри, отлежавшись и придя в себя, начал подниматься. Британец буквально вернулся с того света и добоксировал до финального гонга.

За счёт двух нокдаунов Уайлдеру удалось свести поединок к ничьей, потому что в противном случае он мог проиграть по очкам вчистую. Судьи вынесли раздельное решение о ничьей, но у Фьюри была моральная победа. Никому не удавалось так вернуться в бою с Уайлдером. Цыганскому королю это удалось, а в 2020 и 2021 годах он провёл ещё два боя с ним и закрыл все вопросы, дважды срубив экс-чемпиона.

После ничьей Уайлдер признавался, что просто не понимает, как Фьюри поднялся после этого удара. Сам Тайсон отдал сопернику должное и сравнил своё возвращение в поединок с восстанием Феникса из пепла.