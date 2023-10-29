Такому Фьюри нельзя выходить против Усика. Цыган был максимально беспомощен

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии зарубились Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Многие ждали лёгкой прогулки для Цыганского короля. Вот только получилось всё совершенно иначе.

Бывший чемпион UFC показал себя великолепно, ни в чём не уступил непобеждённому британцу. Он даже смог подловить соперника и отправить в нокдаун! Но всё-таки по итогам 10 раундов судьи встали на сторону Фьюри, пусть и раздельным решением. Говоря откровенно, поединок больше походил на выставочный. Но факт остаётся фактом. Цыганскому королю было очень тяжело.

После завершения поединка Тайсон успел провести стердаун с Александром Усиком. Соперников ждёт бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе. Организаторы из Саудовской Аравии нашли точки соприкосновения и удовлетворили финансовые потребности боксёров. Поэтому совсем скоро они должны сойтись в ринге. Правда, по дате пока нет никакой конкретики.

Топовый промоутер Фрэнк Уоррен прекрасно видел, с какими проблемами столкнулся Фьюри. Поэтому он осторожно намекнул на то, что Цыганскому королю нужно время для отдыха: «Не думаю, что дата будет объявлена сейчас, но бой в силе. Оба боксёра хотят его провести. Вы видите, что у Тайсона рассечение. Посмотрим, как оно залечится. Это крупнейший бой в боксе. Все хотят его увидеть. Зрители его увидят в Саудовской Аравии, и он побьёт рекорды продаж».

Складывается ощущение, что Фьюри придётся проделать колоссальную работу перед выходом в ринг с Усиком. Пожалуй, бой с Нганну был одним из худших в карьере Тайсона. Нет полного понимания, что именно стало причиной такого перформанса. Возможно, банальная недооценка соперника, возможно, плохая подготовка и отсутствие полноценного лагеря. Но факт остаётся фактом. Против дебютанта чемпион выглядел своей блёклой копией, ничего не смог сделать. Можно говорить про опасные удары по сопернику. Но не было ни момента, где Нганну могло реально зашатать.

Предполагалось, что Фьюри поиграется с оппонентом, а затем спокойно доведёт дело до победы. Но по ходу всего поединка было видно, что даже инициативой завладеть не получилось. И быстрый Усик может наказать за все ошибки, которые неопытный Нганну попросту не увидел. Александр лично присутствовал на поединке и увидел бреши в обороне Тайсона. А ещё совершенно точно заметил, что в руках Цыганского короля не было никакой нокаутирующей мощи.

Возможно, Фьюри пускал пыль в глаза предстоящему сопернику. Понятно, что поединок с Усиком для него намного важнее, чем бой с Нганну с баснословным гонораром. Но если это не так, ситуация – плачевная. Тайсон никогда ещё не выглядел так беспомощно, а Нганну доказал, что является спортсменом с невероятным характером и стремлением к мечте. Он сделал очень серьёзный шаг к первому поражению в профессиональной карьере Цыганского короля. А Усик может доделать то, чего не успел Хищник.